Praha - Sněžení a silný vítr od noci na dnešek komplikují téměř v celé zemi dopravu. Oproti ránu se však situace před polednem zklidnila. Problémy zůstávají zejména na silnicích nižších tříd a na lokálních železničních tratích, které zavál sníh nebo na ně popadaly stromy, na Jičínsku kvůli tomu vykolejil vlak. Některé silnice zablokovala uvízlá auta. Přibylo i dopravních nehod, většinou se ale obešly bez zranění. Na řadě míst v Královéhradeckém a Libereckém kraji popadané stromy přerušily dodávky elektrického proudu.

Sníh, kterého v noci napadlo od pár centimetrů po půl metru, zaměstnal i hasiče. Do dnešních 10:00 po celém Česku vyjeli k více než 150 případům popadaných stromů, další stovka zásahů se týkala dopravních nehod. Nejčastěji hasiči pomáhali v Libereckém a Středočeském kraji. "Jak sněžení postupuje Českou republikou, tak přibývají události i na dalších místech," řekla ČTK mluvčí hasičů Nicole Zaoralová. Týká se to podle ní horských oblastí, Ústeckého nebo Moravskoslezského kraje.

V některých regionech pokračující sněžení doprovází silný vítr a tvoří sněhové jazyky. Podle meteorologů by podobné počasí mělo vydržet ještě několik dalších hodin. V Krkonoších, kde na hřebenech napadlo půl metru sněhu, platí od rána třetí stupeň lavinového nebezpečí. Dosud v nejvyšších českých horách platil první, tedy nejnižší stupeň z pětibodové stupnice.

Dopravu zkomplikovalo sněžení zejména v Libereckém kraji, kde dál sněží v horských oblastech Jizerských hor a Krkonoš. Ráno byly v kraji uzavřeny pro kamionovou dopravu tři silnice. Vzhledem k uklidnění situace ale mohli v 11:00 silničáři znovu pro kamiony otevřít silnici 13 z Mníšku přes Albrechtice na Frýdlant a dál do Polska. Podařilo se obnovit i provoz na trati mezi Jedlovou a Svorem na Českolipsku, kde do spadlého stromu najel rychlík. Od 10:24 ale nejezdí kvůli sněhu vlaky z Tanvaldu na Harrachov.

Husté sněžení zasáhlo i Královéhradecký kraj, složitá situace byla na hlavní silnici mezi Hradcem Králové a Jičínem u Všestar, kde se vytvořila ledovka a jeden pruh ráno zablokoval kamion. Silnici se podařilo otevřít asi půl hodiny před polednem. Před polednem silničáři obnovili sjízdnost i v okolí obcí Neděliště a Světí na Hradecku a na silnicích nižších tříd u Kopidlna a Nové Paky v okrese Jičín. Podle hejtmanství zatím vyhlášení kalamitního stavu na silnicích nehrozí.

Na řadě dalších míst mají řidiči ale dál problémy. Například na silnici I/26 z Plzně do Domažlic, zejména před přejezdem do Německa, mají potíže kamiony. Několik hodin blokoval dopravu havarovaný kamion i na silnici I/11 u Bystřice na Frýdecko-Místecku, která je jedním z hlavních tahů na Slovensko. Podobná situace je i na Vysočině, kde v kopcích nemohou vyjet kamiony.

Potíže se nevyhnuly ani železnici. Kvůli zaváté trati nejezdí vlaky mezi Mladou Boleslaví a Mšenem a mezi Pečkami a Kouřimí na Kolínsku. Na trati mezi Ostroměří a Lázněmi Bělohrad na Jičínsku kvůli spadlému stromu ráno vykolejil osobní vlak. Náhradní dopravu autobusy nemohly České dráhy nasadit kvůli nesjízdným silnicím. Závěje a vítr na tři hodiny zastavily i dopravu na lokální trati z Domažlic do Plané na Tachovsku

Na hřebenech Krkonoš napadlo za posledních 48 hodin zhruba 55 centimetrů sněhu. Horská služba dnes ráno vyhlásila třetí stupeň lavinového nebezpečí. Dosud v nejvyšších českých horách platil první, tedy nejnižší stupeň z pětibodové stupnice.

Na řadě míst v Česku stojí v kopcích kamiony. Například v Rumburku na Děčínsku kamion blokuje Pražskou ulici, protože silnice je pod novým sněhem namrzlá. Kamiony nemohou vyjet například kopec na silnici I/38 u obce Kámen na Havlíčkobrodsku, uvízly také na tahu z Mohelnice na Studenou Loučku a problémy mají i na silnici I/26 od Folmavy k přejezdu do Německa.

Podle výstrahy Českého hydrometeorologického ústavu by mělo sněžit až do čtvrtka.

Jihočeský kraj

Řidiči v Jihočeském kraji dnes musejí počítat s tím, že na většině míst sněží a vane silný vítr. Všechny vozovky v regionu jsou proto sjízdné pouze se zvýšenou opatrností. Rozbředlý sníh leží i na celém úseku dálnice D3. Vyplývá to z aktuálních informací dispečinku jihočeské správy a údržby silnic.

Aktuálně sněží na Českobudějovicku, Českokrumlovsku, Jindřichohradecku nebo Písecku. "Momentálně jsou v kraji ošetřené silnice první a druhé třídy a pracujeme na údržbě vozovek třetích tříd," řekl ČTK Martin Šulista z dispečinku jihočeské správy a údržby silnic.

Prakticky všude v regionu mrzne. Nejnižší hodnoty dosahují minus šesti stupňů Celsia. Podle předpovědi meteorologů bude přes den občas a na horách trvale sněžit. Od večera se také na vozovkách v kraji může tvořit náledí.

Karlovarský kraj

Na silnicích v Karlovarském kraji přibývá kvůli sněžení dopravních nehod. Jedna z nich komplikuje provoz na dálnici D6 u Bošova, bouralo se u Božího Daru nebo v Karlových Varech. Silnice nižších tříd, které byly ještě ráno protažené, začal dopoledne opět zasypávat sníh. Řidiči tak mají problémy zejména v kopcích, které je mnohdy obtížené vyjet. Měli by jezdit s velkou opatrností, upozorňují silničáři.

"U Bošova v místě nájezdu ze silnice I/6 na dálnici D6 se srazila dvě osobní auta. Při nehodě došlo k lehkému zranění, policie na místě řídí provoz kyvadlově. Úsek je nutné projíždět s maximální opatrností," řekla ČTK policejní mluvčí Kateřina Böhmová.

V Plzeňské ulici v Karlových Varech nabourala řidička do stromu. Problémy jsou v krajském městě i ve Studentské ulici, kde u zámečku blokují silnici kamiony. Silnice je špatně sjízdná. Další nehoda se stala na silnici II/198 mezi Bochovem a Toužimí, kde auto sjelo do příkopu. U kruhového objezdu na božídarském Neklidu se srazilo osobní auto s traktorem. Všechny tyto nehody se obešly bez zranění.

Obzvláště opatrní by měli být řidiči na silnici I/6 také na výjezdu z Karlových Varů směrem na Prahu. V kopci u golfového hřiště stojí odstavená nákladní vozidla, v úseku se podle serveru Dopravniinfo.cz tvoří sněhové jazyky. Problémy mohou kvůli sněhu nastat také na průtahu Karlovými Vary nebo na silnici I/13 u sjezdu k průmyslové zóně Ostrov-sever.

Varování před počasím vydala kromě policie a silničářů také krušnohorská Horská služba. Lidé, kteří cestují do hor například za lyžováním, by měli počítat s možnými poryvy větru a ve sněhových bouřích i takzvanou bílou tmou. Turistům doporučila nevydávat se na túry do hřebenových částí hor.

Hasiči a armáda museli v noci asistovat u nehody autobusu na silnici I/6 u Žalmanova. Havarovaný autobus skončil zadními koly mimo vozovku. Hasiči spolu s vojáky vyprostili cestující, čtyři z nich odvezla záchranná služba k ošetření. Ostatní převezl evakuační autobus hasičů do Karlových Varů, kam předtím mířili, řekl ČTK mluvčí hasičů Martin Kasal. Kvůli sněhové vánici se autobus v noci nepodařilo vyprostit, ze silnice byl odstraněn až ráno.

Královéhradecký kraj

Královéhradecký kraj v noci na dnešek a dnes dopoledne zasáhlo husté sněžení. Silný vítr vytvořil na silnicích sněhové jazyky a závěje, což značně komplikovalo dopravu v celém regionu. Policie v souvislosti s počasím řešila do dnešního odpoledne řešila 55 dopravních nehod. Mnoho dalších drobných nehod se obešlo bez asistence policie. "Všechny nehody se naštěstí obešly bez vážnějších následků," řekla ČTK mluvčí krajské policie Lenka Burýšková.

Video: Sněžení komplikuje dopravu v Královéhradeckém kraji 04.01.2017, 13:08, autor: tad/xth, zdroj: ČTK/Hradec

Podle meteorologů by dnes odpoledne měl vítr zvolna slábnout. V noci se čeká proměnlivá oblačnost se sněhovými přeháňkami. Řidiči by stále měli počítat na silnicích s náledím, sněhovými jazyky a od vyšších poloh i závějemi. Na horách dnes napadlo několik desítek centimetrů sněhu. Řidiči musejí být v celém kraji při jízdě stále velmi opatrní.

Složitá situace dnes byla zejména na hlavní silnici mezi Hradcem Králové a Jičínem u Všestar, kde se vytvořila ledovka a jeden pruh ráno zablokoval kamion. Ve směru od Jičína se k Hradci Králové vytvořila souvislá kolona aut. Silnici se podařilo plně otevřít asi půl hodiny před polednem po odstranění kamionu, řekla ČTK mluvčí hejtmanství Martina Götzová.

Do 12:00 se silničářům podařilo obnovit sjízdnost i v okolí obcí Neděliště a Světí na Hradecku a na silnicích nižších tříd u Kopidlna a Nové Paky v okrese Jičín. Mnoho silnic tam dopoledne byl zavátých a neprůjezdných. Silničáři na likvidaci sněhu nasadili i nakladače. Pomohlo i to, že v jižní části kraje přestalo dopoledne hustě sněžit.

Hasiči v kraji měli do dnešního odpoledne více jak 20 výjezdů k různým událostem souvisejícím s počasím. "Ve většině případů pomáhali řidičům osobních a nákladních vozidel, kteří sjeli se svými vozidly mimo silnici," uvedla mluvčí hasičů Martina Žahourková.

Na železniční trati mezi Ostroměří a Lázněmi Bělohrad na Jičínsku kvůli spadlému stromu ráno vykolejil osobní vlak. Čtyřem cestujícím se nic nestalo, hasiči jim pomohli se dostat na nádraží v Ostroměři. Náhradní dopravu autobusy nemohly České dráhy nasadit kvůli nesjízdným silnicím. Provoz na trati České dráhy obnovily kolem 15:00.

Silničáři dnes kvůli nesjízdnosti uzavřeli závorou cestu plnou serpentin mezi Chvalčí a Adršpachem na hranici trutnovského a náchodského okresu. Dělají to každou zimu po napadnutí sněhu.

Silný vítr a sněžení přidělaly práci i energetikům. Dopoledne pracovali na odstranění poruchy na vedení vysokého napětí u Jičína, kde spadl do vedení spadl strom, uvedla regionální mluvčí firmy ČEZ Šárka Beránková.

Kromě Hradecka byla od rána složitá situace i na silnicích do Horní Malé Úpy a mezi Janskými Lázněmi a Černým Dolem na Trutnovsku. Na Rychnovsku se řidiči v celých Orlických horách potýkaly se silným větrem a sněhovými jazyky.

Liberecký kraj

Sněžení a silný západní vítr dnes zkomplikovaly dopravu v Libereckém kraji. Situace se před polednem uklidnila a silničáři mohli v 11:00 znovu pro kamiony nad 3,5 tuny otevřít silnici 13 z Mníšku přes Albrechtice na Frýdlant a dál do Polska, která byla od úterního večera pro nákladní dopravu uzavřena. V 15:00 ji ale pro kamiony znovu uzavřeli. Uzavírka se předpokládá do zítřka do dopoledních hodin, sdělil ČTK liberecký vedoucí údržby komunikací společnosti Eurovia CS Pavel Vach. Uzavřeny pro nákladní

V Jizerských horách a západních Krkonoších napadlo přes noc až půl metru sněhu a sněžení tam neustalo ani během dne. Problémy měly hlavně kamiony ve stoupáních. Přívaly sněhu a vítr zkomplikovaly i dopravu na železniční trati mezi Tanvaldem a Harrachovem. Na Českolipsku nevydržely stromy nápor těžkého mokrého sněhu a zablokovaly několik komunikací a dopoledne zastavily provoz na železniční trati z Nového Boru do Jedlové. Desítky poruch odstraňovali energetici. Uzavřena je kvůli popadaným stromům silnice ze Zákup na Kamenici. "Je to tam nebezpečné, s odstraňováním musíme počkat, až se situace uklidní," řekl ČTK Petr Šén, ředitel společnosti Silnice LK, jež má zimní údržbu krajských silnic v kraji na starost.

Popadané stromy přerušily dnes ráno na mnoha místech také dodávky elektřiny. "Bez proudu byly desítky domácností hlavně na Českolipsku a Liberecku," řekla ČTK severočeská mluvčí skupiny ČEZ Soňa Holingerová. Většinu poruch se podle ní podařilo do 15:00 odstranit. Kvůli hrozbě pádu stromů dnes v Novém Boru zakázali vstup na Lesní hřbitov. "Pod tíhou mokrého těžkého sněhu se lámou větve stromů a návštěvníkům hrozí vysoké nebezpečí úrazu," řekla ČTK mluvčí radnice Radmila Pokorná.

S odklízením popadaných stromů pomáhají v celém kraji hasiči. Podle mluvčí hasičského záchranného sboru Zdeny Štrauchové zasahovali s motorovými pilami celou noc i přes den. "Od půlnoci už máme 58 výjezdů, z toho 46 k popadaným stromů. Spadlých stromů často hasiči objevili po cestě k zásahu víc, než bylo nahlášeno. Například v katastru obce Nový Bor bylo více než 30 spadlých stromů," řekla Štrauchová. Hasiči dnes podle ní vyjížděli také k 11 dopravním nehodám. "Většinou auta sjela mimo komunikaci a museli jsme je vytáhnout na silnici, obešlo bez zranění, ani vyprošťovat jsme nikoho nemuseli," dodala mluvčí hasičů.

Moravskoslezský kraj

Zejména ve vyšších polohách Moravskoslezského kraje by dnes měli být řidiči opatrnější. Kvůli silnému větru se tam tvoří sněhové jazyky. Všechny silnice v kraji jsou ale sjízdné. Na silnici I/11 u Bystřice na Frýdecko-Místecku, která je jedním z hlavních tahů na Slovensko, několik hodin blokoval dopravu havarovaný kamion. ČTK to řekly mluvčí Správy silnic Moravskoslezského kraje Simona Součková a mluvčí policie Lenka Sikorová.

Na silnici u Bystřice zhruba v 05:45 vrazil kamion do betonových zábran podél komunikace. "Další vozidla za ním musela zastavit a silnici ucpala. Kolony se tvořily z obou stran," řekla Sikorová. Nyní už je podle ní místo průjezdné a doprava se z obou stran začíná rozjíždět.

Více sněhu napadlo v noci na jesenické straně kraje, až 15 centimetrů, v Beskydech to byly jen asi dva centimetry. "Hlavní tahy jsou po chemickém ošetření mokré, na silnicích nižších tříd hlavně ve vyšších polohách může být ujetá vrstva sněhu krytá inertním posypem," řekla Součková.

Pro kamiony a nákladní vozy s přívěsem zůstává uzavřen úsek silnice I/56 mezi Ostravicí a Bílou na Frýdecko-Místecku, která patří k hlavním tahům na Slovensko. Silnice vede kolem přehrady s pitnou vodou, silničáři nesmějí používat chemické látky, jen inertní posyp, a tak tam těžké vozy mají v kopcích i při slabé sněhové vrstvě problémy.

Olomoucký kraj

Silnice v Olomouckém kraji pokryl v noci na dnešek nový sníh. Sněhové přeháňky přetrvávaly i přes den, podle silničářů se však již situace zklidnila. Většina hlavních tahů je holá a mokrá, ve vyšších polohách Šumperska a Jesenicka na nich leží zbytky rozbředlého sněhu. Na severu regionu silničáři hlásí stále sněhové přeháňky. Všechny silnice jsou však sjízdné. Ráno měly problémy kamiony u mohelnického kopce, nyní je doprava bez komplikací, vyplývá z informací dispečerů správy silnic.

Na Jesenicku v oblasti Ramzové i Červenohorského sedla dnes kolem 14:00 stále sněžilo. "Jsme stále venku, ale je to spíše poklidná služba, tolik spadu sněhu jako v Čechách nemáme. Na chemicky ošetřovaných cestách nyní leží zbytky rozbředlého sněhu, na inertních cestách jsou zbytky sněhu kryté posypem. Na Javornicku jsou však cesty jen mokré. Teplota v Jeseníku je nad nulou, sníh se drží až od středních poloh," řekl ČTK dispečer jesenické správy silnic.

Také na Šumpersku jsou stále sněhové přeháňky. "Vozovky chemicky ošetřované v nižších oblastech jsou téměř holé a mokré, od středních poloh je sněhová kaše. Na inertních cestách je ujetá sněhová kaše. Situace už je ale klidnější," řekl dnes ve 14:00 dispečer šumperské správy silnic.

Kvůli sněžení zasahovali dnes silničáři i v nižších částech kraje. Sněžit už přestalo, vozovky jsou odpoledne již většinou holé a mokré, místy leží na cestách břečka, uvedli správci silnic.

Pardubický kraj

V Pardubickém kraji zůstává kvůli závějím uzavřeno několik úseků silnic, jiné se již silničářům podařilo zprovoznit. Neprůjezdná je na Chrudimsku část silnice ze Sobětuch ke křižovatce s komunikací II/340 a silnice III/3403 v úseku Morašice - Janovice. V oblasti Lanškrouna sníh zcela zasypal silnice III/36813 v úseku Anenská Studánka - Helvíkov a III/36814 mezi Lukovou a Květnou, řekl ČTK náměstek Správy a údržby silnic Pardubického kraje Marian Cvrkal.

"Na Chrudimsku je předpoklad, že oba úseky v průběhu noci zprůjezdníme. Na Lanškrounsku je hrozné počasí, tam je předpoklad až zítra (ve čtvrtek) ráno, protože není vůbec vidět," uvedl Cvrkal a dodal, že navíc fouká silný vítr. Silničáři proto domluvili objízdnou trasu pro autobusy.

Během odpoledne se silničářům podařilo uvolnit státní silnici I/17 z Heřmanova Městce do Stojic na Chrudimsku. Zprovoznili i úseky mezi obcemi Zaječice a Chrast na Chrudimsku a Heřmanův Městec a Nákle.

Na mnoha dalších komunikacích se vlivem větru často tvoří sněhové jazyky.

Řidiči s nimi musejí počítat v okolí Hlinska, Holic, Moravské Třebové, Skutče, Vysokého Mýta, Žamberka a v Železných horách.

"Přejezd přes Suchý vrch na Orlickoústecku na státní silnici I/11 je nákladním autům umožněn jen se sněhovými řetězy. Doporučujeme je i ve všech výše položených místech," uvedl Cvrkal.

Na východě regionu napadlo v noci a ráno až 15 centimetrů sněhu, v okresech Pardubice a Chrudim méně. Podle Cvrkala se silničáři usilovně snaží komunikace udržovat sjízdné, přesto museli čelit mnoha stížnostem. "Někteří naši řidiči najezdili za noc až 400 kilometrů. Veřejnost si ale odvyká na běžnou jízdu v zimních podmínkách," řekl ČTK Cvrkal.

Plzeňský kraj

Silnice v Plzeňském kraji jsou po nočním sněžení průjezdné. Stav komunikací zhoršuje silný vítr, zejména na návětrných úsecích, kde se tvoří sněhové jazyky. Problémy mají kamiony, hlavně na silnici I/26 z Plzně do Domažlic, nejvíce před přejezdem do Německa. Doprava nikde nestojí, žádné větší nehody nejsou hlášené, řidiči by ale měli být opatrní všude, řekl ČTK dispečer krajských silničářů Jiří Slapnička. Na Tachovsku stojí lokální železniční trať.

V regionu napadly v noci jednotky centimetrů sněhu, přeháňky jsou zatím nejvýraznější v letošní zimě. Sněžit má celý cen, bude mrznout s nejvyššími teplotami kolem nuly.

Kvůli závějím na železnici a větru byla na více než tři hodiny zastavena doprava na lokální trati z Domažlic do Plané na Tachovsku. Provoz v úseku Klenčí - Poběžovice na Domažlicku byl obnoven v 11:56. Kvůli špatným povětrnostním podmínkám tam nešlo nahradit vlaky autobusy, uvedly České dráhy na svém webu. Pracovníci Správy železniční dopravní cesty protáhli celou trať sněžnou frézou. "Na žádné jiné trati v Plzeňském kraji nebyl provoz přerušený, jezdí se všude a včas," řekla mluvčí ČD Radka Pistoriusová. Železničáři ale nevylučují, že se situace dnes změní, protože sněží a je silný vítr.

"Všechny vozy včetně traktorů s radlicemi jsou v terénu od půlnoci," uvedl Slapnička. V Tachově začalo sněžit v úterý už kolem 22:00 na Klatovsku, kde jsou nejvyšší kopce, kolem 24:00. V nižších polohách se vytvořila tří až čtyřcentimetrová vrstva, na Šumavě dvojnásobná. "Vítr začal foukat už od úterního večera," řekl.

Na dvou třetinách silnic v regionu, které se ošetřují solí, jsou povrchy vozovek většinou mokré. "Vinou silného větru může být ale půl hodiny po průjezdu sypače situace jiná a technika se na místo vrátí třeba až za tři hodiny," řekl dispečer. Podle něj jde ale o standardní zimní podmínky, na které si musejí řidiči zvyknout. "Kamiony mají problémy. Nejsložitější je to na silnici I/26 od Folmavy do Německa," řekl.

Řidiči by měli být opatrní v celém kraji. Výrazně obezřetnější by měli být zejména v otevřeném terénu, kde hodně fouká. Dále na silnicích, které se sypou drtí a struskou, což je zhruba třetina regionálních tahů, zejména v chráněných krajinných oblastech a šumavském parku, kolem zdrojů pitné vody a na koncových úsecích vozovek.

Středočeský kraj

Dopravu ve středních Čechách dnes zkomplikoval čerstvý sníh. Některé silnice zablokovala uvízlá auta, policie zaznamenala větší množství dopravních nehod. Obtížně průjezdné byly hlavně menší silnice ve vyšších polohách, kde údržbu ztěžovaly sněhové jazyky a vítr. Problémy se objevily i na železnici, kvůli zaváté trati přestaly jezdit vlaky mezi Mladou Boleslaví a Mšenem a mezi Pečkami a Kouřimí na Kolínsku.

"Zaregistrovali jsme vyšší počet dopravních nehod, ale nebylo to s vážnými následky, byly to nehody maximálně s lehkými zraněními," řekl ČTK mluvčí středočeské policie Jakub Vinčálek. Podle policejní mluvčí Michaely Richterové bylo ráno nejvíce nehod na Kolínsku a Kutnohorsku. "Spousta vozidel skončila na střeše, v příkopech a podobně. Nemáme ale hlášené žádné vážné zranění," uvedla. Dopoledne se podle Vinčálka situace postupně uklidnila.

U Petroupimi na Benešovsku ráno zablokoval silnici kamion, který nemohl vyjet po zledovatělé vozovce. Uvízlý autobus byl hlášen u Kolína. Komplikace byly také na silnicích v okolí Prahy, řidiči se nemohli dostat například z Chrášťan do Chýně, Říčan do Křenic nebo ze Světic do Všechrom. Podle Vinčálka byly ráno a částečně i dopoledne obtížně průjezdné nebo neprůjezdné i silnice prvních tříd číslo 12 u Českého Brodu na Kolínsku, 101 u Záp nedaleko Prahy a číslo 3 u Votic na Benešovsku.

Cestáři ráno nasadili do terénu zhruba 150 sypačů. "Jsou ve všech oblastech. Ve vyšších polohách se nám to komplikuje vlivem větru a sněhových jazyků," hlásil kolem 08:00 pracovník dispečinku krajských silničářů. Problémy byly podle něj zejména na Kladensku nebo Kolínsku.

Komplikace byly i na železnici. Sněhová kalamita ráno zastavila provoz vlaků mezi Pečkami a Kouřimí na Kolínsku a dopoledne mezi Mladou Boleslaví a Mšenem. Na dalších tratích na Mladoboleslavsku, Nymbursku a Kolínsku vlaky nabíraly velké zpoždění nebo byly odřeknuty.

Poruchovost na energetické síti je dnes podle mluvčího ČEZ Ladislava Kříže běžná, jen v některých lokalitách mírně zvýšená. Ve středních Čechách se poruchy objevily na Příbramsku.

Ústecký kraj

Nový sníh dnes komplikuje dopravu v Ústeckém kraji. Policie vyjížděla od rána k 13 nehodám, řekla ČTK krajská policejní mluvčí Šárka Poláčková. Potíže jsou podle silničářů ve Šluknovském výběžku na silnici I/9. V některých částech kraje hustě sněží, v horských oblastech napadlo od úterního večera i přes 20 centimetrů nového sněhu.

Na Šluknovsku hasiči podle krajského mluvčího Lukáše Marvana kolem poledne vyprošťovali zapadlý linkový autobus. Policie podle Poláčkové vyjížděla od 07:00 do 13:30 ke 13 nehodám. "Je to poměrně vysoké číslo. Za celé úterý bylo nehod v kraji 20," řekla ČTK Poláčková. Havárie se obešly bez vážných zranění, většinou šlo o nehody, při nichž auta sjela ze silnice. V Teplicích se srazily dva nákladní vozy. Už dopoledne boural kamion u obce Kryry na Lounsku. "Kamion převážející sklo ležel na boku. Zraněného řidiče vzala do péče záchranná služba. Jedna nádrž kamionu byla porušená a unikla z ní nafta," řekl ČTK Marvan.

Dálnice D8 i silnice prvních tříd v kraji jsou sjízdné se zvýšenou opatrností. Silnice jsou po chemickém ošetření, přesto mohou být kluzké. Na silnicích v Krušných horách leží ujetá vrstva sněhu krytá posypem, sjízdné jsou se zvýšenou opatrností. Místy se mohou tvořit sněhové jazyky.

Podle meteorologů se večer v Ústeckém kraji objeví sněhové přeháňky. V polohách do 500 metrů nad mořem se místy bude tvořit náledí. V polohách nad 400 metrů může ojediněle do noci na čtvrtek zejména na Šluknovsku napadnout až 15 centimetrů, v Krušných horách až 20 centimetrů nového sněhu.

Kraj Vysočina

Na Vysočině dnes stále sněží a fouká vítr, na vozovkách se tvoří sněhové jazyky. V kopcích nemohou vyjet kamiony. Nákladní auta blokují silnice hlavně na Jihlavsku a Třebíčsku. ČTK to kolem 16:00 sdělil Tomáš Procházka z krajského policejního ředitelství. Silničáři jsou v terénu s více než osmi desítkami sypačů a radlic.

Podle Procházky byl kolem 16:00 omezen provoz na silnici I/38 od křižovatky Kasárna do Želetavy, kde dopravu blokují uvízlá nákladní vozidla. "Pro osobní automobily byla stanovena objízdná trasa po komunikacích nižších tříd. Dále je kvůli uvízlému kamionu zcela neprůjezdný úsek silnice II/402 z Brtnice na Stonařov na Jihlavsku," uvedl mluvčí.

Policisté zaznamenali od 05:00 v celém kraji několik desítek dopravních nehod, tři lidé byli lehce zraněni. Podle Romana Hubeného z dispečinku krajských silničářů musí řidiči věnovat jízdě i nadále maximální opatrnost na všech silnicích v kraji. "Dokud se neuklidní vítr, budou se sněhové jazyky vytvářet i nadále," řekl Hubený. Problémy se sněhovými jazyky jsou různé podle terénu kolem silnic.

Silnici II/406 z Kostelce na Jihlavu už po ránu zcela zablokovaly kamiony. Provoz na I/38 u Květnova mezi Jihlavou a Havlíčkovým Brodem zastavil havarovaný kamion, odstraněn byl před 10:00. Krátce nato byla silnice u Květnova znovu pro auta uzavřena, aby tam mohli silničáři odhrnout navátý sníh.

Železnici u Obrataně dopoledne tři hodiny blokovalo nákladní auto uvízlé na přejezdu. Provoz vlaků v tomto úseku trati mezi jihočeským Táborem a Horní Cerekví na Pelhřimovsku se zastavil v 06:20. Obnoven byl podle údajů na webu Českých drah v 09:42. Jeden vlak byl mezitím nahrazen autobusem, zbylé dva nabraly zpoždění 80 a 165 minut.

Na dálnici D1 podle údajů Národního dopravního informačního centra v 01:30 havaroval kamion na 116. kilometru směrem na Prahu, provoz zastavil asi na půl hodiny. Ráno byla podle policie dálnice sjízdná.

Podle předpovědi meteorologů lze na území Vysočiny večer a v noci očekávat sněhové přeháňky. Čerstvý severozápadní až severní vítr, který v nárazech dosáhne rychlosti až přes 60 kilometrů v hodině, bude od středních poloh místy tvořit sněhové jazyky.

Zlínský kraj

Sníh ztěžuje dopravu ve Zlínském kraji. Silnice pokryla vrstva nového sněhu, na horách Vsetínska ho přes noc napadlo až 20 centimetrů. Vozovky první třídy pokrývá rozbředlý sníh nebo jsou mokré po chemickém ošetření. Cesty nižších tříd zakryl rozbředlý nebo ujetý sníh. Sjízdné jsou se zvýšenou opatrností, vyplývá z informací Ředitelství silnic a dálnic ČR.

"Je normální zima, na kterou se poslední tři roky trochu zapomnělo," řekl ČTK jednatel Správy a údržby silnic Valašska Jaromír Kořistka. Podle něj v nižších polohách Vsetínska napadlo od pěti do deseti centimetrů sněhu, na horách až zmíněných 20 centimetrů. "Všechny sypače a radlice jsou venku, sjízdné je s opatrností všechno," poznamenal Kořistka. Během dne ale bude na Valašsku podle předpovědi nadále sněžit.

Na horách se již nyní vlivem silného větru tvoří sněhové jazyky. "Může se stát, že kamiony budou mít v některých úsecích potíže projet," varoval Kořistka. V ostatních okresech Zlínského kraje by sněžení nemělo být trvalé, měly by padat jen sněhové přeháňky a v polohách pod 300 metrů nad mořem i déšť se sněhem. V kraji je zataženo, teplota se ráno pohybovala od minus tří do nula stupňů Celsia. Přes den stoupne nejvýše na plus tři stupně.

Podle výstrahy Českého hydrometeorologického ústavu by mělo sněžit až do čtvrtka. Pro Zlínský kraj ale platí jen nízký stupeň nebezpečí. Podle předpovědi by v noci na čtvrtek a ve čtvrtek mělo trvaleji sněžit jen v Beskydech, v ostatních částech Zlínského kraje by sněžení mělo být pouze občasné.