Nashville - Hokejisté St. Louis s českými útočníky Vladimírem Sobotkou a Dmitrijem Jaškinem vypadli ve 2. kole play off zámořské NHL s Nashvillem. Porážkou 1:3 na ledě soupeře podlehli v celé sérii 2:4 na zápasy. Sobotka a Jaškin mohou nyní být teoreticky při dobrém zdravotním stavu a zájmu trenéra Josefa Jandače k dispozici reprezentaci na mistrovství světa.

Predators, kteří při vstupu do play off vyřídili favorizované Chicago 4:0 v sérii, vyhráli doma i pátý zápas bojů o Stanley Cup. Jen jednou - v utkání číslo tři s Blackhawks - dostali před svými diváky víc než jeden gól. Dnes museli zápas otáčet, když už ve třetí minutě otevřel skóre Paul Stastny. Roman Josi ale po 35 vteřinách druhé třetiny vyrovnal, ve třetí části pak skórovali Ryan Johansen a do prázdné branky Calle Järnkrok.

Nashville proklouzl vůbec poprvé ve své historii od sezony 1998/99, kdy vstoupil do ligy, až do konferenčního finále, přestože vyřazovací boje o Stanley Cup hrají Predátoři již podesáté. V boji o nejlepší tým Západní konference je čeká lepší z dvojice Anaheim - Edmonton.

Trenéři národního týmu si nechali v Paříži na probíhajícím světovém šampionátu dvě volná místa na soupisce pro hráče do pole. "Sérii sledujeme, ale momentálně je St. Louis v play off a je to pro nás neaktuální. Uvidíme, jak se to bude dál vyvíjet," řekl v sobotu generální manažer českého týmu Martin Ručinský poté, co padla možnost posílení o centra Davida Krejčího z Bostonu.

Výsledek NHL:

Západní konference - 6. zápas:

Nashville - St. Louis 3:1 (0:1, 1:0, 2:0)

Branky: 21. Josi, 44. Johansen, 59. Järnkrok - 3. P. Stastny. Střely na branku: 18:24. Diváci: 17.240. Hvězdy zápasu: 1. Johansen, 2. Arvidsson, 3. Rinne (všichni Nashville). Konečný stav série: 4:2.