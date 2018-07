Praha - Před sněmovní vyšetřovací komisí k privatizaci těžební společnosti OKD by dnes měl vypovídat někdejší premiér a později eurokomisař Vladimír Špidla (ČSSD). Mezi šesticí lidí, kteří by měli dnes před členy komise předstoupit, patří také právník Radek Pokorný a bývalý zaměstnanec Fondu národního majetku (FNM) Jan Juchelka. Vyplývá to z informací, které novinářům poskytl člen komise Josef Hájek (ANO).

Špidla byl ministerským předsedou v době, kdy se prodej minoritního státního podílu v OKD společnosti Karbon Invest Viktora Koláčka a Petra Otavy. Původně dohodnutou cenu 2,25 miliardy korun v květnu 2004 neschválil antimonopolní úřad. O čtyři měsíce později kabinet Stanislava Grosse schválil prodej menšinového podílu firmě Karbon Invest za 4,1 miliardy korun.

Někdejší premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD), jenž byl v době privatizace menšinového podílu ministrem financí, by měl před komisi předstoupit podle Hájkových informací v pátek. Se Sobotkou by mohla souviset pozvánka pro právníka Pokorného. Sobotka si podle dřívějších informací Mladé fronty Dnes nechal v roce 2006 zpracovat podklady pro Evropskou komisi právě u kupce OKD, společnosti Karbon Invest, která si na ni najala právní kancelář Pokorný, Wagner & spol. Sobotka v této kanceláři dříve pracoval a přiznává, že se přátelí s jejím spolumajitelem Pokorným.

Juchelka působil od poloviny 90. let ve Fondu národního majetku (FNM) a v době, kdy se vyjednávalo o prodeji státního podílu těžařské firmy, byl předsedou výkonného výboru fondu. Hájek připomněl, že u soudu v kauze OKD využil práva nevypovídat. FNM připravoval privatizační smlouvu. Hájek pokládá za zásadní problém, že součástí byl prodej desítek tisíc bytů OKD.