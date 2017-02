Praha - Premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) bude požadovat vysvětlení otázek kolem zdanění korunových dluhopisů po daňové správě. Novinářům řekl, že odpověď, kterou dostal od ministra financí Andreje Babiše (ANO) formou dopisu, má za nedostatečnou. O schůzce s vedením daňové správy hovořit nechtěl, její vyjádření ČTK zjišťuje. Babiš nakoupil v roce 2013 dluhopisy své tehdejší společnosti Agrofert za 1,482 miliardy korun.

"Ty informace mi nedávají dostatečnou záruku, že daňová správa k té věci skutečně přistupovala odpovědným způsobem," uvedl Sobotka. Dodal, že v dopise Babiš mimo jiné kritizuje svou bývalou náměstkyni odpovědnou za daňovou oblast, což nastoluje otázku, jakým způsobem daňová správa funguje a fungovala.

Sobotka zopakoval, že není jasné, zda prostřednictvím korunovým dluhopisů nebyly kráceny daně a zda firmy si nepůjčovaly u vlastníků za nevýhodných podmínek. "Chci jasný signál, jestli to bylo v pořádku, nebo jestli to v pořádku nebylo. Pokud to v pořádku nebylo, tak jak daňová správa bude postupovat," uvedl premiér. Jedině daňová správa se podle něj může autoritativně vyjádřit.

Dalším důvodem, proč by měla daňová správa historii dluhopisů zkontrolovat, podle Sobotky je, že Babiš nyní navrhuje dluhopisy zdanit. "Musí se říct, jestli to dříve bylo legální," konstatoval.

Babiš premiéra v listu informoval, že finanční úřady nebudou plošně provádět daňové kontroly kvůli nezdanění výnosů z korunových dluhopisů. Reagoval tak na dřívější Sobotkův dopis, v němž ho premiér minulý týden vyzval, aby uvedl, zda dluhopisy prověřila Finanční správa.

Ministr financí čelí kvůli nákupu trestnímu oznámení pro krácení daně a porušení povinnosti při správě cizího majetku. To, že jeho postup měl směřovat k daňové optimalizaci, mu vyčítá i premiér Sobotka.

Babiš v pondělí ve Sněmovně podal pozměňovací návrh, podle něhož by byly zdaněny korunové dluhopisy, které nakoupili od firem jejich majitelé a lidé ekonomicky propojení s firmou. Opatření se podle něj dotkne desítek lidí, nevztahuje se na státní dluhopisy. Bude se týkat i Babiše. Změna by mohla platit v průběhu tohoto roku. Babiš koupil desetileté dluhopisy se šestiprocentním úrokem, které Agrofert vydal v prosinci 2012.

Finanční správa v souvislosti s korunovými dluhopisy zatím žádné daňové úniky neodhalila. "Zatím jsem nezaznamenal, že by v souvislosti s tímto tématem u některého daňového subjektu k tomuto došlo," řekl již dříve generální ředitel Finanční správy Martin Janeček. Prohlásil také, že neví, podle jakých zákonných norem by měla správa postupovat v problematice možných úniků u korunových dluhopisů.

Babiš v dopise také Sobotku vyzval, aby pověřil civilní rozvědku prověřením možné korupce v souvislosti se stanovením výše základu pro vyměření zdravotního a sociálního pojištění OSVČ či superhrubé mzdy. Premiér tuto pasáž považuje za "málo srozumitelnou". "Úplně přesně nevím, co chce zkoumat," uvedl Sobotka a připomenul, že během koaličních jednání ANO odmítlo superhrubou mzdu zrušit. Babiš by si podle něj měl i nastudovat kompetence, protože úkolovat rozvědku má podle premiéra možnost pouze celá vláda.