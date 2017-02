Praha - Opětovná kandidatura Miloše Zemana na prezidentskou funkci by prezidentské volby učinila zajímavějšími. Před odletem na páteční neformální summit Evropské unie to dnes novinářům řekl premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD). Zopakoval, že koho podpoří v prezidentské volbě sociální demokracie, rozhodnou její členové v referendu. ČSSD podle premiéra nechce stavět vlastního kandidáta za každou cenu.

"Myslím si, že na rozdíl od minulých prezidentských voleb asi nebudou chtít politické strany za každou cenu stavět svého kandidáta," poznamenal Sobotka. Při volbách před čtyřmi lety si podle něj všechny strany chtěly vyzkoušet první přímou volbu. Někteří z jejich kandidátů pak u voličů nedopadli dobře.

"Sociální demokracie nechce stavět kandidáta za každou cenu. Já to nemohu vyloučit, ale současně mohu říci, že to pro nás v tuto chvíli není priorita," řekl šéf ČSSD. Strana se podle něj nyní soustředí na sněmovní volby. Jestli sociální demokracie někoho podpoří, nebo postaví svého vlastního kandidáta, rozhodnou straníci v referendu. Do něj budou zařazeni ti, kteří svůj zájem o prezidentský post do té doby veřejně oznámí. Rozhodnutí Zemana, zda se bude opět o funkci ucházet, nechtěl hodnotit, označil to za jeho právo a jeho rozhodnutí.

"Já myslím, že bychom asi všichni cítili, kdyby se rozhodl, že nebude kandidovat, že by ta prezidentská volba byla dost ochuzena. Myslím si, že druhá kandidatura nebo opětovná kandidatura Miloše Zemana je něco, co určitě prezidentské volby učiní zajímavějšími," řekl Sobotka.

Zeman chce veřejnost seznámit se svým rozhodnutím o kandidatuře na tiskové konferenci 10. března. O den dříve se to dozví několik set jeho příznivců a podporovatelů, které každoročně zve na Hrad na oslavu výročí inaugurace.

Svou kandidaturu na prezidenta dosud oficiálně oznámili podnikatel a textař Michal Horáček, podnikatel Igor Sládek a lékař a aktivista Marek Hilšer. Další čekají, až svůj úmysl oznámí Zeman. Spekuluje se, že by zájem měl ministr obrany Martin Stropnický (ANO) nebo končící předseda Akademie věd Jiří Drahoš.