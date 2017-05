Praha - Prezident Miloš Zeman nemá podle premiéra Bohuslava Sobotky (ČSSD) důvod protahovat odvolání vicepremiéra a ministra financí Andreje Babiše (ANO). Když se ukáže, že prezident ústavu nerespektuje, musím konat jako premiér, vysvětlil Sobotka v rozhovoru s ČTK přípravu kompetenční žaloby. Jak dlouhé otálení prezidenta by považoval za porušení ústavy, neupřesnil.

"Určitě budu reagovat, ale vyčkám na návrat prezidenta z Číny a uvidím, jakým způsobem se k té věci postaví," konstatoval.

"Podle mého názoru nic nebrání tomu, aby prezident neprodleně poté, co se vrátí z Číny, konal. Nejde o moji ochotu, jde o to, jakým způsobem budeme dodržovat ústavu. Ústava je základní zákon země, musí ho respektovat prezident, musí ho respektovat premiér. V okamžiku, kdy se ukáže, že prezident ústavu nerespektuje, pak musím jako předseda vlády konat," dodal Sobotka. Zopakoval, že návrh na odvolání Babiše leží na Hradě už od 5. května.

Z toho, jak situaci konzultoval s ústavními právníky, vyplynulo podle premiéra, že jedinou možností, jak může konat, je podat kompetenční žalobu k Ústavnímu soudu. "Domnívám se, že je zde dostatek argumentů, protože v minulosti prezidenti reagovali v řádu několika dnů na žádosti předsedů vlád," uvedl.

Součástí návrhu na odvolání Babiše není zmínka o tom, kdo by měl resort dočasně vést, pokud se koaliční strany nedohodnou rychle na jeho nástupci. "Ústava to totiž nevyžaduje, už v minulosti došlo opakovaně k případům, kdy prezident odvolal ministra, aniž by měl k dispozici návrh na jmenování nového, nebo návrh na pověření," uvedl premiér. Zopakoval, že by chtěl, aby ANO přišlo s kandidátem, kterému by mohl důvěřovat. Nové jméno očekává od hnutí ve středu.

Slovům Babiše, že by případné pověření premiéra dočasným vedením resortu, znamenalo konec koaliční spolupráce, nevěří. "Ta stanoviska Andreje Babiše neberu příliš vážně z tohoto hlediska, protože hnutí ANO ač vedlo různé řeči, tak z vlády se odejít nechystá," konstatoval.

Ve výčtu důvodů, proč v pondělí zamítl nominaci náměstkyně Aleny Schillerové, zmínil i její rodinné vazby. "Není možno nevidět její silné personální vazby na hnutí ANO. Její dcera je zastupitelkou v Brně, a dokonce její tchán patří mezi významné sponzory hnutí ANO, věnoval hnutí částku 1,5 milionu korun, což není malá suma," uvedl. Navíc její zeť je podle premiéra významným podnikatelem, což by nebylo ideální pro budoucí ministryni financí. Hlavním argumentem pro premiéra nicméně je, že Schillerová "byla tváří neochoty resortu" řešit problém jednokorunovýchdluhopisů.

V případě ministra životního prostředí Richarda Brabce (ANO), jehož případnou nominaci také odmítl, hrálo podle premiéra roli, že jako bývalý ředitel chemičky Lovochemie, která spadala do Babišova holdingu, měl přímé vazby a kontakty s lidmi, kteří potenciálně mohou podléhat prošetřování minulých obchodů Agrofertu.