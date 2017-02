Praha - V prvním dnu halového atletického šampionátu se český tým pro mistrovství Evropy v Bělehradu rozrostl o tři jména. Limity pro účast na vrcholné akci zimní sezony splnili v pražské Stromovce výškař Martin Heindl a sprinteři Jan Veleba a Barbora Procházková v běhu na 60 metrů. Nominačnímu kritériu na trati 3000 metrů s téměř desetisekundovou rezervou vyhověla v rekordu šampionátu 9:04,84 minuty Simona Vrzalová, jež už dříve měla na HME jistý start na patnáctistovce.

Osmadvacetiletá vítkovická běžkyně se v sólozávodě zařadila na páté místo historických českých tabulek. Zároveň výrazně vylepšila letitý rekord šampionátu Andrey Šuldesové, jež v roce 1998 získala titul časem 9:09,98.

"Takový čas jsem nečekala. Trenér tedy říkal, že by to mohlo být i o něco rychlejší, ale jsem šťastná. Poslední čtyři kola už mi to opravdu nechutnalo," citoval svazový web svěřenkyni Augustina Šulce, jež chce dát v Bělehradu jednoznačně přednost patnáctistovce.

Vrcholem prvního dne bylo i finále běhu na 60 metrů překážek, ve kterém se Petr Svoboda zlepšil na 7,55 sekundy a posunul se na deváté místo v letošních světových tabulkách. Spokojený ale nebyl. "Nevyšel mi už start a technicky to také nebyl dobrý běh. Cítím, že je tam hodně rezerv," řekl český rekordman.

Heindl na třetí pokus zdolal se štěstím potřebných 226 cm a díky osobnímu rekordu se svěřenec Jana Janků staršího může ve 24 letech chystat na premiéru na vrcholné akci. "Titul je třešnička na dortu, důležitý je limit. Pokoušel jsem se o něj celou sezonu. Prospěla mi změna trenéra a svědčí mi, že trénuji s Jardou Bábou," řekl Heindl.

Desetinásobný šampion a obhájce prvenství Bába po zdravotních problémech není v optimální formě, přesto získal stříbro za své letošní maximum 214 cm.

Veleba ve finále nejkratšího sprintu přesně trefil hodnotu limitu 6,69 a obhájil titul. Procházková se už v rozběhu radovala z osobního rekordu 7,29 a ve výběru pro Bělehrad doplnila Kláru Seidlovou. Ve finále Procházková rozhodla souboj obou reprezentantek pro sebe a rovněž zopakovala titul z loňska. I finálový čas 7,32 by ji posunul na HME.

Koulařka Jana Kárníková získala pokusem z poslední série 15,56 metru jedenáctý halový titul a osamostatnila se na třetím místě historických tabulek. Lepší jsou pouze překážkářka Lucie Škrobáková (12) a rekordmanka Šárka Kašpárková, jež v trojskoku a výšce vyhrála na halovém MČR 15 zlatých medailí.