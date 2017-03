Brno - Premiér Bohuslav Sobotka na dnešním sjezdu ČSSD v Brně obhájil funkci předsedy. V tajné volbě, v níž neměl protikandidáta, získal 67 procent platných hlasů. V roce 2015 i 2013 ho podpořilo zhruba 85 procent delegátů. Na sjezd přijel předseda vlády s ambicí získat silný mandát, s nímž by mohl vést stranu k vítězství v podzimních volbách do Sněmovny, i když průzkumy zatím favorizují hnutí ANO. Druhým mužem nejsilnější vládní strany zůstává ministr vnitra Milan Chovanec, kterého si Sobotka přál za svého statutárního místopředsedu.

Pro Sobotku hlasovalo 460 delegátů, proti bylo 201, 26 lístků bylo neplatných. "Je to silný okamžik, protože jsem byl zvolen počtvrté do vedení sociální demokracie. Tohle se v novodobé historii povedlo jenom jednomu předsedovi, a to byl Miloš Zeman," řekl Sobotka. Chovanec získal 379 hlasů delegátů, jeho jediný vyzyvatel Jeroným Tejc 280. Večer mají delegáti rozhodnout také o pozicích řadových místopředsedů. O pět míst se utká osm kandidátů, mezi nimi i Tejc.

Ještě před volbou Sobotka zaútočil na šéfa hnutí ANO Andreje Babiše, který podle něj není sociálně citlivý miliardář, ale člověk, který nemá rád demokracii. Varoval před vznikem pravicové vlády, která by mohla vzniknout spojenectvím ANO a ODS. Vicepremiér Babiš chce podle něj získat absolutní a nekontrolovanou moc všemi prostředky. Babiš poté Sobotkovi vzkázal, že chce demokracii bez pokrytectví a bez korupce. Premiéra obvinil, že ho řídí lobbisté.

Video: Sobotka se opřel do Babiše, nechce vládu jednoho muže 10.03.2017, 14:00, zdroj: ČTK/Video

"Chci vyhrát volby, sestavovat vládu," prohlásil v Brně Sobotka a dodal, že půjde jen do takové vlády, v níž ČSSD uplatní svůj program. V nynější vládě podle Sobotky sociální demokracie obstála.

Nastínil, s jakým programem půjde ČSSD do klíčových voleb - zmínil pravidelné zvyšování penzí, investice do nemocnic, vyšší platy učitelům či podpora podnikům a rodinám. Vyslovil se proti zvyšování spoluúčasti ve zdravotnictví, odsoudil populisty využívající obav ve společnosti a zdůraznil, že ČSSD chce změnit daňový systém. Sociální demokracie bude podle něj dbát a pečovat o právní stát, včetně svobody slova.

Chovanec v projevu delegátům řekl, že ČSSD se nenechá zastrašit a půjde do volebních soubojů se vztyčenou hlavou. Před volbou prvního místopředsedy vyjádřil přání jednoty. Uvedl, že ve straně jsou i ti, "kteří sypou písek do soukolí a pak říkají: Kluci, vždyť nám to nejede". Jedině týmovou spoluprací přitom podle něj může sociální demokracie něčeho dosáhnout. Cílem je porazit ve volbách dosavadního koaličního partnera - hnutí ANO, zdůraznil.

Video: Sociální demokraté Chovancovi při projevu víckrát tleskali 10.03.2017, 14:20, zdroj: ČTK/Brno

"Nejsem spokojen s tím, co se v sociální demokracii děje. A nejsem sám. Za dva roky nás opustilo přes 2000 členů v době, kdy jsme vládní stranou. A já se ptám, jak chceme oslovit a získat nové voliče, když nedokážeme udržet vlastní členy?" řekl v kandidátském projevu Tejc.

Poměry ve straně kritizoval i jihočeský hejtman Jiří Zimola, podle něhož se ČSSD diví, že jí lidé nerozumí. Strana z toho neviní sebe, ale Babiše, kterého si přitom před třemi lety vzala do vlády, řekl. "Naříkáme, fňukáme a stěžujeme si, že lidé utíkají od politiků a od politiky. Divíme se, že nám lidé nerozumí a nechválí nás za obecné dobro," uvedl Zimola.

Sobotkovi ke znovuzvolení popřáli předsedové sněmovních stran i slovenský premiér a šéf vládní strany Směr-SD Robert Fico, který dnes v Bruselu zastupoval nepřítomného předsedu českého vlády na summitu EU.

Politologové tvrdí, že o Sobotkově budoucnosti rozhodne výsledek ČSSD v podzimních sněmovních volbách. Fakt, že třetina delegátů hlasovala proti Sobotkovi, se podle nich dal očekávat a odráží dlouhodobý vývoj ve straně. Politolog Ladislav Mrkvas označil výsledek za velmi ostře nabroušený nůž na krku Bohuslava Sobotky.