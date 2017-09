Praha - Sněmovní komise pro vyšetřování úniků z vyšetřovacích spisů chce nechat zřídit zvláštní orgán v rámci Nejvyššího státního zastupitelství, který by vyšetřoval trestnou činnost státních zástupců. Navrhuje také zavést povinnost pro orgány činné v trestním řízení, aby evidovaly a zakládaly do spisů své kontakty s médii. Obsahuje to závěrečná zpráva komise, kterou novinářům představil předseda Martin Plíšek (TOP 09). Sněmovna by měla jednat o zprávě v úterý odpoledne.

Navržené závěry komise by podle poslanců měly do budoucna zamezit únikům z vyšetřovacích spisů, které Plíšek považuje za problém. Dnes schválená závěrečná zpráva doporučuje vládě, aby příslušným způsobem změnila zákony. Vzhledem ke končícímu volebnímu období podle Plíška bude muset opatření uskutečnit až nový kabinet. Zástupci komise ale dali najevo, že budou závěry podporovat i v příštím funkčním období, pokud budou zvoleni.