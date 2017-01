Praha - Film Všechno nebo nic slovenské režisérky Marty Ferencové je filmovým přepisem úspěšných knih Evity Urbaníkové, která je také autorkou scénáře. Příběh o potížích s muži dvou nerozlučných kamarádek Lindy a Vandy v podání Táni Pauhofové a Kláry Issové uvede distribuční společnost Bioskop do tuzemských kin 12. ledna. V dalších rolích se představí Ondřej Sokol, Luboš Kostelný, Luděk Sobota nebo Pawel Delag.

"Vždy je těžké natočit knihu, navíc toto je film ze dvou knih Všechno nebo nic a Všechno nebo nic: příběh pokračuje, a to je vždy velmi ošemetná záležitost. Nakonec jsme se s autorkou a scenáristkou dohodly, že trochu odbočíme od knižní předlohy," řekla ČTK režisérka Ferencová, která v celovečerním filmu debutovala pohádkou Řachanda. "V knihách Všechno nebo nic je mnoho postav a monologů, tak jsme si řekly, že divákům umožníme pohled na to, co je za těmi knihami nebo co je trochu přesahuje," dodala.

V příběhu vycházejícím z knihy, která se stala nejprodávanější knihou na Slovensku roku 2007, jsou hlavní hrdinky spolumajitelkami malého knihkupectví v centru města. Linda je rozvedená, vzdělaná, praktická, má malou dceru a pocit zodpovědnosti. Ten naopak chybí Vandě, svobodné, veselé, nezávislé krásce, která sice muže přitahuje, ale její živelnosti žádný nestačí. V obchodě s nimi pracuje Edo (Luboš Kostelný), který také touží po lásce, ale jako plachý a introvertní gay to nemá lehké.

Film s rozpočtem přibližně 30 milionů korun bude na Slovensku uveden ve slovenštině, v Čechách s českým dabingem. Pouze Luboš Kostelný jako slovenská postava hovoří v obou verzích slovensky a Luděk Sobota česky. "Sobota má tak charakteristický hlas, že je nepředabovatelný," podotkla režisérka Ferencová. V Polsku, kde také film uvedou, bude mít kompletní polský dabing.

Čtyřicetiletá spisovatelka a scenáristka Urbaníková se věnuje žurnalistice. Matka čtyř dětí začínala jako moderátorka v Rock FM rádiu, potom s Julom Viršíkom tři roky vysílala ranní show v rádiu Koliba, později OKEY. Sedm let působila v měsíčníku Eva, poslední tři roky ve funkci vedoucí publicistiky. Moderovala televizní programy Chilli a Ľudia na jednotku. V roce 2007 založila vydavatelství Evitapress. Ve svých knihách se zabývá především vztahy mezi muži a ženami, o čemž svědčí názvy jako Příběhy ve znamení touhy, Měj mě rád, Vztahová níže, Sex a jiné city, Poviedky o nevere nebo Poviedky o láskach.