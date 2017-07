Praha - Premiér Bohuslav Sobotka chce zůstat aktivním členem sociální demokracie, ale nemá ambici vracet se do jejího vedení. Řekl to v rozhovoru s ČTK. Sobotka zároveň zhodnotil legislativní práci své vlády. Kabinet podle něj prosadil celou řadu systémových změn, naopak lituje nedotaženého zákona o sociálním bydlení.

Sobotka funkce předsedy ČSSD a volebního lídra opustil zhruba před měsícem kvůli klesajícím preferencím. Model rozdělení role premiéra a šéfa nejsilnější vládní strany však podle něj nemůže fungovat dlouhodobě.

"Chci v každém případě zůstat aktivním členem ČSSD. A když to bude na úrovni Jihomoravského kraje, tak s tím nebudu mít vůbec žádný problém. Není mojí ambicí vracet se do vedení sociálnědemokratické strany," řekl Sobotka. Dodal, že má nyní více času na kampaň v Jihomoravském kraji, kde kandiduje do Sněmovny, ale také na vládu.

Video: Sobotka nemá ambici vrátit se do vedení ČSSD 18.07.2017, 11:14, autor: hbv, zdroj: ČTK/Video

Přesto si nemyslí, že by se z rozdělení funkcí šéfa hlavní vládní strany a premiéra měl stát standard. "Ten model nemůže fungovat dlouhodobě, já myslím, že by to bylo špatně," uvedl. Proto je současný volební lídr Lubomír Zaorálek také kandidátem na premiéra, dodal. V současnosti podle Sobotky ale řešení pomohlo zvýšit dynamiku ČSSD a přineslo uklidnění uvnitř strany.

Sobotku k rozhodnutí skončit ve stranických funkcích vedl i příklad německé SPD, jejíž vedení přepustil ministr zahraničí Sigmar Gabriel v březnu Martinu Schulzovi. "Mojí ambicí je pomoci ČSSD k tomu, aby měla na podzim co nejlepší volební výsledek, aby byla platnou součástí příští vlády a možná tuto vládu po volbách sestavovala," uvedl Sobotka.

Únavné podle Sobotky bylo především řešit vnitřní spory v ČSSD. "Připadaly mi hodně malicherné z pohledu toho, co má ČSSD za úkol ve společnosti. Jak musí hájit zaměstnance, rodiny s dětmi, seniory," řekl. Měl pocit, že vnitřním záležitostem a sporům se věnuje příliš velké množství energie. "Mně to teď umožňuje tu energii věnovat v zásadě navenek, ať už pokud jde o vedení kandidátky v Jihomoravském kraji, nebo pokud jde o fungování vlády," řekl.

Za zřetelný výsledek svého konce v čele strany považuje uklidnění vnitřní situace ČSSD. "To byl také jeden z důvodů, proč jsem se rozhodl učinit toto rozhodnutí. Myslím, že je potřeba, aby se sociální demokracie přestala zabývat sama sebou a soustředila se právě na volební kampaň, komunikaci s voliči," dodal.

Sobotka oceňuje, že jeho vláda udělala řadu systémových změn

Současná vláda podle Sobotky prosadila celou řadu systémových změn, zapracovala například na bezpečnosti či sociálních reformách. Z materiálů, které se nepodařilo dotáhnout, nejvíc lituje zákona o sociálním bydlení. Ve Sněmovně podle Sobotky zůstane pro příští kabinet řada návrhů, kterých se může ujmout a předložit je znovu.

"Naší vládě se podařilo prosadit přibližně 250 zákonů, což je poměrně velké množství. Bohužel některé návrhy zůstanou ležet v Poslanecké sněmovně. Bude záležet na příští vládě, jestli se jich ujme a předloží je třeba znovu," uvedl Sobotka. Za úspěch považuje například služební zákon, předpis o posuzování vlivů na životní prostředí a prokazování původu majetku.

Kabinetu se podle Sobotky také podařilo upravit legislativu v oblasti bezpečnosti. "Provedli jsme řadu sociálních reforem, ve kterých jsme reagovali na negativní kroky minulých pravicových vlád, významná změna je i zastropování věku pro odchod do důchodu na 65 letech, zrušení druhého pilíře," uvedl.

Nejvíc Sobotku mrzí to, že ve Sněmovně ztroskotal zákon o sociálním bydlení. Sociální výbor Sněmovny na návrh ANO přerušil jeho projednávání, takže se ho nepodaří do voleb schválit. "Je to norma, na kterou ČR čeká velmi dlouho. Jestliže jsme deregulovali nájemné, tak podle mého potřebujeme systém sociálního bydlení," uvedl. Právě norma ministryně práce Michaely Marksové (ČSSD) ale podle něj patří mezi novely, které lze snadno předložit znovu. "Bude buď na vládě, nebo na opozici, aby se toho ujala," řekl.

ČSSD nenašla ve Sněmovně před týdnem dost hlasů ani pro kariérní řád učitelů. V jeho případě Sobotka doporučuje další diskusi. "Těch změn, které byly prosazeny ve školství, bylo obrovské množství. Zdá se mi, že jich možná bylo až příliš. Není důležitá jen rychlost a razance, ale také je důležité, aby se o těch věcech dostatečně diskutovalo," řekl. Sám myšlenku kariérního řádu podporuje. ČSSD se k tématu vrátí, ať už ve vládě, nebo opozici, dodal.

Sobotka dnes zahajuje s ministrem zemědělství Marianem Jurečkou (KDU-ČSL) sérii bilančních rozhovorů s ministry. "Je to příležitost, abychom si v klidu probrali věci, které se týkají vládní agendy. I když se volby blíží, stejně těch úkolů, kterými se vláda zabývá, je velké množství," vysvětlil Sobotka. Předpokládá, že jeho kabinet dá doporučení následujícímu, který vznikne po říjnových volbách. "Aby se některé věci ve střídání administrativ neztratily," uvedl.

Vláda také vypracuje celkovou zprávu o tom, jak se jí podařilo vyplnit programové prohlášení. "V minulosti to bylo tak, že pozornost programovému prohlášení byla věnována na začátku, kdy se připravovalo. Ale myslím, že je na místě, abychom občanům dali jasnou informaci, co bylo splněno a co se splnit nestihlo," řekl.