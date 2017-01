Praha - Husté sněžení a silný vítr zkomplikovaly dnes večer dopravu zejména v českých krajích, v noci a ráno se problémy se sjízdností očekávají i na severní a střední Moravě. Nejhorší je situace ve Frýdlantském výběžku v Libereckém kraji, kde silničáři vyhlásili kalamitní stav a řidiče vyzývají, aby do této oblasti nejezdili. Se zasněženými či namrzlými vozovkami musejí počítat motoristé i v Ústeckém, Královéhradeckém, Plzeňském, Karlovarském či Středočeském kraji, potíže na silnicích jsou i na Vysočině. Vydatně sněžilo také v Praze. Dopravní podnik na svém webu upozornil, že vzhledem k nové sněhové pokrývce mohou autobusy na všech linkách nabírat až do odvolání zpoždění.

Kvůli sněžení a větru, které vytváří bílou tmu, sněhové jazyky a závěje, nebylo možné ve Frýdlantském výběžku udržet sjízdnost silnic. Silničáři se proto soustředí jen na vybrané komunikace, aby udrželi alespoň základní dopravní spojení. Problémy způsobil sníh po celém Libereckém kraji, odstavené či váznoucí kamiony zkomplikovaly dopravu i na silnici 9 ve Svoru na Českolipsku, silnici 35 u Paceřic a Žďárku na Liberecku nebo na silnici 10 u Držkova na Jablonecku. "Mnoho úseků je zavátých, podle posledních informací stojí kamiony také na obchvatu mezi Bílým Kostelem a Hrádkem nad Nisou," uvedl večer na facebooku hejtman Martin Půta.

Vyhlášení kalamitního stavu na Frýdlantsku potrvá minimálně do čtvrtečního rána. Pro veškerou dopravu je zcela neprůjezdná silnice první třídy 13 z Mníšku přes Albrechtický kopec do Frýdlantu a dále do Polska. Silničáři se snaží udržet alespoň sjízdnost na silnici III. třídy z Mníšku přes Oldřichovské sedlo do Raspenavy a na silnici 291 z Frýdlantu na Nové Město pod Smrkem.

I dopravu v Ústeckém kraji večer zkomplikovalo silné sněžení, místy i ledovka. Kamiony zablokovaly silnici I/15 na Mostecku a I/27, na Ústecku jsou některé obce odříznuté od městské hromadné dopravy. V terénu je veškerá technika, přibylo nehod. Problémy měly kamiony na silnici číslo 15 u obce Sedlec na Lounsku. Kolony nákladních aut se také tvořily na pětikilometrovém úseku silnice 9 mezi Jiřetínem pod Jedlovou a Svorem na Českolipsku, silnice je pro nákladní dopravu nesjízdná.

V Královéhradeckém kraji večer napadlo několik centimetrů sněhu, problémy v dopravě kvůli sněhu a ledovce byly v Trutnově a v Náchodě. Na dálnici D11 z Prahy do Hradec Králové si řidiči musejí dát pozor na zbytky sněhu po pluhování. Na hlavním silničním tahu z Hradce Králové do Náchoda po 20:00 zablokovaly kamiony vysokovský kopec před Náchodem. Na silnici z Trutnova směrem na Dvůr Králové se vytvořila ledovka a uvízly na ní dva kamiony.

V Karlovarském kraji musejí motoristé dávat pozor na nový sníh na namrzlých silnicích. Například na silnici číslo 13 na Chomutov měly v kopcích problémy kamiony. Večer narazilo na D6 u Březové osobní auto do svodidel a otočilo do protisměru, silnice byla necelou hodinu uzavřena.

V Plzeňském kraji se na některých komunikacích objevila nebezpečná ledovka nebo rozbředlý sníh, jinde zas vítr vytvářel sněhové jazyky. Ve vyšších polohách Šumavy je vrstva ujetého sněhu. Stalo se i několik nehod, a to i na dálnici D5.

Rovněž Vysočinu zasáhlo večer husté sněžení. Silničáři hlásili potíže kamionů na silnici II/405 u Brtnice na Jihlavsku. V noci hrozí na silnicích náledí, kvůli větru se mohou tvořit sněhové jazyky. Řidiči musejí podle silničářů věnovat jízdě maximální opatrnost. Na silnicích leží vrstva nového sněhu, kterou se silničáři snaží odstraňovat.

Výstraha meteorologů na ledovku, sněhové jazyky a novou sněhovou pokrývku platí do čtvrtečního dopoledne.