Praha - Sněmovní vyšetřovací komisi k úniku policejních spisů povede Martin Plíšek (TOP 09). Poslanci mu dali v dnešní tajné volbě přednost před nominantem Úsvitu Jiřím Štětinou. ČTK o výsledku informoval předseda volební komise Martin Kolovratník (ANO). Komise, která míří na předsedu hnutí ANO a bývalého ministra financí Andreje Babiše, může se zvolením předsedy začít pracovat.

Komise zřízená z podnětu ČSSD má prověřit případné protiprávní jednání v souvislosti s možným neoprávněným získáváním spisů orgánů činných v trestním řízení. Má se zaměřit také na to, zda údaje z těchto spisů nebyly zneužívány k ovlivňování politické soutěže nebo destabilizaci demokratického právního státu. Výsledek zkoumání by měla dát komise plénu do konce srpna.

Plíšek ČTK řekl, že požádá Sněmovnu, aby lhůtu zhruba o týden prodloužila. Výsledek zkoumání by byl k dispozici na zářijové schůzi dolní komory. "Je zřejmé, že má komise omezený mandát, proto musí zahájit svou činnost neprodleně," řekl novinářům. S ostatními členy si chce vyjasnit, kdy budou k dispozici. "Očekávám, že pokud se do komise nechali zvolit, že jsou připraveni, aby do konce srpna tu činnost vykonávali," dodal.

Nynější volba byla už druhá. Plíška volilo 76 poslanců, Štětinu 47 poslanců. Ke zvolení bylo nutných 72 hlasů. V obou kolech předchozího výběru byli stejní kandidáti, dostatek hlasů tehdy neobdrželi.

Vedle Plíška a Štětiny v komisi figurují za ČSSD Lukáš Pleticha, za ANO Radek Vondráček, za KDU-ČSL Petr Kudela, za KSČM Josef Zahradníček a za ODS Marek Benda.

O úniku živého policejného spisu se mluvilo v souvislosti s nahrávkou, na níž figuruje Babiš a novinář jeho bývalého deníku. Babiš se opakovaně ohradil proti tvrzením, že od novináře takový dokument zřejmě dostal. Nahrávky, které se objevily na anonymním twitterovém účtu pod jménem Julius Šuman, prověřuje policie. Babiš v nich také mluví vulgárně o členech vlády včetně premiéra a řeší s novinářem zveřejňování kompromitujících materiálů. Zřízení komise Babiš pokládá za pokračování kampaně proti němu.

Plíšek chce na jednání komise přizvat Babiše i novináře Marka Přibila, který na nahrávkách figuroval, ale také zástupce policie a státního zastupitelství. "Nemohu předjímat závěry, ale budu chtít, abychom k nějakým došli. Zdůrazňuji, že to bude záležet na účasti a akceschopnosti členů komise," dodal.