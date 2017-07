Praha - Sněmovní komise k únikům informací z vyšetřovacích spisů pozve na některou z dalších schůzi předsedu ANO a bývalého ministra financí Andreje Babiše a novináře jeho bývalého deníku Marka Přibila. Členové chtějí vyslechnout i některé ministry a představitele policie a státního zastupitelství. Shodli se na tom na dnešním zasedání, na němž vypovídali náměstci policejního prezidenta a nejvyššího státního zástupce Jaroslav Vild a Igor Stříž. Jednalo se o první výslechy svědků.

Právě aféra kolem Babiše a Přibila podnítila vznik komise. Předseda komise Martin Plíšek (TOP 09) připomněl, že se na zveřejněné nahrávce, na níž oba figurují, mluví o možném nakládání s informacemi z vyšetřovacích spisů. Členové komise se budou Babiše a Přibila ptát, s jakými údaji nakládali a jak je používali, uvedl.

S Vildem a se Střížem poslanci diskutovali o únicích informací ze spisů obecně. Z vyjádření obou náměstků vyplynulo, že slabinu vidí spíš v lidském faktoru než v systému. Stříž ale také uvedl, že nepamatuje pravomocně skončené kárné řízení, které by některého ze státních zástupců z neoprávněného poskytnutí informací usvědčilo. Komise si vyžádala zprávy o vyšetřování případů neoprávněného nakládání se spisy tři roky do minulosti.

Komise pozve k výslechu také ministry vnitra a spravedlnosti Milana Chovance (ČSSD) a Roberta Pelikána (ANO). Dorazit by dále měli nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman, vrchní státní zástupci Lenka Bradáčová a Ivo Ištvan, policejní prezident Tomáš Tuhý, ředitelé Národní centrály proti organizovanému zločinu, Národní protidrogové centrály a Generální inspekce bezpečnostních sborů Michal Mazánek, Jakub Frydrych a Michal Murín a zástupci advokátní komory a Unie obhájců. Výčet podle Plíška nebude konečný. Za týden chce komise vyslechnou pětici svědků. Měla by zasedat každé úterý zhruba až do poloviny září.

Komise založená z iniciativy ČSSD má prověřit případné protiprávní jednání v souvislosti s možným neoprávněným získáváním spisů orgánů činných v trestním řízení. Má se zaměřit také na to, zda údaje z těchto spisů nebyly zneužívány k ovlivňování politické soutěže nebo destabilizaci demokratického právního státu.

O úniku živého policejného spisu se mluvilo v souvislosti s nahrávkou Babiše a Přibily, která se objevila na twitterovém účtu pod jménem Julius Šuman. Babiš se opakovaně ohradil proti tvrzením, že od Přibila takový dokument zřejmě dostal. Na dalších zvukových záznamech Babiš mimo jiné také řeší s novinářem zveřejňování kompromitujících materiálů. Šéf ANO už dříve uvedl, že založení komise pokládá za pokračování kampaně proti sobě.