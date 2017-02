Bansko (Bulharsko) - Eva Samková vyhrála kvalifikaci na závod Světového poháru ve snowboardcrossu v bulharském Bansku a po triumfu v Solitude před dvěma týdny bude útočit na druhé vítězství za sebou. Druhá v dnešních sólových jízdách byla Australanka Belle Brockhoffová, která jela o čtyři setiny sekundy pomaleji, třetí místo obsadila s mankem dalších tří setin Nelly Loccozová-Moenneová z Francie.

"Vyšlo to dobře, ale je to snad nejtěsnější, co jsem kdy vyhrála," komentovala kvalifikaci Samková. Důvodem byla i skutečnost, že bulharská trať je krátká. "Všichni to dávají super, je to o maličkostech, já musím zapracovat na startu," dodala česká reprezentantka. V pátek bude mít volno, závod se jede v sobotu. "Pokusím se to zase vyhrát," plánovala olympijská vítězka ze Soči.

Samková vyhrála minulý závod v hustém sněžení po více než roce a ujala se vedení v průběžném hodnocení seriálu. Ten by ráda celý ovládla, medaili chce i z mistrovství světa, které se v polovině března koná v Sierra Nevadě. Kvalifikaci Samková vyhrála i v Solitude a také v úvodním závodu sezony v Montafonu, kde pak skončila pátá po pádu v semifinále.

Další česká reprezentantka Vendula Hopjáková se dnes v Bulharsku kvalifikovala z druhé jízdy jako sedmnáctá. Do mužského závodu se probojoval dvacátý Jan Kubičík, Radek Vintr byl vyřazen.