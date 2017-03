Brno - Kampaň ČSSD před podzimními sněmovními volbami nebude založena na kritice vicepremiéra a šéfa hnutí ANO Andreje Babiše, ale na tom, co chce ČSSD udělat pro své voliče. Nepřestane ale součastně varovat před rizikem vlády jednoho muže. V rozhovoru pro ČTK po závěru brněnského sjezdu sociální demokracie to řekl znovuzvolený předseda Bohuslav Sobotka.

Uvedl, že Babiš mu osobně popřál k obhajobě mandátu. "On mi pogratuloval ke zvolení předsedou sociální demokracie, já jsem mu gratuloval taky, když byl zvolen do čela hnutí ANO, a těším se na náš demokratický zápas," uvedl Sobotka s úsměvem.

Video: Podle Sobotky nebude kampaň ČSSD založena na kritice Babiše 11.03.2017, 17:53, autor: jzf/hbv, zdroj: ČTK/Brno

"Naše kampaň nebude antibabiš, naše kampaň bude založena na tom, co uděláme pro zaměstnance, pro seniory, pro rodiny s dětmi. Co uděláme pro to, aby se lépe fungovalo malým firmám, nebo malým živnostníkům v naší ekonomice. Co uděláme pro to, aby se zvedly platy," vypočítával. Voličům chce nejsilnější vládní strana nabídnout i téma zdravotnictví. "Protože rostou ceny léků, rostou ceny technologií. Sociální demokracie nikdy nepodpoří zavádění poplatků ve zdravotnictví," přiblížil Sobotka jednu z hlavních priorit pro volební klání.

V pátečním kandidátském projevu Sobotka na Babiše ostře zaútočil. "To nebyla nějaká náhlá záležitost. Chtěl jsem jasně říci, jaká nebezpečí tady cítím v souvislosti s tím, že by se veškerá politická, ekonomická, mediální moc koncentrovala do rukou jednoho člověka. Když se to stane, tak to vždycky hrozí zneužitím," uvedl dnes s dovětkem, že Babišovi věnoval jen jeden odstavec řeči.

"Samozřejmě mediálně to rezonuje, je to náš koaliční partner, ale také náš hlavní soupeř. Zastávám názor, že se nevyhneme tomu, abychom ve volební kampani také pojmenovali naše hlavní soupeře a pojmenovali jejich eventuálně silné a slabé stránky," konstatoval. To, že Babišova popularita neklesá, podle premiéra neznamená, že ČSSD nebude lidem říkat pravdu.

Babiš na sociálních sítích po oznámení volebních výsledků sjezdu poznamenal, že gratuluje "korupčnímu komandu Březina - Poche - Hulinský ke zvolení oligarchie Sobotka - Pokorný - Chovanec - Růžička". Podle Sobotky na těchto jeho narážkách není nic nového. "Nejsou to silné argumenty, které by voliče mohly ovlivnit. Jsou to nesmyslné věci," uvedl k tomu Sobotka.

ČSSD nebude spolupracovat se stranami, které nechtějí být v NATO

Sociální demokracie nebude na vládní úrovni spolupracovat se stranami, které odmítají členství v Severoatlantické alianci a Evropské unii. Shodlo se tom podle Sobotky nové vedení strany. V rozhovoru pro ČTK předseda vlády řekl, že na sjezdu nezazněl návrh, aby sociální demokraté řešili takzvané bohumínské usnesení, které straně zapovídá vládní spolupráci s extrémními stranami včetně komunistické. KSČM na negativním postoji k NATO trvá.

Jakékoli koalice bude podle Sobotky ČSSD stavět na programovém a hodnotovém základě. Proto se podle něj strana k dvacet let starému usnesení vracet ani nemusí. "Jednou z klíčových věcí pro stabilitu a bezpečnost ČR je naše členství v NATO. Pokud některé strany odmítají členství v NATO nebo unii, tak s nimi těžko může ČSSD těžko spolupracovat na vládní úrovni. To je linie, která tady platí," konstatoval.

Stejně jako o tomto neuralgickém bodu vládní strany se v Brně nehovořilo o váhavém přístupu ČSSD k podpoře prezidenta Miloše Zemana před jeho druhou kandidaturou na Hrad. Sobotka poznamenal, že se k tomu vyjádřili pouze dva řečníci. "Postup bude takový, že chci navrhnout vedení strany, abychom zjistili názor členské základny. Povedeme debatu, jestli uspořádáme stranické referendum, tak aby se naši členové k té otázce vyslovili. A my bychom pak měli respektovat jejich názor," uvedl.

Interview s ČTK, které probíhalo již během demontáže pódia na brněnském výstavišti, Sobotka sám nazval rozhovorem s posledním delegátem sjezdu. Připustil, že si po skončení dlouho očekávaného jednání oddechl. "Teď se mohu soustředit na to, co mě skutečně zajímá a co vidím jako nejdůležitější - připravit dobrý program sociální demokracie, vybrat dobré lidi do čela kandidátek a soustředit se na volební zápas, který povedeme s hnutím ANO," uvedl. ČSSD podle něj musí dotáhnout preferenční náskok, který před ní ANO má.