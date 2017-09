Praha - Platy u bezpečnostních sborů by od letošního listopadu měly vzrůst o deset procent. Po bilanční schůzce to novinářům řekli premiér Bohuslav Sobotka a ministr vnitra Milan Chovanec (oba ČSSD). Sobotka uvedl, že odmítá návrhy některých koaličních partnerů, že by policisté nebo hasiči neměli dostat přidáno, protože se jejich platy v poslední době zvýšily dostatečně. Stejné zvýšení požadují také odbory, které kvůli jednáním o platech ve veřejné sféře vyhlásily stávkovou pohotovost.

Podle Sobotky se Chovancovi v končícím volebním období podařilo stabilizovat situaci bezpečnostních sborů. Připomněl, že současná vláda vrátila peníze, o které jejich příslušníci přišli v době škrtů vlády Petra Nečase. Za čtyři roky Sobotkova vláda bezpečnostním sborům přidala 25 procent, což podle Sobotky představuje průměrně 5000 korun hrubého.

Výdělky policistů, hasičů a dalších členů bezpečnostních sborů se naposledy zvyšovaly letos v červenci o desetinu. Policejní sbor má zhruba 40.000 lidí, hasičů je přes 9700. Průměrný plat u policie i hasičů byl před zvýšením kolem 35.000 korun.

Premiér zdůraznil, že sociální demokraté trvají na tom, aby platy opět vzrostly na začátku listopadu. "Shodli jsme se, že není možné na někoho zapomenout," řekl Sobotka. Odmítl také výtky, že by vláda zvyšovala platy pouze ve volebním roce. "Neřešíme to na poslední chvíli. Přidávat jsme se snažili každý rok," uvedl Sobotka.

Premiér s Chovancem mluvili také o mezeře v rozpočtu vnitra na příští rok, který zatím činí 66,7 miliardy korun a chybí v něm podle ministra zhruba 3,4 miliardy. Podle Chovance jde o výdaje navíc, které vznikly například kvůli schválení některých zákonů nebo zavádění evropských norem. "Vize ministerstva financí, že nebude pokrývat náklady, které vzniknou na základě nové legislativy, mi přijde zvláštní. Pokud by ministerstvo u nás chtělo škrtat v investicích, tak to je samozřejmě k debatě," řekl Chovanec. Dodal, že se bude dál jednat o tom, aby ministerstvo peníze získalo.

Sobotka čtyřleté působení Chovance na ministerstvu vnitra chválil. "Přišel s potřebným nasazením a vůlí něco změnit," prohlásil. Uvedl, že vnitro muselo za mandátu současné vlády reagovat na zhoršenou bezpečnostní situaci kvůli teroristickým útokům a migrační krizi v Evropě. "Podařilo se nám udržet bezpečnostní situaci plně pod kontrolou," řekl Sobotka.

Z domácích témat premiér vyzdvihl práci vnitra po výbuchu muničních skladů ve Vrběticích na Zlínsku, vytvoření auditu národní bezpečnosti nebo schválení koncepce rozvoje policie na příští čtyři roky. Uvedl také, že každým rokem klesala kriminalita nebo že se podařilo zastavit privatizaci České pošty.

Podle opoziční poslankyně Jany Černochové (ODS) však jsou v bezpečnostních sborech problémy. Trpí podle ní odchody policistů, nedostatečnou motivací nebo špatnou vybaveností. "Domnívám se, že v uplynulých letech bylo možné řadu věcí udělat lépe a využít více také příznivé ekonomické situace a politické stability," uvedla Černochová.