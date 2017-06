New York - Premiér Bohuslav Sobotka a šéf Evropské komise Jean-Claude Juncker ve společném článku v americkém listu The Wall Street Journal (WSJ) napsali, že Evropská unie musí převzít svou obranu do svých rukou. Podle nich se starý kontinent příliš dlouho spoléhal na vnější pomoc a potřebuje nový plán posílení spolupráce a zvýšení výdajů na obranu.

V textu oba politici uvedli, že poslední teroristický útok o víkendu v Londýně znovu připomněl, že "v Británii, Belgii či Francii" jsou lidé, kteří ohrožují nejcennější evropské hodnoty. EU, která je podle Sobotky a Junckera "domovem nejsvobodnější, nejotevřenější a nejtolerantnější společnosti" se po válkách a násilnostech z minulosti stala "baštou míru a stability v nestabilním světě". "Nemůžeme a nesmíme nic z toho považovat za samozřejmost," upozornili.

Podle nich unie využívá své "měkké síly" ke stabilizaci regionu a přilehlých oblastí, ale pokud současné zákonné prostředky nebudou na udržení míru stačit, nesmí váhat použít "mírotvorné prostředky". V oblasti obrany byla politika členských států EU po desítky let neúčinná. "Je na čase, aby Evropa vzala svou obranu a bezpečnost do svých rukou. Nikdo jiný to za nás neudělá," uvedli český premiér a šéf Evropské komise.

"V téměř každé členské zemi, včetně České republiky, je bezpečnost jedním z hlavních předmětů obav. Naši občané očekávají, že se jejich vlády spojí a ochrání je," napsali autoři článku.

Podle nich je partnerství EU s NATO do budoucna stále zásadní, ale unie musí umět také "nezávisle a náležitě reagovat na vnější hrozby". Kromě zvýšení rozpočtů na obranu je hlavním úkolem unie sjednotit obranné systémy, aby armády jednotlivých zemí mohly účinně spolupracovat.

"EU s výjimkou Británie utratila v roce 2016 pouze 1,32 procenta ze svého celkového rozpočtu na obranu. To je jen polovina toho, co investují USA, a přitom nejsme z poloviny tak efektivní. Nezapomínejme, že Rusko minulý rok investovalo více než pět procent svého hrubého domácího produktu na obranu, zatímco Čína za posledních deset let zdvojnásobila svůj obranný rozpočet," uvádí se v článku.

"V EU existuje 178 různých zbrojních systémů, ve srovnání s 30 v USA. Máme 17 různých typů hlavních bojových tanků, zatímco USA mají jen jeden. A v Evropě existuje více výrobců vrtulníků než vlád, které je mohou koupit. Nejenže to omezuje naši schopnost jednat společně, ale je to také nákladné pro daňové poplatníky. Za každých deset eur vynaložených na výzkum a technologii v oblasti obrany je devět eur vynaloženo na vnitrostátní úrovni bez jakékoli koordinace. Spojením sil a organizováním veřejných zakázek bychom mohli ušetřit 25 miliard až 100 miliard eur (658 miliard až 2,6 bilionu korun), které by mohly být investovány jinde," upozornili oba politici.

"Řešení těchto otázek má zásadní význam pro návrhy Evropské komise týkající se Evropského obranného fondu. Rozpočet EU nemůže nahradit členské státy v obraně," dodali.

Evropská komise předloží ve středu členským zemím k diskusi své návrhy možných variant budoucí podoby evropské obrany a bezpečnosti do roku 2025.