Praha - Kvalitu sněhu na českých horách v posledních dnech zhoršila obleva provázená deštěm. Některé skiareály kvůli tomu před víkendem dočasně omezily provoz a mnohde přináší tání komplikace příznivcům běžek. Ve většině středisek je ale na svazích sněhu stále dostatek. Vyplývá z ankety zpravodajů ČTK mezi vlekaři.

Bezmála jarní teploty trápí vlekaře v Ústeckém kraji. Od středy je úplně uzavřené středisko Bouřňák na Teplicku. Dočasně uzavřel i areál v Horním Podluží na Děčínsku. "Zásoby sněhu jsou dostatečné a pokud počasí dovolí, bude areál opět uveden do provozu v pátek," informovali ČTK provozovatelé. Obdobné je to i v Alšovce na Chomutovsku, který je zatím kvůli deštivému počasí mimo provoz. "Vleky se pravděpodobně rozjedou o víkendu, kdy by mělo i mrznout," doplňují provozovatelé.

V Pardubickém kraji byla kvůli počasí uzavřena menší sjezdovka Vigona v Čenkovicích na Orlickoústecku. Zato v nepříliš vzdálené Dolní Moravě se lyžuje bez omezení a na na svazích je mezi 50 a 90 centimetry sněhu.

Počasí posledních dnů se na řadě míst negativně podepsalo na kvalitě běžeckých stop. "Déšť byl místy hodně vydatný, a pokud nenasněží, tak si myslím, že místy budou ty stopy ve špatném stavu," uvedl například vedoucí beskydského areálu Ski Bílá Jaroslav Vrzgula. V jižních Čechách je většina běžkařských tras zcela uzavřených. Stopy pro běžkaře nejsou sjízdné ani v okolí Nového Města na Moravě, přístupné pro veřejnost jsou ale dál uměle zasněžené závodní tratě Vysočina Arény.

Ve většině českých moravských středisek je ale na sjezdovkách stále sněhu dost. "Přes nepříznivé počasí posledních dnů panují ve SkiResortu Černá hora - Pec velmi dobré lyžařské podmínky, na sjezdovkách je od 70 do 110 centimetrů sněhu," řekl ČTK ředitel skiresortu Petr Hynek.

Od 90 do 130 mokrého sněhu leží také na svazích Skicentra Říčky v Orlických horách na Rychnovsku. Dostatek sněhu hlásí i Šumava, konkrétně Skiareál Lipno nebo středisko Zadov.

O sníh na sjezdovkách nemají nouzi ani skiareály v Jeseníkách a Beskydech. Díky dostatečné zásobě technického sněhu nadále jezdí i vleky na sjezdovkách nedaleko Olomouce. A ještě jižněji, v Němčičkách na Břeclavsku, mají na sjezdovce ještě kolem 60 centimetrů sněhu.