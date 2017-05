Praha - Premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) očekává, že na dnešním odpoledním zasedání Bezpečnostní rady státu dostane obecné ujištění, že příslušné orgány prošetřují obsah a vznik nahrávek vicepremiéra a ministra financí Andreje Babiše (ANO), které se v posledních týdnech objevily na internetu. Politickou rovinu záležitosti řešit nechce, stejně jako nechce slyšet konkrétní informace o vyšetřování. Jednání rady je naplánováno od 14:00.

Bezpečnostní rada státu se sejde kvůli okolnostem úniku nahrávek rozhovorů předsedy hnutí ANO Babiše a tehdejšího novináře jeho bývalého deníku Marka Přibila. Na anonymním twitterovém účtu pod jménem Julius Šuman se objevily postupně záznamy, na kterých mluví Babiš vulgárně mimo jiné o členech vlády včetně premiéra, řeší s Přibilem zveřejňování kompromitujících materiálů a živé policejní spisy.

Právě kvůli možnému úniku ze spisů požádali o svolání bezpečnostní rady lidovci. "Je to záležitost toho samotného obsahu, zda je, nebo není sestříhaný, zda to takhle padlo. Bez ohledu na to, že je špatné a nepřijatelné, aby se vůbec setkával politik takhle s novináři, tak tam byly živé spisy," řekl dnes po jednání vlády novinářům šéf lidovců Pavel Bělobrádek.

Vadí mu však i to, že podobné nahrávky mohly vzniknout. "Pokud někdo skutečně nahrává vicepremiéra a prvního místopředsedu Bezpečností rady státu, tak je to třeba vyšetřit, to je samozřejmě bezpečnostní záležitost," uvedl Bělobrádek. Babiš v souvislosti s nahrávkami hovoří o kampani, podal kvůli nim trestní oznámení.

Sobotka očekává jen obecné ujištění od příslušných orgánů, že se věc šetří. "Není cílem, aby Bezpečnostní rada státu ingerovala do jakéhokoliv konkrétního vyšetřování, nechceme znát žádné podrobnosti nad rámec toho, co bychom měli slyšet v té obecné rovině," řekl.

Nepředpokládá ani to, že by rada probírala politickou stránku věci. "Ta se diskutuje v rámci koalice. Ostatně fakt, že místopředseda vlády a ministr financí úkoloval novináře, byl jeden z důvodů, které mě vedly k tomu, abych navrhl jeho odvolání z vlády," připomněl návrh, který čeká na potvrzení prezidentem Milošem Zemanem.