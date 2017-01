Moskva/Washington - Bývalý spolupracovník amerických tajných služeb Edward Snowden, jenž zveřejnil utajované informace, bude moci zůstat v Rusku dalších několik let. Oznámilo to dnes ruské ministerstvo zahraničí. Snowden v Rusku pobývá od roku 2013, v USA mu za vyzrazení státního tajemství hrozí desítky let vězení.

Vzhledem ke končícímu mandátu amerického prezidenta Baracka Obamy se objevily spekulace, že by Obama mohl vůči Snowdenovi učinit vstřícný krok, podobně jako zmírnil trest Chelsea Manningové. Tato bývalá analytička vojenské zpravodajské služby byla odsouzena na 35 let za vyzrazení utajovaných amerických dokumentů severu WikiLeak. Mluvčí Bílého domu Josh Earnest ale v úterý uvedl, že mezi případem Snowdena a Manningové je rozdíl.

Manningová je podle něj "někdo, koho soudila vojenská justice, kdo byl shledán vinným a kdo uznal, že neměl pravdu". Naproti tomu Snowden prchl na území nepřítele, který se nedávno snažil oslabit americkou demokracii, dodal Earnest. Snowdenovy činy jsou podle něj také "mnohem vážnější a mnohem nebezpečnější".

Sám Snowden na twitteru Manningové vzkázal, že za pět měsíců bude volná. "Díky za vše, co jsi udělala pro svět, Chelsea," napsal.

Nyní třiatřicetiletý Snowden jako bývalý spolupracovník americké Národní agentury pro bezpečnost (NSA) v roce 2013 zveřejnil množství utajovaných informací, které odhalily značný rozsah americké elektronické a telefonní špionáže. Kupříkladu terčem odposlechů NSA byla i německá kancléřka či francouzský prezident. USA na Snowdena vydaly mezinárodní zatykač. Snowden posléze získal azyl v Rusku.