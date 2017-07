Praha - Premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) hovořil dnes na česko-čínském investičním fóru v Praze o nárůstu počtu čínských turistů v Česku a ekonomické spolupráci. Novinářům po setkání s ministrem zemědělství Marianem Jurečkou (KDU-ČSL) řekl, že novinkou v obchodních vztazích s Čínou je například možnost dodávat na čínský trh české mléko, protože se podařilo tento produkt v Číně certifikovat.

Na dotaz, zda pokládá vůči české veřejnosti za vstřícné, že fórum je uzavřené, uvedl, že akci nepořádá vláda. "Je to rozhodnutí organizátorů této akce, vláda není organizátorem. Nicméně je tam několik set účastníků a já si nemyslím, že by se dalo v plénu několika set účastníků cokoli v naší zemi utajit," konstatoval.

Při svém vystoupení Sobotka mluvil o pozitivním rozvoji z pohledu turistického ruchu. "Ještě před několika lety k nám jezdilo 40.000 turistů z Číny ročně, letos je možné, že se jejich počet bude pohybovat mezi 400.000 až 500.000," uvedl. Dodal, že Česko má s Čínou tři přímá letecká spojení a připravují se další dvě.

Přístup Sobotky k medializaci fóra kritizoval na twitteru mluvčí Hradu Jiří Ovčáček. "Je škoda, že pan premiér neavizoval svou účast na China Investment Forum ve svém mediálním programu. Spolupráce s ČLR si zaslouží propagaci," napsal.

Podle databází poradenské společnosti Bisnode má aktuálně čínského vlastníka 2086 českých firem. Jejich počet od prosince 2012, kdy jich bylo 2301, spíše klesá. V základním kapitálu těchto firem bylo nyní upsáno 5,6 miliardy korun. V pomyslném žebříčku nejčastějších zahraničních investorů v českých firmách Číně patří 11. příčka, z pohledu upsaného kapitálu v základním jmění 22. pořadí.

"Čína se sice pyšní titulem strategického investora a je jí věnována velká mediální pozornost. Aktuálně však čínské investice nikterak nepromlouvají do trhu práce či do růstu HDP. Čína u nás nezaměstnává tisíce lidí, netvoří pracovní místa či nepovzbuzuje ekonomický růst," řekl ČTK analytik společnosti Chytrý Honza František Bostl. Většina investičních pobídek jde podle něj především od členských států EU, a to především zásluhou otevřeného evropského trhu.

Fórum navazuje na projekt nové Hedvábné stezky. Tato čínská iniciativa si klade za cíl zlepšit dopravní propojení mezi Asií, Evropou i Afrikou a tím zlepšit i vzájemnou obchodní a ekonomickou spolupráci. Prezident Miloš Zeman letos při návštěvě Číny projekt Hedvábné stezky označil za fascinující a ambiciózní. Dlouhodobě také podporuje rozšíření obchodu s Čínou a vstup čínských investic do Česka. Prezident čelí kritice nevládních organizací kvůli tomu, že při jednání s čínskými představiteli dává přednost ekonomickým tématům před otázkou lidských práv. Někteří komentátoři kritizovali Pražský hrad za to, že se nevyjádřil k úmrtí vězněného čínského disidenta a nositele Nobelovy ceny za mír Liou Siao-poa, který minulý týden zemřel ve věku 61 let.

Sobotka zaslal kondolenci vdově Liou Siao-poa. Uvedl v ní, že i občané České republiky sdílejí hodnoty, jejichž obraně Liou věnoval svůj život.