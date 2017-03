Brno - Silná ČSSD udrží v ČR a svobodu, opřel se na brněnském sjezdu sociální demokracie premiér Bohuslav Sobotka do koaličního hnutí ANO. V úvodním proslovu před více než sedmi sty delegáty poznamenal, že v oblasti svobod cítí nepříjemné utahování šroubů. Není to v poslední době první slovní přestřelka mezi Sobotkou a Babišem.

Lidé nemohou být lopatkami ve velkém kole, připomenul slova z nedávného sněmu ANO, který znovuzvolil do čela hnutí vicepremiéra Andreje Babiše.

"Abychom řešili problémy naší země, není nutné podvolovat se vládě silné ruky, není nutné z našeho státu dělat firmu, kde budou lidé jenom lopatkami ve velkém kole," uvedl s tím, že svobodu a demokracii nelze oslabovat.

Sociální demokracie bude podle něj dbát a pečovat o právní stát, včetně svobody slova. "Je pro nás naprosto nepřijatelný jakýkoli přechod k autoritářskému režimu, třeba v podobě soustředění veškeré moci do rukou jednoho člověka, který bude rozhodovat o všech a o všem," konstatoval v narážce na Babiše.

Připomenul ochranu svobody médií a také návrh hnutí ANO na snížení počtu zákonodárců. "Parlament můžeme populisticky oslabovat, ale výsledkem bude slabá demokracie," uvedl s tím, že v takovém případě "dříve či později dojde k omezování svobody občanů", kterých se pak Parlament nezastane. "Nic takového se nestane, jsem si jist, že svobodnou společnost tu udržíme," uzavřel s výzvou vítězné cesty k říjnovým volbám.

Podle průzkumů veřejného mínění by ANO nyní vyhrálo volby, jeho zisky se pohybují mírně pod 30 procenty a Babišovo hnutí si od ČSSD zachovává v průzkumech zhruba desetiprocentní odstup. V poslední době se také mezi Sobotkou a Babišem odehrálo několik slovních přestřelek.

Sobotka slíbil valorizace penzí či investice do nemocnic

ČSSD by do podzimních voleb do Poslanecké sněmovny měla jít s příslibem pravidelného zvyšování penzí, investic do nemocnic, zachování spoluúčasti pacientů, vyšších platů učitelům či podpory podnikům a rodinám. Delegátům sjezdu v Brně to dnes řekl premiér a předseda strany Bohuslav Sobotka. Premiér ve svém zhruba půlhodinovém projevu zrekapituloval, jak řekl, úspěchy vlády, kabinet podle něj drží pohromadě trpělivost a zkušenosti sociálních demokratů.

Sobotka se vyslovil proti zvyšování spoluúčasti ve zdravotnictví, odsoudil populisty využívající obav ve společnosti a zdůraznil, že ČSSD chce změnit daňový systém.

Lidé podle něj doplácejí vysoké poplatky na léky. "My si nepřejeme, aby se jejich spoluúčast zvyšovala," zdůraznil. Za důležité označil investice do veřejných nemocnic. "Nechceme také žádnou privatizaci státních a krajských nemocnic a žádnou privatizaci zdravotních pojišťoven. Pokud má stát garantovat občanovi kvalitní zdravotní péči, nesmí si nechat zdravotnictví zprivatizovat a rozebrat pod rukama," upozornil premiér.

Upozornil, že se Češi obávají propadu životní úrovně v důchodovém věku.

"Stáří nesmí být symbolem chudoby a mezi lidmi v předdůchodovém věku nesmí být obava, že se do chudoby propadnou," řekl Sobotka. Podle něj stát musí zaručit důstojnou valorizaci důchodů.

"Začali jsme v Parlamentu pracovat na tom, že chceme valorizovat důchody alespoň o 50 procent růstu mezd," uvedl.

"Čím větší je strach mezi lidmi, tím pro ně lépe, populisté se nemusí obtěžovat tím, že by nabízeli skutečné recepty, řešení," prohlásil také. Sociální demokracie musí srozumitelně reagovat programem a vlastním plánem, aby bylo Česko konkurenceschopné i za 20 let, podtrhl.

ČSSD chce podle Sobotky změnit i daňový systém. "Ten současný si vylobbovaly banky a velké firmy po roce 2006. Využily toho, že ČSSD odešla z vlády. Prosadily snížení daní zejména pro firmy. My navrhujeme snížit daně více než čtyřem milionům pracujících lidí. Každý z nich by tak mohl měsíčně ušetřit 500 až 1200 korun na daních a mohl by mít o tyto částky vyšší plat," dodal Sobotka, který před nedávnem představil kontroverzní plán na progresivní zvýšení daně z příjmů pro zaměstnance s příjmem nad 50.000 Kč měsíčně. Mluvil ovšem také o nižších daních pro malé a začínající podniky.

Za úspěchy současné vlády označil několikeré zvýšení minimální mzdy i odměn hasičů, policistů, zdravotních sester, lékařů a učitelů. Zmínil změny ve valorizaci penzí, stabilizaci zdravotnictví a školství. "Prosadili jsme maximum našeho programu, šli jsme na samou hranu toho, co dovolilo koaliční vládnutí," prohlásil šéf strany, který se na sjezdu hodlá ucházet o silný mandát.

Sociální demokraté Chovancovi při projevu víckrát tleskali

Ministr vnitra a první místopředseda ČSSD Milan Chovanec dnes v Brně na sjezdu ČSSD sklidil svým výstupem před delegáty několikrát potlesk. Mluvil o sebevědomí a hrdosti členů strany, nynější vládě, kterou považuje za úspěšnou, i o politicích ve vedení krajů a měst. ČSSD se podle něj nenechá zastrašit a půjde do volebních soubojů se vztyčenou hlavou. Sjezd dnes při volbě nového vedení rozhodne, zda Chovanec zůstane prvním místopředsedou, nebo podlehne konkurentovi, poslanci Jeronýmu Tejcovi. O tuto funkci se zřejmě svede největší boj.

"Když jsem si přečetl noviny, říkal jsem si, že dnes přijedu na sjezd ustrašené, šedivé a bojácné strany. Není to pravda. Když procházím sálem, cítím z našich lidí sebevědomí, hrdost a chuť se poprat o to, co nás čeká," prohlásil Chovanec, načež sál spontánně spustil první potlesk.

Chovanec mluvil po Sobotkovi, projev šéfa strany se ovšem dočkal prvního potlesku až po svém skončení. Chovancův proslov zato shromáždění sociální demokraté potleskem přerušili několikrát.

Podle Chovance strana za 140 let potkala mnoho soupeřů na politickém kolbišti. "Máme úspěšnou vládu a jsem přesvědčený, že když se na to podíváme potom zpětně, bude to jedna z nejúspěšnějších vlád po roce 1989. A hlavní roli v ní hraje ČSSD. Máme i úspěšné krajské politiky, starosty a komunální zastupitele. Před nimi je potřeba smeknout, protože oni nesou tu tíži při jednání s lidmi, tam se rodí ta kvalita a jde zdola," pronesl.

Ministr vnitra obvinil předchozí pravicové vlády, že zahnaly Česko do ztráty. "Stát neprosperoval. Když jsem přebíral ministerstvo vnitra, našel jsem tam dva policejní prezidenty a zdecimovaný sbor bez investic a vize, kam se chce rozvíjet. Pravicové vlády těmto lidem, kteří se starají o bezpečnost, vzaly hrdost a mzdu. My jim tu hrdost vracíme," zdůraznil ministr.

Zatímco Sobotka je jediným kandidátem na předsedu, proti Chovancovi stojí kritik současného vedení strany Tejc. Delegáti budou volit kromě předsedy a prvního místopředsedy i další členy vedení a budou se zabývat i dlouhodobým programem strany.

Sjezd zahájil hantecem brněnský předseda Pospíšil

Sjezd ČSSD v Brně dnes zahájil brněnský předseda strany Oliver Pospíšil, který přivítal delegáty brněnským hantecem. Přítomným ho překládala tlumočnice. Po něm jihomoravský předseda strany Roman Hanák řekl, že soupeři nejsou v sále, ale venku. Dvoudenní sjezd si vybere nové vedení strany. Očekává se, že funkci předsedy obhájí půl roku před sněmovními volbami premiér Bohuslav Sobotka, jediný kandidát.

"Zdar jak sviňa," odlehčil atmosféru jako první u mikrofonu Pospíšil, který připomněl, že sjezd sociální demokracie se v Brně konal v minulosti už třikrát. Bylo to v letech 2005, 2007 a 2011. Dodal, že co se na sjezdu uvaří, to tam musí také zůstat.

Po něm promluvil k přítomným Hanák. "Sice nemám tlumočníka, ale snad mi budete rozumět. Tento sjezd může být odrazovým můstkem pro úspěšné volby. Soupeři nejsou v tomto sále, ale tam venku," řekl Hanák.

Po něm se k pultu postavil Sobotka, který pochválil Pospíšilův hantec. "Navodilo to dobrou atmosféru a připomnělo nám to, na jakém místě se nacházíme. Do Brna se vždy velmi rád vracím," řekl Sobotka. Připomněl, že právě v Brně v prosinci roku 1989 v jedné z místních restaurací vstoupil do strany.

Kromě předsedy budou delegáti volit i místopředsedy a budou se zabývat dlouhodobým programem strany. Sobotka je jediným kandidátem na předsedu. O pozici prvního místopředsedy se však uchází jak současný místopředseda Milan Chovanec, tak poslanec Jeroným Tejc. Sobotka prosazuje Chovance.

V Brně začal sjezd ČSSD, Sobotka si řekne o silný mandát

Přesně v 10:00 dnes začal v Brně dvoudenní sjezd sociální demokracie, který vybere nové vedení strany. Očekává se, že funkci předsedy ČSSD obhájí přibližně půl roku před volbami do Poslanecké sněmovny jediný kandidát, premiér Bohuslav Sobotka. Novinářům při příchodu na brněnské výstaviště řekl, že stojí o silný mandát, ve straně ale má i kritiky, kteří ovšem proti němu kandidovat nebudou. Krátce před začátkem sjezdu, jehož heslo zní Úspěšná budoucnost naší země, se sešel s ostatními členy úzkého vedení strany na koordinační schůzce.

Sobotka novinářům řekl, že požádá přes 700 delegátů o silný mandát. "Jde o to, aby měla sociální demokracie silné vedení do těžkého zápasu, který nás na podzim čeká. Budeme bojovat o udržení charakteru České republiky," uvedl. Jak vysoké procento hlasů by považoval za dostatečné, nechtěl říci.

Delegáti se budou zabývat i dlouhodobým programem strany, hlavním bodem dne je ale volba vedení. Sobotkovo pokračování v předsednické funkci podpořily všechny krajské organizace s výjimkou jihočeské. Důležitý signál bude i to, zda prosadí svou představu o pozicích místopředsedů. Sobotka si přeje, aby v roli jeho statutárního zástupce pokračoval ministr vnitra Milan Chovanec, proti němuž bude kandidovat kritik nynějšího vedení ČSSD, poslanec Jeroným Tejc.

"Potřebujeme tým, který bude mít tah na branku, bude vnitřně soudržný, nebudou tam vnitřní spory, protože lidé nevolí vnitřně rozhádané politické strany," uvedl Sobotka a potvrdil, že si přeje Chovancovo setrvání. Ostatním místopředsedům chce poděkovat, pracovalo se mu s nimi dobře. "Rád s nimi budu spolupracovat i nadále, pokud dostanou mandát," dodal.

Jihomoravský poslanec Tejc se hned při příchodu vyjádřil kriticky. Novinářům řekl, že chce vystoupit s programovou změnou. "Má být taková, abychom uspěli ve volbách. Abychom neměnili každý den názory na klíčová témata a abychom byli srozumitelnější a zabývali se tím, co trápí lidi, nikoli sami sebou," uvedl. Konkrétnější chce být v kandidátském projevu.

Nominace na řadové místopředsedy získali na krajských konferencích hlavně současní členové nejužšího vedení, novými tvářemi v čele ČSSD by mohli být volební manažer strany Jan Birke či náměstek pražské primátorky Petr Dolínek. Noví lídři strany se poprvé sejdou v neděli v Praze.