Praha - Premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) svolal na pátek jednání zástupců všech parlamentních stran k novele zákona o elektronických komunikacích. Chce prověřit možnost zrychleného přijetí normy. ČTK to dnes sdělil mluvčí kabinetu Martin Ayrer. Přijetí normy v prvním čtení by podle premiéra tlačilo na snížení ceny mobilních dat. Sobotka chce, aby novela v březnu putovala z vlády do Sněmovny.

"Pokud máme ještě do konce volebního období upravit pravidla, která zlepšují pozici spotřebitelů a zvyšují pravomoci Českého telekomunikačního úřadu, tak je třeba, aby ta novela zákona byla schválena rychle," řekl dnes novinářům Sobotka. Jednáním se chce pokusit předejít tomu, aby poslanecké kluby zablokovaly možnost schválení novely ve zrychleném režimu.

Sobotka od středy nahradí v čele ministerstva průmyslu a obchodu Jana Mládka (ČSSD). Prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček dnes uvedl, že prezident Miloš Zeman k dnešnímu dni odvolal Mládka z funkce a řízením úřadu pověřil od 1. března Sobotku.

Premiér Mládkovo odvolání odůvodnil mimo jiné postupem resortu v oblasti mobilních dat. Mládek kritiku odmítl, mobilní data jsou podle něj mimo kompetence ministerstva průmyslu.

Do novely telekomunikačního zákona vedle zkrácení lhůty pro změnu operátora a dalších opatření na ochranu spotřebitele ministerstvo nově zapracovalo možnost udělovat operátorům za prohřešky pokuty počítané z jejich obratu. Návrh také počítá s tím, že zákazník bude moci odstoupit od smlouvy při každé změně smlouvy. Přibyl rovněž paragraf, který se týká zákazu individuálních cen volání pro spotřebitele.

Spor vyvolal návrh, aby mohli operátoři nabízet odcházejícím zákazníkům jen takové slevy, které předtím zveřejnili v ceníku. Zákazníci by si tak nemohli vyjednat individuální tarif. Za tento návrh sklidilo MPO kritiku. Stejně kritizován byl výrok Mládkova náměstka Lubomíra Bokštefla, který v debatě na serveru Aktuálně.cz řekl, že pokud lidé chtějí stejně výhodné tarify jako v Polsku, mají jet do Polska. Sobotka již oznámil, že Bokštefla odvolá.