Praha - Premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) chce na podvečerním zasedání koaliční rady projednat usnesení sněmovního rozpočtového výboru z minulého týdne ohledně korunových dluhopisů. Konstatování poslanců, že mohl být v roce 2012 při emisi těchto obligací obcházen zákon, považuje za závažné. Vicepremiér Andrej Babiš (ANO), který v minulosti nakoupil dluhopisy své někdejší společnosti Agrofert, odmítá záležitost projednávat. Finanční správa podle něj korunové dluhopisy běžně kontroluje a doměřuje jejich zdanění.

Vicepremiér Pavel Bělobrádek (KDU-ČSL) ČTK na dotaz, jak se staví k zařazení dluhopisů na koaliční radu, sdělil, že respektuje přání koaličních partnerů.

"Projednali bychom rádi usnesení rozpočtového výboru, který konstatuje doložitelná podezření, že mohlo dojít ke zneužití v oblasti daní," řekl Sobotka novinářům po dnešním jednání vlády.

Nevidí důvod, proč by projednání záležitosti měl být problém. "Nechceme řešit problém, který má Andrej Babiš, ten si musí vyřešit sám," uvedl Sobotka. ČSSD chce slyšet, že daňová správa bude usnesení poslanců, ve kterém také ukládají Generálnímu finančnímu ředitelství úkoly, respektovat. "A prověří případy, které jsou podezřelé. To není jen o Andreji Babišovi, ale o všech podezřelých situacích," dodal.

Podle Babiše byly závěry výboru pouze sběrem předvolebních bodů pro lídry ČSSD. Předsedu výboru Václava Votavu (ČSSD) vicepremiér obvinil, že zneužívá svou funkci. "Na samotném jednání rozpočtového výboru pan předseda Votava, se sobě vlastní arogancí, vůbec nerespektoval původně avizované téma a pod jeho vedením se toto jednání proměnilo ve směs zneužívání kompetencí, politických proklamací a především nátlaku na státní úředníky," napsal dnes Babiš v dopisu Sobotkovi a Bělobrádkovi, který má ČTK k dispozici.

Votava ale obvinění ze zneužití funkce i arogantního jednání odmítl. "Já jsem ten bod zařadil na jednání rozpočtového výboru na základě požadavků kolegů poslanců. Jednak toto téma už nějakou dobu rezonuje ve společnosti, ptají se mě na to i lidé, ptají se mě na to média, jestli to budeme projednávat, tak jsem se rozhodl to zařadit," řekl Votava ČTK. Zdůraznil, že výbor má kontrolní funkci vůči ministerstvu financí i vůči finančnímu ředitelství. Odmítl, že by poslanci chtěli prolamovat mlčenlivost, chtěli podle něj pouze znát, jak se k problému s dluhopisy staví finanční ředitelství i jeho generální ředitel Martin Janeček. Připomněl také, že pro usnesení výboru hlasovalo 13 ze 16 přítomných poslanců napříč kluby, pouze členové za ANO se zdrželi.

Sněmovní výbor přijal usnesení, ve kterém daňovou správu pověřuje prověřením korunových dluhopisů. Podle Babiše k tomu nemá oprávnění. "K rozdělování takových úkolů nemá rozpočtový výbor žádnou pravomoc," uvedl Babiš v dopise. Poznamenal, že příště může zaúkolovat policii, nebo rovnou soud.

Vicepremiér také uvedl, že finanční správa korunové dluhopisy naprosto běžně kontroluje a doměřuje jejich zdanění. Metodiku má dobře nastavenou. Daňové doměrky u jednotlivých společností se podle něj neevidují, protože pro to "neexistuje racionální důvod".

Zařazení dluhopisů na jednání koaliční rady Babiš označil za skandální. "Jedná se pouze o pokračující kampaň vůči mé osobě, kterou je zastírána skutečná podstata celého problému," napsal. Vznik problému se zdaněním korunových dluhopisů připisuje Miroslavu Kalouskovi (TOP 09), který jako ministr financí dočasně umožnil jejich emise, a Sobotkovi, který podle Babiše proti této praxi dříve nezasáhl.