Praha - Sněmovna zřejmě upraví hrazené očkování seniorů proti pneumokokům a dětí proti papilomavirům. Rozšířit by se mohl také okruh lidí, za něž platí zdravotní pojištění stát, a to o lidi s nařízenou ústavní léčbou. Přijetí pozměňovacích návrhů k vládní novele o zdravotním pojištění doporučil plénu zdravotnický výbor. Vládní předloha předpokládá snížení hranice pro doplatky na léky pro důchodce a rodiny s dětmi. Poslanci by jí měli schvalovat ve středu.

U očkování seniorů proti pneumokokům by se pozměňovacím návrhem Davida Kasala (ANO) dostaly na stejnou úroveň oba druhy vakcín využívaných lékaři. Nyní mohou mít senioři bez doplatku jeden druh vakcíny. Pokud chtějí druhý, šetrnější, musejí podle důvodové zprávy doplatit zhruba tisícikorunu. Kasal zřejmě prosadí taky hrazené očkování chlapců proti papilomavirům, nyní je mají placené z pojištění jen dívky.

Zařazení lidí v ústavní léčbě mezi státní pojištěnce by měli poslanci schválit na návrh Víta Kaňkovského (KDU-ČSL). "Zpravidla reálně nemají z čeho platit pojistné, a tak dochází k tomu, že dluží zdravotním pojišťovnám částky v řádu desítek tisíc korun," napsal ve zdůvodnění.

Zdravotnický výbor podle usnesení, které má ČTK k dispozici, rovněž podpořil rozšíření pravomoci praktických lékařů při předepisování léků, jak to požaduje Leoš Heger (TOP 09). Nyní musejí praktici i v případě některých běžných léků posílat pacienty ke specialistům. Praktický lékař sice lék předepsat smí, není ale nárok na úhradu z pojištění.

Do zákona o zdravotních službách by se ve Sněmovna mohla dostat novelou institut hospice. Autor úpravy Jaroslav Zavadil (za ČSSD) ve zdůvodnění uvedl, že návrh vychází ze současné praxe, významné faktické dopady proto nepředpokládá.

Roční limity na doplatky za léky pro děti do 18 let a seniory od 65 let by se měly podle vládní novely snížit od příštího roku z 2500 na 1000 korun, u důchodců nad 70 let věku na 500 korun. Po překročení limitu pojišťovny vracejí pacientům peníze, které zaplatili navíc. Systém veřejného zdravotního pojištění bude změna stát zhruba 440 milionů korun ročně.

Celkové příjmy systému by měly letos dosáhnout 276,6 miliardy korun. Výdaje by měly být asi o 23,5 milionu nižší.