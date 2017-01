Část řidičů autobusů v Královéhradeckém kraji vyjela 5. ledna v reflexních vestách na protest proti tendru kraje na autobusové dopravce pro roky 2017 až 2026. Podpořili tím akci odborů nazvanou Vesty pro Královéhradecký kraj. Odbory žádají zrušení tendru. Tvrdí, že zadávací podmínky pětimiliardové soutěže postavené jen na co nejnižší ceně povedou ke stagnaci již nyní podprůměrných mezd řidičů.

Část řidičů autobusů v Královéhradeckém kraji vyjela 5. ledna v reflexních vestách na protest proti tendru kraje na autobusové dopravce pro roky 2017 až 2026. Podpořili tím akci odborů nazvanou Vesty pro Královéhradecký kraj. Odbory žádají zrušení tendru. Tvrdí, že zadávací podmínky pětimiliardové soutěže postavené jen na co nejnižší ceně povedou ke stagnaci již nyní podprůměrných mezd řidičů.

raha - Premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) je nakloněn tomu, aby vláda krajům pomohla při financování zvýšení mezd řidičům linkových autobusů. Sobotka to řekl po jednání s hejtmany. Hejtman Libereckého kraje Martin Půta (STAN) premiérovu garanci vítá a věří, že se výsledky dnešního jednání projeví již v únorových mzdách řidičů. Příští týden Sobotka předloží problém koaliční radě.

Premiér uvedl, že ministerstvo pro místní rozvoj poskytne krajům metodickou pomoc, jak mají kraje legislativně zapracovat navýšení peněz do smluv s dopravci. Asociace krajů vytvoří vzorové smlouvy, aby se vedení regionů v budoucnu vyhnula právním problémům. Kraje pak mají vládě poskytnout do poloviny února propočty nákladů, které budou muset v souvislosti s navýšením mezd vynaložit.

"Kraje si uvědomily, že úprava smluv je jejich odpovědností. Já jsem jim nabídla konzultace. Změna smlouvy je možná, ale za splnění zákonných podmínek," upozornila ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová (za ANO). Stanovisko hnutí ANO o navýšení peněz krajům nechtěla komentovat. "Předseda (Andrej) Babiš je ministr financí a tam je samozřejmě obvyklé 'ne' na vše, co je nad rámec všeho schváleného. Já si myslím, že solidární by bylo minimálně o tom začít mluvit na koaliční radě," podotkla.

Místopředseda Asociace krajů Půta připomněl, že kraje potřebují garantovat zvýšení mezd do konce ledna, aby řidiči pocítili nařízení vlády již v únorových mzdách. S právní garancí ministerstva pro místní rozvoj je spokojený, protože smluv s dopravci je podle něj typově mnoho, až 200, každá vznikala v jiné době. "Příslib premiéra o navýšení mzdových prostředků vnímám jako garanci pro to, aby krajské zastupitelstvo v Liberci toto navýšení projednalo ještě do konce ledna. Konkrétní částky navýšení se po dohodě s premiérem budou ještě upřesňovat," doplnil.

Vláda loni rozhodla o růstu mezd řidičů autobusů zhruba o třetinu od letošního ledna a kraje hledají způsob, jak zapracovat navýšení do smluv s dopravci a najít desítky milionů korun potřebné pro růst mezd. Protože zvýšení mezd prosadila vláda, chtějí kraje získat od státu příspěvky na dorovnání plateb pro autobusové dopravce.

Řidiči linkových autobusů proti nízkým mzdám protestují od října 2015. Od začátku letošního roku vláda zvýšila minimální mzdy pro řidiče ze 71,60 Kč na hodinu na 98,10 Kč. Řidičům by se rovněž měl zvýšit příplatek za čekání mezi jednotlivými jízdami z 50 korun na hodinu na 88 Kč nebo jim byl nově zaveden příplatek 6,60 Kč za hodinu za práci v náročném prostředí.

Podle Svazu dopravy se průměrné mzdy šoférů linkových autobusů loni pohybovaly v rozmezí 22.000 až 23.000 korun hrubého. Tyto částky byly ale podle odborářů dosaženy při započítání velkého počtu přesčasů. O něco vyšší platy uvádí Český statistický úřad, podle kterého je průměrná mzda řidičů autobusů, trolejbusů a tramvají 26.859 korun. Ta ale zohledňuje i platy mnohdy lépe ohodnocených šoférů MHD.

Řidiči linkových autobusů proti nízkým mzdám protestují od října 2015. Stěžují si, že kraje objednávají autobusovou dopravu jen na základě ceny a autobusové společnosti pak šetří zejména na mzdách řidičů. Podle nové podoby zákona o veřejných zakázkách by nové soutěže měly snáze zohledňovat i jiná kritéria než cenu a stanovovat například nejnižší mzdu pro řidiče autobusů.