Praha - Bývalý premiér a expředseda sociální demokracie Bohuslav Sobotka skončí s vysokou politikou. K 1. dubnu rezignuje na mandát poslance, zůstane řadovým členem ČSSD. Sobotka to oznámil na sociálních sítích. Ve Sněmovně ho nahradí nynější tajemník poslaneckého klubu ČSSD Roman Sklenák. Někdejší Sobotkův vnitrostranický soupeř Michal Hašek uvedl, že po odchodu expremiéra ze Sněmovny skončí spekulace o tom, jak se poslanci ČSSD postaví k podpoře společné vlády s hnutím ANO, o níž sociální demokracie nyní vyjednává. Sobotka dodal, že ve vnitrostranickém referendu bude hlasovat proti vstupu do vlády s ANO.

Sobotka uvedl, že k rozhodnutí mnoho měsíců směřoval, vedly ho k němu osobní důvody. "V aktivní politice jsem strávil téměř čtvrt století, z toho celkem osm let v soc. dem. vládách, a nyní cítím, že mám ve svém věku zřejmě poslední šanci vydat se - ještě v plné síle - úplně jinou životní cestou," napsal na facebooku. Konkrétní plány o své budoucnosti zatím nemá, jasno by chtěl mít v příštím roce. Do té doby se chce věnovat rodině a vzdělávání.

Političtí soupeři ČSSD v reakci na Sobotkovo oznámení vyzdvihovali, že někdejší předseda ČSSD vedl politiku založenou na programu. Předseda Pirátů Ivan Bartoš rozhodnutím překvapený nebyl, podle něj je důsledkem toho, že ČSSD vede jednání o vládě s ANO, jehož předseda Andrej Babiš stojí za Sobotkovým politickým pádem. Babiš Sobotkův konec ve vrcholné politice nechtěl komentovat.

Politologové oslovení ČTK se domnívají, že Sobotku mohly vést k odchodu ze Sněmovny osobní vyčerpání z politiky, neúspěchy v posledních měsících, i nechuť ve Sněmovně podpořit možnou vládu ČSSD s ANO. Připomněli také, že Sobotka byl po Václavu Klausovi a Miloši Zemanovi třetím premiérem, který s vládou vydržel do konce volebního období.

Sobotka loni v červnu kvůli klesajícím preferencím opustil funkci předsedy ČSSD, kterou vedl od roku 2011. Přestože do voleb po jeho konci vedl sociální demokracii tehdejší šéf diplomacie Lubomír Zaorálek, řada straníků označuje hlavně Sobotku a jeho vedení za strůjce neúspěchu ČSSD v loňských volbách do Sněmovny, kdy ČSSD získala sedm procent. Sobotkovým nástupcem ve funkci předsedy ČSSD se před měsícem stal Jan Hamáček.

Sobotkův odchod bude čtvrtou změnou ve složení Sněmovny od voleb. Hned na ustavující schůzi 24. listopadu se mandátů vzdali středočeská hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO), její liberecký kolega Martin Půta (STAN) i bývalý senátor Jiří Hlavatý (za ANO).