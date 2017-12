Praha - Sněmovní strany se shodují na potřebě zvýšit prostředky ve státním rozpočtu určené na sociální služby. Zaznělo to na tiskových konferencích před jednáním Sněmovny. STAN a TOP 09 také usilují o výrazné přidání peněz na školství, pro své návrhy ale zatím nezískaly podporu ostatních uskupení zastoupených v dolní komoře Parlamentu.

Podle KDU-ČSL, která se ještě jako strana končící vlády podílela na vytvoření návrhu rozpočtu, zůstaly v materiálu předloženém do Sněmovny sociální služby nedořešené. "Ministerstvu práce a sociálních věcí se to nepodařilo vyjednat v rámci jednání o rozpočtu, a proto je třeba, aby se k tomu Sněmovna postavila čelem," řekl lidovecký předseda Pavel Bělobrádek. Poslankyně Pavla Golasowská (KDU-ČSL) proto navrhuje přesunout na sociální služby tři miliardy korun z kapitoly všeobecná pokladní správa, návrh podle ní podpořil i sociální výbor.

Podporu pro zvýšení prostředků na sociální služby vyslovili i Starostové. "Před volbami vláda naslibovala hromady financí, ale nechala to zaplatit obce a kraje. My chceme, aby se sliby plnily z místa, odkud zazněly," řekl šéf poslaneckého klubu STAN Jan Farský s tím, že hnutí dodatečné peníze na sociální služby podpoří.

Stejně se k tomu staví i TOP 09, strana ale zatím jedná o tom, z jaké rozpočtové kapitoly by se peníze pro sociální služby měly vzít. "Na potřebě navýšení těchto prostředků se shodnou všechny strany ve Sněmovně, zatím se neshodují, kde na ně vzít," řekl předseda poslaneckého klubu strany Miroslav Kalousek.

TOP 09 bude při podrobném projednávání rozpočtu prosazovat navýšení peněz na platy v regionálním školství, navrhne přesun 7,5 miliardy korun z položky agropotravinářství do školství. Chce také zvýšit rozpočet na vědu a výzkum o miliardu a peníze na vědu v jednotlivých kapitolách soustředit do rozpočtu vysokého školství. Podle poslankyně Heleny Langšádlové je třeba také přidat církevním školám na zvýšení tarifů, a to 130 milionů korun. Celkem 50 milionů chce Dominik Feri přesunout z kapitoly politiky aktivní zaměstnanosti do podpory obnovy kolejí a menz. Posílit o 1,5 milionu by podle něj měl i rozpočet pro badatele Ústavu pro studium totalitních režimů.

STAN navrhuje zvýšení peněz pro školství o 15 miliard korun, podporu ostatních stran zatím nemá. Odmítá také navrhované posílení oboru agropotravinářství o miliardu korun na úkor peněz pro rozvoj venkova.