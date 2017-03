Brno - Premiér Bohuslav Sobotka na sjezdu ČSSD v Brně obhájil funkci předsedy strany a prosadil i svou představu o týmu místopředsedů. Jeho pravou rukou zůstává ministr vnitra Milan Chovanec. Řadovými místopředsedy budou i nadále ministr zahraničí Lubomír Zaorálek, ministryně práce Michaela Marksová i předseda Sněmovny Jan Hamáček. Na uvolněná místa zvolili delegáti náměstka pražské primátorky Petra Dolínka a poslance a náchodského starostu Jana Birkeho. Úvodní den sjezdu na brněnském výstavišti se nesl v duchu útoků na lídra ANO a jeho šéfa Andreje Babiše.

V tajné volbě, v níž neměl protikandidáta, získal Sobotka 67 procent hlasů. Hlasovalo pro něj 460 spolustraníků, hlas proti vhodilo do volebních uren 201 delegátů. V roce 2015 i 2013 Sobotku podpořilo zhruba 85 procent delegátů. "Je to silný okamžik, protože jsem byl zvolen počtvrté do vedení sociální demokracie. Tohle se v novodobé historii povedlo jenom jednomu předsedovi, a to byl Miloš Zeman," řekl Sobotka.

Druhým mužem nejsilnější vládní strany zůstává ministr vnitra Chovanec, kterého si Sobotka za svého statutárního místopředsedu přál. Chovanec získal 379 hlasů delegátů, jeho jediný vyzyvatel Jeroným Tejc 280. Tejcovi, který byl dnes na sjezdu nejhlasitějším kritikem současného vedení spolu s jihočeským hejtmanem Jiřím Zimolou, pak těsně uniklo kvórum pro zvolením řadovým místopředsedou. Do potřebných 345 mu chyběly tři hlasy.

Nejvýraznější podporu z celého vedení dostal Zaorálek, který zaujal emotivním kandidátským projevem, v němž kritizoval hnutí ANO, oligarchizaci politiky či nerovnoměrné rozdělení příjmů. Vysloužil si potlesk vstoje a odměnou mu bylo 591 hlasů. Birke dostal 486 hlasů, Marksová 477, Hamáček 427 a Dolínek 366.

Z dosavadní sestavy místopředsedů se dnešní volby nezúčastnili Martin Starec a Lenka Teska Arnoštová. Místopředseda pro hospodaření Starec se v únoru ujal nově zřízené funkce ekonomického ředitele strany. Náměstkyně ministra zdravotnictví Arnoštová ráno oznámila, že z volby odstupuje, protože její pražská organizace vybrala Dolínka.

Ještě před volbou Sobotka zaútočil na Babiše, který podle něj není sociálně citlivý miliardář, ale člověk, který nemá rád demokracii. Varoval před vznikem pravicové vlády složené z ANO a ODS. Vicepremiér Babiš chce podle něj získat absolutní a nekontrolovanou moc všemi prostředky. Babiš Sobotkovi vzkázal, že chce demokracii bez pokrytectví a bez korupce. Premiéra obvinil, že ho řídí lobbisté.

Sobotka dnes také nastínil, s jakým programem půjde ČSSD do klíčových voleb - zmínil pravidelné zvyšování penzí, investice do nemocnic, vyšší platy učitelům či podporu podnikům a rodinám. Vyslovil se proti zvyšování spoluúčasti ve zdravotnictví a odsoudil populisty využívající obav ve společnosti. Sociální demokracie bude podle něj dbát a pečovat o právní stát, včetně svobody slova.

Politologové tvrdí, že o Sobotkově budoucnosti rozhodne výsledek ČSSD v podzimních sněmovních volbách. Fakt, že třetina delegátů hlasovala proti němu, se podle nich dal očekávat a odráží dlouhodobý vývoj ve straně. Politolog Ladislav Mrkvas označil výsledek za velmi ostře nabroušený nůž na krku Bohuslava Sobotky.