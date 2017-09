Praha - Premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) kladně hodnotí zprávu o stavu Evropské unie, kterou dnes v Evropském parlamentu přednesl předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker. Sobotka uvítal, že Juncker podpořil soudržnost východní a západní části EU. Oceňuje také, že předseda komise odsoudil dvojí kvalitu potravin v různých členských zemích, kterou Česko dlouhodobě kritizuje. Podle ODS si už Juncker připouští problémy EU, ale nemá jejich řešení. TOP 09 na projevu Junckera ocenila jeho jasný postoj k Turecku, odmítnutí tolerance dvojí kvality a plán posílení evropské bezpečnosti.

ODS: Juncker už si připouští problémy EU, ale nemá jejich řešení

Dnešní řeč Jeana-Claudea Junckera o stavu Evropské unie podle předsedy ODS Petra Fialy ukázala, že šéf Evropské komise si už sice připouští problémy nynější Evropské unie, ale jejich příčiny nepochopil a nemá jejich řešení. Fiala to uvedl v tiskové zprávě. Strana také připomněla svou deklaraci, že se bude podílet jen na vládě, která odmítne povinné přijetí eura. Eurozónu dnes označila za dluhovou unii.

Juncker dnes v Evropském parlamentu řekl, že komise přijde do konce měsíce s návrhy, jak posílit vracení těch, kdo nemají v Evropské unii právo na azyl. Zdůraznil ale zároveň, že Evropa není a nestane se pevností, zůstane naopak kontinentem solidarity, kde najdou útočiště ti, kdo ho skutečně potřebují.

"Nelze zároveň snižovat příliv uprchlíků do Evropy, zvyšovat ochranu vnějších hranic a přitom dál mluvit o bezmezné solidaritě," kritizuje projev Fiala. Funkčnost EU podle Fialy také není možné zlepšit sjednocováním dalších oblastí rozhodování, včetně hospodářské a daňové politiky. "Právě překotná a neodůvodněná integrace se jasně ukázala jako jeden ze zdrojů dnešní krize," uvedl šéf ODS.

Evropa podle Fialy také nepotřebuje žádný "demokratický skok", ale skutečné reformy. "Za krizi EU mohou lidé jako současný předseda Evropské komise. Jeho dnešní řeč ukázala, že je nepoučitelný. Měla by být varováním i pro ty české politiky, kteří slepým opakováním receptu 'více Evropy' jen přispívají k prohlubování nedůvěry a krize a žádné skutečné řešení nenabízejí," řekl Fiala.

Unie se podle europoslance ODS Jana Zahradila pod Junckerem nikam neposune. "Pro ČR z toho plyne jednoznačné poučení. Nenechat se uplatit slibem vyššího obsahu kakaa v čokoládě a nekývnout na členství v dluhové unii, ve kterou se mění eurozóna, nenechat si předepisovat, komu udělíme právo pobytu nebo dovolit Evropské komisi, aby za nás rozhodovala, se kterými investory smíme spolupracovat," uvedl Zahradil.

Projev šéfa EK byl podle Ženíška pozitivní a optimistický

TOP 09 na dnešním projevu šéfa evropské komise Jeana-Claudea Junckera o stavu Evropské unie ocenila jeho jasný postoj k Turecku, odmítnutí tolerance dvojí kvality a plán posílení evropské bezpečnosti. "Projev předsedy Evropské komise Junckera považuji za pozitivní a optimistický do budoucna. Dotkl se v něm téměř všech současných problémů a výzev, kterým unie čelí," uvedl v tiskové zprávě místopředseda TOP 09 Marek Ženíšek.

Juncker se vyslovil pro rychlé zapojení Rumunska a Bulharska do schengenského prostoru volného pohybu. Pomohlo by to podle něj zlepšení ochrany vnější hranice Evropské unie. Opačným směrem podle něj kráčí Turecko, které se v dohledné době nestane členem EU. Prioritou pro vstup do EU je totiž právní stát, řekl Juncker. Podle Ženíška jde o jasný postoj, což ocenil. Kladně ohodnotil také plán komise nadále šetřit s novými legislativními návrhy, dokončit energetickou a digitální unii a posilovat jednotný trh.

"Pozitivní je i netolerance dvojí kategorie spotřebitelů, která z jeho úst zazněla, i výzva ke kompromisu, který by mohl překlenout rozpory mezi členskými státy," uvedl Ženíšek.

Za pozitivní sebereflexi Junckera označil slibovanou snahu řešit problém nelegální migrace ještě před branami EU. "Posílení větší akceschopnosti v oblasti společné bezpečností a obranné politiky je namístě," konstatoval.