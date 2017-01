Praha - Sníh, který v noci napadl téměř v celé zemi, komplikuje od rána dopravu. Přes noc napadlo od pár centimetrů po půl metru sněhu, nejvíc v Krkonoších. Navíc vane silný vítr a vytváří sněhové jazyky. Problémy mají kamiony, které uvízly v kopcích. Dopravu na silnicích i lokálních železničních tratích komplikují také popadané stromy, na Jičínsku kvůli tomu vykolejil vlak.

Doprava je komplikovaná zejména v Libereckém kraji, kde napadlo od pěti do 40 až 50 centimetrů sněhu a stále tam sněží. Veškerá technika je v terénu, silničáři přesto doporučují, aby ti, kdo nemusejí, na silnice nevyjížděli. Pro kamionovou dopravu jsou v Libereckém kraji uzavřeny tři silnice. Od rána přibývá nehod, většinou se obešly bez zranění.

Spadlý strom zastavil dnes ráno provoz na železniční trati mezi Jedlovou a Svorem na Českolipsku. Do spadlého stromu tam najel rychlík. "Nikdo nebyl zraněn," řekl ČTK mluvčí Českých drah Radek Joklík. Na trati je podle něj popadaných stromů víc a hasiči je postupně odstraňují. Stromy se zlomily buď v poryvech větru, nebo pod tíhou sněhu. Jen v Libereckém kraji hasiči od půlnoci do dnešní sedmé hodiny ranní vyjížděli k 22 takovým případům. Popadané stromy je zaměstnávaly i ve Středočeském kraji (19 výjezdů), v celé republice šlo o 77 případů.

Hustě sněžilo také v Královéhradeckém kraji, složitá situace tam je zejména na hlavní silnici mezi Hradcem Králové a Jičínem u Všestar. V místě se vytvořila ledovka a jeden pruh ráno zablokoval kamion. Vedlejší silnice na Hradecku v okolí Hořiněvse, Sendražic a Neděliště byly ráno neprůjezdné, silničáři na odstranění sněhových bariér nasadili nakladače. Na železniční trati mezi Ostroměří a Lázněmi Bělohrad na Jičínsku kvůli spadlému stromu vykolejil v pět hodin ráno osobní vlak. Provoz na trati je zastaven, náhradní autobusy ale České dráhy nemohly nasadit kvůli nesjízdným silnicím.

"Silničáři udržují silnice nepřetržitě od včerejšího (úterního) večera, bohužel klimatické podmínky nejsou příznivé a spad sněhu je příliš velký. Byly nasazeny i výpomocné stroje - traktorové radličky. Kde je to možné, snažíme se práce sypačů zdvojovat," uvedl první náměstek královéhradeckého hejtmana zodpovědný za dopravu Martin Červíček (ODS).

Na hřebenech Krkonoš napadlo za posledních 48 hodin zhruba 55 centimetrů sněhu. Horská služba dnes ráno vyhlásila třetí stupeň lavinového nebezpečí. Dosud v nejvyšších českých horách platil první, tedy nejnižší stupeň z pětibodové stupnice.

Na řadě míst v Česku stojí v kopcích kamiony. Například v Rumburku na Děčínsku kamion blokuje Pražskou ulici, protože silnice je pod novým sněhem namrzlá. Kamiony nemohou vyjet například kopec na silnici I/38 u obce Kámen na Havlíčkobrodsku, uvízly také na tahu z Mohelnice na Studenou Loučku a problémy mají i na silnici I/26 od Folmavy k přejezdu do Německa.

Podle výstrahy Českého hydrometeorologického ústavu by mělo sněžit až do čtvrtka.

Jihočeský kraj

Řidiči v Jihočeském kraji dnes musejí počítat s tím, že na většině míst sněží a vane silný vítr. Všechny vozovky v regionu jsou proto sjízdné pouze se zvýšenou opatrností. Rozbředlý sníh leží i na celém úseku dálnice D3. Vyplývá to z aktuálních informací dispečinku jihočeské správy a údržby silnic.

Aktuálně sněží na Českobudějovicku, Českokrumlovsku, Jindřichohradecku nebo Písecku. "Momentálně jsou v kraji ošetřené silnice první a druhé třídy a pracujeme na údržbě vozovek třetích tříd," řekl ČTK Martin Šulista z dispečinku jihočeské správy a údržby silnic.

Prakticky všude v regionu mrzne. Nejnižší hodnoty dosahují minus šesti stupňů Celsia. Podle předpovědi meteorologů bude přes den občas a na horách trvale sněžit. Od večera se také na vozovkách v kraji může tvořit náledí.

Karlovarský kraj

Silnice v Karlovarském kraji jsou dnes po nočním sněžení pokryty rozbředlým sněhem. Ve vyšších polohách na nich zůstává i vrstva sněhu. Sjízdné jsou s velkou opatrností, upozorňují silničáři. Sněžit má i přes den.

"Zatím se dá všude projet. Občas uvízne někde kamion, ale opět se po chvíli rozjede. Ve vyšších polohách vítr silnice zafoukává, daří se to ale prorážet. Kvůli větru je špatná viditelnost," popsal ČTK situaci šéf zimní údržby krajských silničářů Josef Bulka.

Komplikaci by mohlo ráno způsobit na silnici I/6 u Žalmanova na Karlovarsku vyprošťování uvízlého autobusu, který se od úterý zatím nepodařilo odstranit. Čeká se až na rozednění.

Královéhradecký kraj

Královéhradecký kraj zasáhlo v noci na dnešek husté sněžení a silný vítr začal tvořit na silnicích sněhové jazyky a závěje. Složitá situace je zejména na hlavní silnici mezi Hradcem Králové a Jičínem u Všestar, kde se vytvořila ledovka a jeden pruh ráno zablokoval kamion. Podle hejtmanství zatím vyhlášení kalamitního stavu na silnicích nehrozí.

Vedlejší silnice na Hradecku v okolí Hořiněvse, Sendražic a Neděliště byly ráno neprůjezdné, silničáři na odstranění sněhových bariér nasadili nakladače. Řidiči musejí být v celém kraji při jízdě velmi opatrní. Na železniční trati mezi Ostroměří a Lázněmi Bělohrad na Jičínsku kvůli spadlému stromu vykolejil osobní vlak, zjistila ČTK u Českých drah.

"Silničáři udržují silnice nepřetržitě od včerejšího (úterní) večera, bohužel klimatické podmínky nejsou příznivé a spad sněhu je příliš velký. Byly nasazeny i výpomocné stroje - traktorové radličky. Kde je to možné, snažíme se práce sypačů zdvojovat," uvedl první náměstek hejtmana zodpovědný za dopravu Martin Červíček (ODS).

Kromě Hradecka je složitá situace i na silnicích do Horní Malé Úpy a mezi Janskými Lázněmi a Černým Dolem na Trutnovsku. Na Rychnovsku se řidiči v celých Orlických horách potýkají se silným větrem a sněhovými jazyky.

Vlak vykolejil před 05:00, provoz na trati byl zastaven. Náhradní autobusovou dopravu České dráhy nemohly nasadit kvůli nesjízdným silnicím. Ve vlaku jeli čtyři cestující, kterým se nic nestalo. "Na stanici Ostroměř cestující došli za doprovodu hasičů pěšky," řekla ČTK mluvčí krajských hasičů Martina Žahourková. Zastavení provozu na trati bude zřejmě trvat celé dopoledne.

Na silnici číslo 14 u Rychnova nad Kněžnou uvízl kamion v závěji. Na vedlejších silnicích v okolí obce Vitiněves na Jičínsku se v noci vytvořila ledovka a vítr tam tvoří závěje. U Bílé Třemešné na Trutnovsku ráno sjel kamion do příkopu a zablokoval silnici.

Policie dnes ráno vyjela k řadě nehod. V Libranticích na Hradecku řidič osobního auta vyjel ze silnice a narazil do stromu. V Hradci Králové se srazil autobus MHD s osobním autem. V Hradci Králové havarovalo osobní auto v Kladské ulici. Nehody se obešly bez zranění. Další nehody se staly dnes ráno u Nového Bydžova, v Nové Pace, Nemojově na Trutnovsku.

Podle meteorologů by dnes mělo být v kraji zataženo až oblačno s občasným sněžením, na horách má být sněžení trvalé a vydatné. Odpoledne v polohách pod 400 metrů nad mořem se mají přechodně objevit i srážky smíšené nebo dešťové. Teploty by se měly pohybovat od nuly do tří stupňů, na horách má být kolem minus tří.

Vítr může mít v nárazech rychlost až 70 kilometrů v hodině, na horách i kolem 110 kilometrů v hodině. Odpoledne by měl vítr zvolna slábnout.

Liberecký kraj

Přívaly sněhu komplikují od rána dopravu v Libereckém kraji. Přes noc napadlo od pěti do 40 až 50 centimetrů sněhu. Nejméně nasněžilo na Českolipsku, nejvíc ho přibylo v Krkonoších. Stále sněží, navíc vane silný západní vítr, který na silnicích vytváří sněhové jazyky. Veškerá technika je v terénu, silničáři přesto doporučují, aby ti, kdo nemusí, na silnice nevyjížděli. Na Semilsku, Jablonecku a Liberecku by neměly kamiony vyjíždět do vyšších poloh, řekl dnes ČTK Pavel Pospíšil z Krajské správy silnic Libereckého kraje.

Pro kamionovou dopravu jsou v Libereckém kraji uzavřeny tři silnice. Už v pondělí silničáři kvůli sněhu preventivně pro auta nad šest tun uzavřeli silnici třetí třídy přes Oldřichovské sedlo na Raspenavu. Od úterního rána je uzavřena pro nákladní dopravu nad 3,5 tuny také silnice 10 z Tanvaldu na Harrachov a dál do Polska. Od úterních 19:00 je uzavřena pro kamiony nad 3,5 tuny také silnice 13 z Mníšku přes Albrechtice na Frýdlant a dál do Polska. Na dodržování zákazu tam dohlíží policie. Doporučená alternativní trasa do Polska pro nákladní vozy nad 3,5 tuny vede přes hraniční přechod Hrádek nad Nisou po silnici 35.

Dopravu zejména na Českolipsku komplikují také popadané stromy. Dnes ráno zastavily i provoz na dvou úsecích železniční trati z České Lípy na Jedlovou na Děčínsku. Mezi Jedlovou a Svorem nejprve do spadlého stromu najel rychlík, pak spadlý strom zastavil i provoz mezi Novým Borem a Svorem. Tam ale osobní vlak stihl před stromem zastavit. "Nikdo nebyl zraněn, ještě před 08:00 byl provoz na obou úsecích obnoven," řekla ČTK mluvčí Správy železniční dopravní cesty Kateřina Šubová.

Kvůli odklízení popadaných stromů musela být ráno uzavřena silnice 268 u Nového Boru, spadlé stromy zablokovaly silnici třetí třídy i v nedalekých Zákupech, strom zatarasil také silnici třetí třídy u Bílé na Liberecku. Do spadlého stromu narazilo auto na silnici 9 u Svoru na Českolipsku. "Hlavně na Českolipsku a v jižních částech kraje jsou teploty vyšší a těžký mokrý sníh ohýbá a láme stromy. Nemáme kapacity na to, abychom to prořezávali, proto nám pomáhají hasiči," dodal Pospíšil.

Podle mluvčí hasičského záchranného sboru Zdeny Štrauchové zasahovali hasiči s motorovými pilami po celou noc i ráno. "Devadesát procent zásahů směřuje k odstraňování spadlých stromů a větví. Od půlnoci do dnešních 08:00 byly jednotky volány téměř ke 40 událostem," řekla ČTK Štrauchová. Spadlých stromů podle ní často hasiči objevili po cestě k zásahu daleko víc, než bylo nahlášeno. "Například v katastru obce Nový Bor bylo více než 30 spadlých stromů. Uzavřena byla komunikace mezi Zákupy a Kamenicí. Spadlé stromy odstraňovali hlavně na Českolipsku a také na Liberecku," dodala mluvčí hasičů.

V Libereckém kraji od rána přibývá dopravních nehod, většinou se zatím obešly bez zranění, v Hrádku nad Nisou ale osobní auto srazilo chodce, který byl zraněn. Další havárie musela policie řešit v Turnově, Jablonci nad Nisou, Jestřebí nebo Doksech. U Chlumu zkomplikoval dopravu kamion, další uvízl v Minkovické ulici v Liberci. Sněžit nepřestává a i na hlavních tazích a ve městech je na silnicích vrstva rozbředlého sněhu, která klouže. Motoristé by proto měli podle Pospíšila zpomalit a hlavně do zatáček a křižovatek vjíždět pomalu a obezřetně. "Silnice třetích tříd jen pluhujeme, protože stále sněží, inertním posypem se ošetřují jen zatáčky a křižovatky," dodal.

Moravskoslezský kraj

Zejména ve vyšších polohách Moravskoslezského kraje by dnes měli být řidiči opatrnější. Kvůli silnému větru se tam začínají tvořit sněhové jazyky. Všechny silnice v kraji jsou ale sjízdné. Na silnici I/11 u Bystřice na Frýdecko-Místecku, která je jedním z hlavních tahů na Slovensko, zablokoval dopravu kamion a tvoří se tam v obou směrech kolony. ČTK to řekly mluvčí Správy silnic Moravskoslezského kraje Simona Součková a mluvčí policie Lenka Sikorová.

Silnici u Bystřice blokuje kamion zhruba od 05:45. "Místo je stěží průjezdné. Momentálně nemůžeme odhadnout, jak dlouho to bude trvat, ale troufnu si říct, že i několik hodin," řekla Sikorová. Zatím podle ní není jasné, zda kamion havaroval, nebo silnici blokuje kvůli technickým problémům.

Více sněhu napadlo v noci na jesenické straně kraje, až 15 centimetrů, v Beskydech to byly jen asi dva centimetry. "Hlavní tahy jsou po chemickém ošetření mokré, na silnicích nižších tříd hlavně ve vyšších polohách může být ujetá vrstva sněhu krytá inertním posypem," řekla Součková.

Pro kamiony a nákladní vozy s přívěsem zůstává uzavřen úsek silnice I/56 mezi Ostravicí a Bílou na Frýdecko-Místecku, která patří k hlavním tahům na Slovensko. Silnice vede kolem přehrady s pitnou vodou, silničáři nesmějí používat chemické látky, jen inertní posyp, a tak tam těžké vozy mají v kopcích i při slabé sněhové vrstvě problémy.

Olomoucký kraj

Silnice v Olomouckém kraji pokryl v noci na dnešek nový sníh. Se sněhovou kaší nebo pokrývkou nového sněhu musejí počítat řidiči především na Šumpersku, rozbředlý sníh po chemickém ošetření však leží ve všech okresech kraje. V nejvyšších polohách Šumperska napadlo až deset centimetrů sněhu, na mnoha místech kraje stále sněží. Všechny silnice jsou ale sjízdné, řekli dnes ráno ČTK dispečeři správy silnic. Počasí komplikuje situaci na tahu z Mohelnice na Studenou Loučku, kde stojí uvízlé kamiony.

Na Šumpersku jsou v terénu všichni silničáři, na hlavních tazích nyní leží sněhová kaše a a na cestách ošetřovaných inertním posypem je pokrývka nového sněhu. "Stále tady sněží, stále plužíme. Nahoře napadlo tak deset centimetrů," řekl dnes ČTK dispečer šumperské správy silnic.

Naopak v sousedním Jesenicku se předpověď meteorologů zatím nenaplnila. "Máme tady drobný poprašek do jednoho centimetru, fouká především na Vidlech, na Červenohorském sedle a Ramzové. Kolegové opakovaně jezdili do terénu celou noc, zatím je to ale v poklidu. Zatím tady nemáme ani velký sníh ani velký vítr, uvidíme," řekl ČTK dispečer jesenické správy silnic.

Silničáři jsou v terénu i v nižších částech kraje. Stále sněží na Olomoucku, kde se teplota pohybuje kolem nuly. "Na vozovkách leží břečka po chemickém ošetření a plužení. Dole napadly jeden a až dva centimetry, nahoře do pěti centimetrů. Silnice jsou sjízdné se zvýšenou opatrností," řekl dnes ČTK dispečer olomoucké správy silnic. Rozbředlý sníh leží i na cestách Prostějovska a Přerovska, kde správci cest avizují také sněžení a silný vítr.

Počasí komplikuje situaci v dopravě zatím pouze za Mohelnicí, kde hustě sněží a kamiony nemohou vyjet kopec na Studenou Loučku. Podle dopravních informací Ředitelství silnic a dálnic zde stojí dvě desítky kamionů, opačným směrem do Mohelnice je silnice s opatrností sjízdná, vyplývá z informací ŘSD. Zapadlý kamion komplikuje dopravu i u Písařova na Šumpersku.

Pardubický kraj

Dopravu v Pardubickém kraji dnes značně ztěžuje sněžení a silný vítr. Na některých místech se vytvářejí sněhové jazyky, jinde je na vozovkách vrstva rozbředlého nebo uježděného sněhu. Kvůli závějím byly uzavřené některé dílčí úseky menších silnic, jinde se jezdí jen v jednom jízdním pruhu.

Podle krajských silničářů je na Chrudimsku uzavřena silnice III/34017 v úseku Sobětuchy - křižovatka II/340 a silnice III/3403 v úseku Morašice - Janovice. Nesjízdná je i silnice 358 u obce Zaječice na Chrudimsku. V kopcích uvázly na některých místech kamiony a nákladní vozy, dlouhá kolona stojí například ve stoupání od Lukavice na Chrudimsku na Nasavrky nebo u Podhořan v témže okrese.

Se sněhovými jazyky a závějemi musejí řidiči počítat také na silnicích druhé a třetí třídy kolem Skutče, Vysokého Mýta, Žamberku a v Železných horách. Závěje se tvoří i v oblasti Holic a Přelouče na Pardubicku.

Na východě regionu napadlo až 15 centimetrů sněhu, v okresech Pardubice a Chrudim méně. Podle provozního náměstka Správy a údržby silnic Pardubického kraje Mariana Cvrkala se silničáři usilovně snaží komunikace udržovat, přesto museli čelit mnoha stížnostem. "Už máme venku včetně externích firem téměř 200 kusů techniky. Někteří řidiči najezdili za noc až 400 kilometrů. Veřejnost si ale odvyká na běžnou jízdu v zimních podmínkách," řekl ČTK Cvrkal.

V Pardubickém kraji bylo dnes ráno zataženo, na většina území sněžilo nebo byly sněhové přeháňky. Jízdu znepříjemňoval silný až nárazový vítr, což mohou pocítit zvláště řidiči nákladních aut po výjezdu do otevřené krajiny. Teploty se pohybovaly od minus čtyř do plus jednoho stupně.

Plzeňský kraj

Silnice v Plzeňském kraji jsou po nočním sněžení průjezdné. Stav komunikací zhoršuje silný vítr, zejména na návětrných úsecích, kde se tvoří sněhové jazyky. Problémy mají kamiony, hlavně na silnici I/26 z Plzně do Domažlic, nejvíce před přejezdem do Německa. Doprava nikde nestojí, žádné větší nehody nejsou hlášené, řidiči by ale měli být opatrní všude, řekl ČTK dispečer krajských silničářů Jiří Slapnička. Na Tachovsku stojí lokální železniční trať.

V regionu napadly v noci jednotky centimetrů sněhu, přeháňky jsou zatím nejvýraznější v letošní zimě. Sněžit má celý cen, bude mrznout s nejvyššími teplotami kolem nuly.

Kvůli závějím na železnici a větru byla zastavena doprava na lokální trati z Domažlic do Plané na Tachovsku. "V úseku Klenčí - Poběžovice (obojí na Domažlicku) byl přerušen provoz v 08:40. Z důvodu špatných povětrnostních podmínek nelze nahradit vlaky autobusy," uvedly České dráhy na svém webu. Pracovníci Správy železniční dopravní cesty protahují trať sněžnými pluhy, provoz by měl být obnovený v 11:00. "Na žádné jiné trati v Plzeňském kraji nebyl zatím provoz přerušený," řekla mluvčí ČD Radka Pistoriusová. Železničáři ale nevylučují, že se situace dnes změní, protože sněží a fouká silný vítr.

"Všechny vozy včetně traktorů s radlicemi jsou v terénu od půlnoci," uvedl Slapnička. V Tachově začalo sněžit v úterý už kolem 22:00 na Klatovsku, kde jsou nejvyšší kopce, kolem 24:00. V nižších polohách se vytvořila tří až čtyřcentimetrová vrstva, na Šumavě dvojnásobná. "Vítr začal foukat už od úterního večera," řekl.

Na dvou třetinách silnic v regionu, které se ošetřují solí, jsou povrchy vozovek většinou mokré. "Vinou silného větru může být ale půl hodiny po průjezdu sypače situace jiná a technika se na místo vrátí třeba až za tři hodiny," řekl dispečer. Podle něj jde ale o standardní zimní podmínky, na které si musejí řidiči zvyknout. "Kamiony mají problémy. Nejsložitější je to na silnici I/26 od Folmavy do Německa," řekl.

Řidiči by měli být opatrní v celém kraji. Výrazně obezřetnější by měli být zejména v otevřeném terénu, kde hodně fouká, a dále na silnicích, které se sypou drtí a struskou, což je zhruba třetina regionálních tahů, zejména v chráněných krajinných oblastech a šumavském parku, kolem zdrojů pitné vody a na koncových úsecích vozovek.

Středočeský kraj

Dopravu ve středních Čechách dnes ráno zkomplikoval nový sníh. Některé silnice zablokovala uvízlá auta, policie zaznamenala větší množství dopravních nehod. Obtížně průjezdné jsou zejména menší silnice ve vyšších polohách, kde údržbu ztěžují sněhové jazyky a vítr. Řidiči by měli být opatrní i na hlavních tazích včetně dálnic, vyplynulo z informací policie a silničářů.

Podle policejní mluvčí Michaely Richterové bylo nejvíce nehod na Kolínsku a Kutnohorsku. "Spousta vozidel skončila na střeše, v příkopech a podobně. Nemáme ale hlášené žádné vážné zranění," uvedla Richterová.

Před 08:00 bylo v terénu nasazeno kolem 150 sypačů. "Jsou ve všech oblastech. Ve vyšších polohách se nám to komplikuje vlivem větru a sněhových jazyků," řekl ČTK pracovník dispečinku krajských silničářů. Problémy jsou podle něj zejména na Kladensku nebo Kolínsku.

U Petroupimi na Benešovsku ráno zablokoval silnici kamion, který nemohl vyjet po zledovatělé vozovce. Uvízlý autobus byl hlášen u Kolína. Komplikace byly také na silnicích v okolí Prahy, řidiči se nemohli dostat například z Chrášťan do Chýně, Říčan do Křenic nebo ze Světic do Všechrom.

Ústecký kraj

Nový sníh komplikuje dopravu v Ústeckém kraji, potíže jsou především ve Šluknovském výběžku, informují silničáři. Většina komunikací je sjízdná se zvýšenou opatrností. Teploty v kraji se pohybují od minus dvou do plus tří stupňů Celsia.

Kamion, který nemůže vyjet kopec, blokuje Pražskou ulici v Rumburku na Děčínsku. Silnice I/9 je podle silničářů v těchto místech pod novým sněhem i namrzlá.

Dálnice D8 i silnice prvních tříd v kraji jsou sjízdné se zvýšenou opatrností. Silnice jsou po chemickém ošetření, přesto mohou být kluzké. Na Teplicku by měli řidiči počítat se zbytky rozbředlého sněhu. Na silnicích v Krušných horách leží ujetá vrstva sněhu krytá posypem, sjízdné jsou se zvýšenou opatrností. Místy se mohou tvořit sněhové jazyky. Dopravu nekomplikuje žádná vážnější nehoda.

Podle meteorologů bude dnes v Ústeckém kraji zataženo až oblačno, občas se sněžením, na horách sněžení trvalejší a vydatnější. V nižších polohách se zpočátku objeví i déšť se sněhem. Večer četné sněhové přeháňky. V polohách do 500 metrů nad mořem se místy bude tvořit náledí. Nejvyšší teploty vystoupí na jeden až čtyři stupně Celsia, na horách na minus dva až plus jeden stupeň. Ještě ráno bude foukat velmi silný vítr s nárazy v nižších polohách až 75 km/h, na horách kolem 110 km/h. Postupně bude slábnout.

V polohách nad 400 metrů může ojediněle do noci na čtvrtek zejména na Šluknovsku napadnout až 15 centimetrů, v Krušných horách až 20 centimetrů nového sněhu.

Vysočina

Na Vysočině sněží a fouká vítr, na vozovkách se tvoří sněhové jazyky. V kopcích nemohou vyjet kamiony. Vlakovou trať u Obrataně na Pelhřimovsku tři hodiny blokovalo nákladní auto uvízlé na přejezdu, provoz byl obnoven před 10:00. Silnici II/406 z Kostelce na Jihlavu po ránu zcela ucpaly kamiony a provoz na I/38 u Květnova na Havlíčkobrodsku zastavil havarovaný kamion. Tyto silnice jsou opět průjezdné, sdělil ČTK Tomáš Procházka z krajského policejního ředitelství.

Situace v dopravě je teď podle policie mírně lepší než časně ráno. "Stále je ale nutno dbát zvýšené opatrnosti a řidiči by měli počítat s lokálními problémy na komunikacích," uvedl Procházka. Od 05:00 policie zaznamenala 23 dopravních nehod, tři lidé byli lehce zraněni.

Kamion uvízlý na přejezdu u Obrataně zastavil provoz vlaků na trati mezi jihočeským Táborem a Horní Cerekví na Pelhřimovsku v 06:20. Podle údajů na webu Českých drah byl provoz obnoven v 09:42. Jeden vlak byl nahrazen autobusem, zbylé dva nabraly zpoždění 80 a 165 minut.

Na dálnici D1 podle údajů Národního dopravního informačního centra v 01:30 havaroval kamion na 116. kilometru směrem na Prahu, provoz zastavil asi na půl hodiny. Ráno byla podle policie dálnice sjízdná bez větších komplikací.

Silničáři čistí silnice na celé Vysočině, jezdí se všemi 119 sypači a 90 traktory s radlicemi. "Sníh se převalil přes celý kraj a bylo ho docela dost. Vítr taky fouká v celém kraji," řekl ČTK Vít Kryštof z dispečinku krajské správy a údržby. Problémy se sněhovými jazyky jsou různé podle terénu kolem silnic.

Teploty se na Vysočině drží až dva stupně pod nulou. Přes den může být podle Českého hydrometeorologického ústavu sněžení místy trvalejší a vydatnější, večer se může tvořit náledí a zmrazky. Vítr by mohl mít v nárazech rychlost i přes 70 kilometrů v hodině.

Zlínský kraj

Sníh ztěžuje dopravu ve Zlínském kraji. Silnice pokryla vrstva nového sněhu, na horách Vsetínska ho přes noc napadlo až 20 centimetrů. Vozovky první třídy pokrývá rozbředlý sníh nebo jsou mokré po chemickém ošetření. Cesty nižších tříd zakryl rozbředlý nebo ujetý sníh. Sjízdné jsou se zvýšenou opatrností, vyplývá z informací Ředitelství silnic a dálnic ČR.

"Je normální zima, na kterou se poslední tři roky trochu zapomnělo," řekl ČTK jednatel Správy a údržby silnic Valašska Jaromír Kořistka. Podle něj v nižších polohách Vsetínska napadlo od pěti do deseti centimetrů sněhu, na horách až zmíněných 20 centimetrů. "Všechny sypače a radlice jsou venku, sjízdné je s opatrností všechno," poznamenal Kořistka. Během dne ale bude na Valašsku podle předpovědi nadále sněžit.

Na horách se již nyní vlivem silného větru tvoří sněhové jazyky. "Může se stát, že kamiony budou mít v některých úsecích potíže projet," varoval Kořistka. V ostatních okresech Zlínského kraje by sněžení nemělo být trvalé, měly by padat jen sněhové přeháňky a v polohách pod 300 metrů nad mořem i déšť se sněhem. V kraji je zataženo, teplota se ráno pohybovala od minus tří do nula stupňů Celsia. Přes den stoupne nejvýše na plus tři stupně.

Podle výstrahy Českého hydrometeorologického ústavu by mělo sněžit až do čtvrtka. Pro Zlínský kraj ale platí jen nízký stupeň nebezpečí. Podle předpovědi by v noci na čtvrtek a ve čtvrtek mělo trvaleji sněžit jen v Beskydech, v ostatních částech Zlínského kraje by sněžení mělo být pouze občasné.