Moskva - Populární televizní moderátorka Ksenija Sobčaková hlásící se k ruské opozici dnes oznámila kandidaturu v prezidentských volbách v březnu 2018. Pětatřicetiletá dcera zesnulého petrohradského starosty Anatolije Sobčaka, pod jehož patronátem začínal politickou kariéru nynější kremelský šéf Vladimir Putin, kandidaturu ohlásila v dopisu pro list Vedomosti.

Skandály opředená žena, která bývá označována za ruskou Paris Hilton, se dostala do povědomí ruské veřejnosti jako moderátorka televizní reality show. Má za sebou i několik filmových rolí, zhostila se řemesla módní návrhářky a jako novinářka se angažovala v opozičních médiích. Jako celebrita a hvězda moskevských salónů je známá po celém Rusku.

Sobčaková se už řadu let angažuje v protestním hnutí proti kremelskému establishmentu, v roce 2012, v době silných protestů proti Putinově znovuzvolení, její byt prohledávala policie. Sám prezident se o ní několikrát veřejně zmínil, vzhledem k úctě, kterou zachovává k památce jejího otce, se ale zdržuje kritických poznámek. Kreml dnes zprávu o kandidatuře Sobčakové komentoval slovy, že "je plně v souladu s ústavou".

"Každý z nás může a musí vyjádřit své stanovisko, svůj nesouhlas se státní mocí, která trvá na své věkovité nezastupitelnosti," napsala prezidentská kandidátka. "Musíme vyjádřit nesouhlas s rozpadajícím se školstvím a zdravotnictvím, s děsivou korupcí a s propagandou, kterou nasákla celá společnost od vesnických škol až po Kreml, s všudypřítomným násilím policie, s válkou a mezinárodní izolací," stojí v dopisu, který Sobčaková zaslala listu Vedomosti.

Podle ruských analytiků se Sobčaková může považovat za vhodnou alternativu charismatického Alexeje Navalného, považovaného v Rusku za vůdčí opoziční osobnost. Navalnyj totiž podle názoru ruské ústřední volební komise kandidovat nesmí, protože mu byl uložen podmíněný trest. Protikorupční bloger takový výklad popírá, na kandidatuře trvá a soudní obvinění z údajných podvodů odmítá.

Sobčaková v dopisu varovala před bojkotem voleb na protest proti restrikcím vůči Navalnému. "Vstupuji do voleb jako mluvčí těch, kdo kandidovat nemohou," uvedla. Zdůraznila ale, že trvá a bude trvat na tom, aby Navalnyj byl očištěn a aby kandidovat mohl. Pokud se tak prý stane, je ochotna s ním spolupracovat či se vlastní kandidatury dokonce vzdát.

Navalnému se podle moskevského rozhlasu Echo Moskvy vstup Sobčakové do boje o prezidentský post nelíbí. Stejně jako další opoziční politici se prý domnívá, že její kampaň opozici oslabí a roztříští její síly, které daleko zaostávají za mohutnou volební mašinerií stávající hlavy státu. Putin by měl svou kandidaturu ohlásit do konce roku.

Hlavním, a podle samotné Sobčakové velmi obtížným úkolem bude nyní shromáždění 300.000 podpisů nutných k oficiálnímu vstupu do volební kampaně, která začíná v prosinci.