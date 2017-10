Praha - Předseda vlády Bohuslav Sobotka (ČSSD) se chce v krátké době setkat s vedením Škody Auto i podnikových odborů kvůli informacím o přesunu části produkce z ČR do Německa. Sejde se s členem představenstva za oblast řízení lidských zdrojů Škoda Auto Bohdanem Wojnarem a také s předsedou Odborů KOVO Škody Auto Jaroslavem Povšíkem. ČTK to sdělil mluvčí vlády Martin Ayrer. Termín schůzky neuvedl.

Sobotka podle mluvčího pokládá informace z médií o možném přesunu části produkce za závažné, protože Škoda je v České republice jedním z nejvýznamnějších zaměstnavatelů a rovněž pilířem českého průmyslu a exportu.

"Je proto jasnou prioritou vlády zachovat a dále rozvíjet a modernizovat výrobní kapacity a produkci Škoda Auto v ČR. Vláda má jednoznačný zájem na tom, aby byly realizovány všechny plánované investice VW a Škody v Česku a nedocházelo k přesunu výroby mimo Českou republiku," uvedl Ayrer.

Podle informací ČTK by příští týden ve středu měl Wojnar jako prezident Sdružení automobilového průmyslu podepisovat s ministrem průmyslu Jiřím Havlíčkem (ČSSD) memorandum o budoucnosti českého automobilového průmyslu.

Vedení a odbory německé automobilky Volkswagen podle zdrojů agentury Reuters chtějí, aby se část produkce koncernové divize Škoda Auto přesunula do Německa a aby česká divize platila více peněz za sdílené technologie. Snaží se tak omezit konkurenci, kterou značka Škoda představuje pro klíčovou koncernovou značku Volkswagen. Odboráři ze Škody již dříve přišli s tím, že by se do Německa přesunula výroba nástupce modelu Superb. Podle nich může Škoda zrušit v Česku až 2000 pracovních míst.

Havlíček: Věřím, že investice VW ve Škodě Auto budou pokračovat

Ministr průmyslu a obchodu Jiří Havlíček (ČSSD) věří, že všechny plánované investice německého koncernu Volkswagen (VW) ve Škodě Auto budou dále pokračovat. Sdělil to v dnešním stanovisku, které zaslal ČTK.

Zdroje z VW agentuře Reuters řekly, že vedení a odbory německé automobilky chtějí, aby se část produkce koncernové divize Škoda Auto přesunula do Německa a aby česká divize platila více peněz za sdílené technologie.

"Bližší informace v této věci dosud nemáme k dispozici," uvedl dnes Havlíček. Ministerstvo podle něj ví pouze o vnitřní diskusi, která se v rámci koncernu už nějaký čas odehrává. Bližší detaily k ní ale ve stanovisku nezmínil.

Havlíček dále připomněl, že jednou z komparativních výhod koncernu VW je možnost sdílet výrobní kapacity napříč značkami. "Společnost Škoda Auto zajišťuje výrobu vozů Seat ve svých závodech v Mladé Boleslavi a Kvasinách. A naopak využívá kapacit závodu Volkswagen v Bratislavě pro výrobu modelu Škoda Citigo. Vozy značky Škoda se vyrábějí ve stejných závodech jako vozy dalších značek koncernu VW například v Rusku nebo Alžírsku," podotkl.

O případných přesunech výrobních aktivit uvnitř koncernu VW proto podle něj nyní nemá smysl spekulovat. "Vyčkejme na případná konkrétní rozhodnutí managementu společnosti, tedy zda vůbec a v jaké podobě by mohlo k přesunům výroby některých budoucích modelů dojít," zdůraznil.

Doplnil, že Škoda Auto a automobilový průmysl jako takový hrají v české ekonomice velmi významnou roli. "A mým jednoznačným cílem je, aby i do budoucna zůstaly konkurenceschopné a byly i nadále vlajkovou lodí našeho zpracovatelského průmyslu," dodal.

S rezervou bere zprávu místopředseda ČSSD Jan Birke. "Celý koncern by se měl primárně soustředit na svou celosvětovou konkurenceschopnost, nikoli omezovat jednu ze svých nejúspěšnějších částí, kterou česká Škoda bezpochyby je," sdělil ČTK. Přesun části výroby do Německa by podle něj navíc nikomu nepomohl, protože by se negativně projevil na konečné ceně a tedy i nižší konkurenceschopnosti. "VW by měl kvalitu Škody vnímat jako svoji přednost a nikoli si sám pod sebou řezat větev," uvedl.

Prodej zbývajícího 30procentního státního podílu ve Škodě Auto Volkswagenu schválila vláda Miloše Zemana v květnu roku 2000. Mimo jiné bylo odsouhlaseno, že minimálně do konce února 2007 bude mít vláda právo na konzultace s představenstvem Škody v otázkách zastavení nebo redukce výroby aut, převodovek a motorů v Mladé Boleslavi.

Provozní zisk divize Škoda Auto se v minulých třech letech více než zdvojnásobil na loňských 1,2 miliardy eur (31 miliard Kč). Zisková marže v divizi tak dosáhla 8,7 procenta, což je v rámci koncernu Volkswagen druhá nejvyšší úroveň po luxusní značce Porsche. Marže u značky VW se naopak v důsledku poklesu provozního zisku snížila na pouhých 1,8 procenta, uvedl Reuters.