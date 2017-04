Praha - Ministr financí Andrej Babiš (ANO) dluží veřejnosti i vládním partnerům odpověď na velké množství otázek, řekl dnes premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD). Podezření kolem jednokorunových dluhopisů či Babišova majetku podle něj ohrožují fungování vlády a důvěryhodnost státu. Sobotka počká do konce dubna, než vyprší lhůta Sněmovny, aby Babiš vysvětlil podezření z daňových úniků. Poté rozhodne o dalším postupu v rámci vlády i koalice.

"Jsem znepokojen, jak se ministr financí v posledních týdnech staví ke kauze korunových dluhopisů, ale i k dalším otázkám a podezřením, které se objevily v souvislosti s jeho podnikatelskými aktivitami," řekl na tiskové konferenci Sobotka. Novinářům dal Úřad vlády k dispozici zhruba čtyřicetistránkový materiál, ve kterém jsou shrnuty různé kauzy kolem Babiše.

Podle Sobotky je nezbytné, aby Babiš veřejnosti i poslancům, kteří ho k tomu v březnu vyzvali, ozřejmil své obchodní transakce. Babiš na to má čas do konce dubna. "Pak se rozhodnu o dalším postupu v rámci vlády i koalice," řekl Sobotka. Rozhodnutí chce založit na tom, aby bylo prospěšné pro stát i občany.

Babiš dříve novinářům řekl, že do pátku na výzvu Sněmovny odpoví. Dříve však konstatoval, že podle svého názoru už podstatné věci sdělil a nemá co dalšího dodat. "Není možné, aby nebyl ministr schopen odpovědět na vážné otázky, které se týkají podezření z toho, že se v rámci svého podnikání dopouštěl daňových triků, nebo dokonce úniků," řekl dnes Sobotka.

Veřejnost se o ně začala zajímat v souvislosti s tím, že Babiš nakoupil tyto dluhopisy své tehdejší firmy Agrofert za 1,5 miliardy korun. Během Babišova vysvětlování případu vyvstaly i otázky, zda na tuto transakci měl Babiš dost prostředků a jak je získal. Ministr všechny pochybnosti odmítá, poslancům předložil zprávy dvou auditorských firem o svých příjmech.

Sněmovna v březnu v souvislosti s případem jednokorunových dluhopisů vyzvala Babiše, aby do konce dubna vyvrátil "vážná" podezření z daňových úniků. Pokud šéf ANO požadavek nenaplní, premiér by měl podle dokumentu vyvodit vůči Babišovi důsledky.

Vicepremiér a ministr financí Andrej Babiš (ANO) je přesvědčen o tom, že premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) vytváří atmosféru k tomu, aby ho mohl odvolat a zlikvidovat jako politického soupeře. Babiš to řekl ČTK v reakci na zprávu Deníku, že Sobotkovi poradci vypracovali analýzu, v níž se chtějí ptát na to, jak získal koncern Agrofert, který mu do února patřil. Babiš to považuje za ničení práce vlády. Vicepremiér Pavel Bělobrádek (KDU-ČSL) záležitost nechtěl komentovat. Babiš se v nejbližších dnech setká s prezidentem Milošem Zemanem.

"Je to pokračování mediálního honu na mou osobu, velice cíleného, a pan premiér si vytváří nějakou atmosféru, aby mě mohl odvolat. Aby mohl ovládnout ministerstvo financí, protože tam potřebuje sociální demokracie dělat kšefty, jako to dělala v minulosti," řekl Babiš o analýze.

Důvody pro své odvolání přitom nevidí, svou práci na ministerstvu financí hodnotí kladně. "Nevím, proč by mě odvolával, když jsme skončili v Evropě za Lucemburskem jako druhá nejlepší země z hlediska rozpočtu a z hlediska snížení dluhů. A to je můj výsledek," řekl.

"Je to likvidace politického soupeře a je to neuvěřitelné, jakým způsobem on (Sobotka) poškozuje vládu a ničí celou práci vlády za ta léta, co tam jsme," řekl Babiš. Je přesvědčen o tom, že Sobotka o jeho odvolání vážně uvažuje.

Záležitost spojuje s podzimními volbami do Sněmovny, před nimiž je podle něj ČSSD velmi nervózní. "Je vidět, že mu (Sobotkovi) jde jen o přežití, a neváhá proto udělat cokoli. Klidně zaprodá fungující vládu a destabilizuje naši zemi, jen aby si udržel teplé místečko v politice, protože je na rozdíl ode mě on i jeho blízcí na tom existenčně závislý," uvedl Babiš. Hnutí ANO má v průzkumech výrazný náskok před druhou ČSSD.

Kritizoval také přípravu analýzy, kterou si Sobotka nechal zpracovat. "Považuji za skandální, že premiér zaměstnává na Úřadu vlády lidi ze sociální demokracie a tito poradci za peníze daňových poplatníků vyrábějí takové materiály," řekl.

Dokument je podle Babiše zpracován na základě lží, které šíří někteří komentátoři. "Lidé, kteří vypracovali analýzu, jsou stejní ekonomičtí analfabeti, kteří doporučovali premiérovi, aby přebytek, který neexistuje a který posloužil na splacení dluhu, použil na nějaké věci do budoucnosti," doplnil.

Babiš požádal Zemana o schůzku, potkají se příští týden

Babiš se v nejbližších dnech setká s prezidentem Milošem Zemanem. Informaci serverů Forum 24 a Neovlivní.cz ČTK potvrdil Zemanův mluvčí Jiří Ovčáček. O schůzku podle něj požádal místopředseda vlády.

Setkání by se podle hradního mluvčího mělo uskutečnit "v nejbližší době". Dodal, že nejbližšími dny nemá na mysli dnešek nebo pátek. Mluvčí hnutí ANO Lucie Kubovičová řekla, že se schůzka bude konat příští týden. Dodala, že o přesném termínu se ještě jedná.

Babiš se na Pražský hrad objednal v době rostoucího napětí ve vládní koalici. ČTK dnes řekl, že je přesvědčen o tom, že premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) vytváří atmosféru k tomu, aby ho mohl odvolat a zlikvidovat jako politického soupeře. Reagoval tak na zprávu Deníku, že Sobotkovi poradci vypracovali analýzu o způsobu, jakým získal koncern Agrofert, který mu do února patřil.

Zeman s Babišem mají k sobě politicky blízko. Prezident šéfa ANO několikrát podpořil například v případě zákona o střetu zájmu, který je kvůli dopadu na Babiše nazýván antibabiš. Nejprve normu vetoval a po přehlasování ve Sněmovně napadl u Ústavního soudu. Babiše podpořil i třeba v kauze dotací pro farmu Čapí hnízdo a často jeho práci chválí. Babiš se vlídně vyjadřuje o Zemanovi.

Na Pražském hradě se na podobné schůzce potkali v polovině března. I tehdy koalice řešila vážné rozpory, když Sněmovna Babiše vyzvala, aby do konce dubna vyvrátil "vážná" podezření z daňových úniků v souvislosti se svými obchody se skupinou Agrofert, kterou dříve vlastnil. Ovčáček tehdy uvedl, že si oba politici schůzku domluvili ještě před vypuknutím kauzy.

Sobotkova analýza: Babišův majetek a podnikání vyvolávají pochyby

Podnikatelské aktivity a majetkové poměry ministra financí Andreje Babiše (ANO) jsou podle analytického shrnutí, které si od svých poradců nechal zpracovat premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD), stále nedostatečně vysvětlené. Dokument se zabývá například jednokorunovými dluhopisy, dotací pro Čapí hnízdo či způsobem, jak Babiš nabyl svou někdejší společnost Agrofert. Případy podle textu vyvolávají řadu pochybností a nejasností, které materiál shrnuje ve 22 otázkách.

Zhruba čtyři desítky stran dlouhá analýza většinou cituje zprávy médií o jednotlivých případech. Vedle aktuální kauzy vydání nedaněných korunových dluhopisů Agrofertem v roce 2012 se vrací i k obchodům s akciemi společností Profrost a Afeed, fondu Hartenberg či firmě Imoba. S odkazem na informace známé z médií poukazuje na nekalé praktiky, kterých se měly Babišovy firmy dopouštět.

Z dění kolem korunových dluhopisů podle dokumentu plynou například otázky, proč Agrofert v roce 2012 nenabídl tyto obligace jiným zájemců než Babišovi, případně jaký mělo smysl vydávat dluhopisy s šestiprocentním úrokem, když banky v té době půjčovaly levněji. Podle materiálu chybí také jistota, že Finanční správa zkontroluje všechny emitenty dluhopisů, což Babiš přislíbil ve středu.

Dokument znovu zpochybňuje i poměr mezi Babišovými příjmy a výdaji. "Stačily prostředky ve výši 2,4 mld. Kč, jež měl podle auditorských firem legálně vydělat Andrej Babiš v letech 1996 až 2004, na pokrytí všech jeho mezitímních investic a nákladů na jeho drahý životní styl?" ptají se autoři. Pochybnosti spatřuje analýza i v tom, jak Babiš získal Agrofert. "Kde na transakci vzal peníze, když do roku 2000 byl jeho zveřejněný čistý příjem pouze 8,3 milionu korun?" uvádí dokument.

Analýza také zpochybňuje Babišovo tvrzení, že nepoužívá firmy v daňových rájích. "Když jedna z jeho klíčových firem Imoba sídlila dlouhá léta ve švýcarském městě Zug, jež mezi daňové ráje patří? A další firmu Romneya sídlící na Kypru použil na převzetí firmy U Rytířů," konstatuje zpráva.

Pochybnosti o Babišově podnikání formulované Sobotkovými poradci Otázky formulované v závěru analytického souhrnu informací o podnikatelských aktivitách a majetkových poměrech vicepremiéra Andreje Babiše (hnutí ANO), který nechal vypracovat premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD): Pozadí operace s korunovými dluhopisy společnosti Agrofert: 1. Jaký byl ekonomický důvod pro vydání korunových dluhopisů s úrokem 6 procent, když se společnost Agrofert těšila přízni bank, jež jí v té době půjčovaly za významně menší úrok? 2. Proč byl jediným nabyvatelem těchto dluhopisů Andrej Babiš jako vlastník Agrofertu? Proč nebyla emise dluhopisů nabídnuta i jiným zájemcům? 3. Jaký byl původ peněz, jež byly použity na zaplacení korunových dluhopisů, a to v době, kdy Andrej Babiš byl nejen předsedou politického hnutí ale i členem vlády? 4. Proč Andrej Babiš zveřejnil speciálně připravené potvrzení od banky o zaplacení korunových dluhopisů a nikoliv standardní výpis z účtu? 5. Proč není v tomto potvrzení banky uvedeno konkrétní datum, kdy Andrej Babiš transakci provedl? A proč zaplatil celkem o cca 70 milionů více, než je hodnota dluhopisů? Původ 748 milionů koroun příjmů osvobozených od daně z transakcí s akciemi firem Profrost, Afeed CZ a slovenský Afeed, jež Andreje Babiš prodal svojí vlastní společnosti Agrofert: 6. Jak vysoké byly celkové náklady Andreje Babiše na investice do těchto firem a proč tyto náklady neobsahují zprávy auditorů? 7. Kdo poskytl prostředky na vstupní investici do společnosti Profrost, jež podle firemního webu dosáhla výše 170 milionů korun? 8. Nebyl prodej 20 ks akcií firmy Afeed CZ do Agrofertu v polovině roku 2011 pouze účelovou transakcí, neboť tato firma ještě koncem roku 2010 nevykazovala prakticky žádnou činnost, neměla zaměstnance a na účtu pouze 5 milionů korun? Nešlo tedy o účelovou transakci s cílem vyvést z Agrofertu nezdaněné peníze pro jeho majitele? 9. Proč Agrofert nakoupil akcie firmy Profrost za zhruba sedmkrát vyšší cenu než za ně ve stejné době zaplatila firma Rapaces Group? Existuje kompletní dokumentace ověřující legálnost této operace? Nešlo také pouze o účelovou transakci s cílem vyvést z Agrofertu nezdaněné peníze pro jeho majitele? 10. Stačily prostředky ve výši 2,4 mld. Kč, jež měl podle auditorských firem legálně vydělat Andrej Babiš v letech 1996 až 2004, na pokrytí všech jeho mezitímních investic a nákladů na jeho drahý životního styl? Jednání vlády dne 24. 4. 2017 ke korunovým dluhopisům. Vzhledem k tomu, že se jedná spíše o zopakování informací, se kterými byla v uplynulé době vláda již seznámena, ministři za sociální demokracii uplatnili své výhrady a zástupcům daňové správy, kteří se jednání vlády zúčastnili, tak byly položeny doplňující otázky. 11. Chybí jistota, že finanční správa skutečnosti zkontroluje všechny, koho je nutné v souvislosti s korunovými dluhopisy potřeba zkontrolovat. 12. Chybí jistota, že finanční správa tyto subjekty zkontroluje včas, tak aby nedošlo k problému prekluze, tj. situaci, že nastane promlčení a nebude možné zpětně tyto věci zkontrolovat. 13. Není jasné, zda a v kolika případech eventuálně daňová správa podala trestní oznámení. 14. Není zřejmé, jestli a v jakém rozsahu daňová správa doměřila konkrétním finančním subjektům nebo firmám v uplynulých 5 letech nějaké dodatečné daňové povinnosti. Otazníky kolem mnohamiliardových finančních operací souvisejících se společností IMOBA, a také se společností Hartenberg: 15. Proč Andrej Babiš tvrdí, že nepoužívá firmy v daňových rájích, když jedna z jeho klíčových firem IMOBA sídlila dlouhá léta ve švýcarském městě Zug, jež mezi daňové ráje patří? (A další firmu Romneya sídlící na Kypru použil na převzetí firmy U Rytířů, jejíž majitel po té spáchal sebevraždu.) 16. Jaký byl důvod mnohamiliardových finančních operací, jež před rokem 2014 proběhly v souvislosti se společností IMOBA? Nešlo o sofistikovanou snahu vyhnout se placení daní a vyvést tak prostředky pro svého majitele a jeho další investice? 17. Byly peníze, jež používá společnost Hartenberg pro svoje investice zejména v oblasti zdravotnictví, řádně zdaněny? Jak přesně? Jaký je jejich původ? 18. Proč Andrej Babiš opakovaně lživě tvrdil, že společnost Hartenberg je investiční fond, i když ČNB jako regulátor žádnou takovou investiční společnost ani investiční fond neregistruje? Pochybnosti ohledně způsobu, jakým Andrej Babiš získal akciové podíly ve společnosti Agrofert: 19. Jakým způsobem získal Andrej Babiš (do té doby vystupující pouze jako manažer firmy) před zhruba 17 lety 45 procent podíl v Agrofertu, jehož celková hodnota byla v té době zhruba 4 miliardy korun? 20. Kde na tuto transakci vzal peníze, když do roku 2000 byl jeho zveřejněný čistý příjem pouze 8, 3 milionu korun? 21. Jak Andrej Babiš vysvětlí, že v roce 1999 odkoupil od polostátního podniku Spolana 10 procentní podíl v Agrofertu za pouhých 2,5 milionu korun, přestože jeho reálná hodnota byla několik set milionů korun? Hradil tuto transakci rovněž ze svých příjmů? 22. Kdo konkrétně se skrýval za firmou O.F.I a z jakých peněz tato firma financovala své investice v devadesátých letech? Zdroj:Analytický souhrn kauz a nezodpovězené otázky související s podnikáním ministra financí A. Babiše