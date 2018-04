Praha - Sněmovna zamítla už v dnešním úvodním kole návrh TOP 09 na zpřesnění pravidel pro jmenování a odvolávání vedoucích státních zástupců. Předlohu, která měla také pevně zakotvit funkční období těchto žalobců, označili kritici za nahodilou a nevhodnou. Podle předkladatelů z TOP 09 bylo hlavním cílem návrhu posílení nezávislosti státních zástupců vůči možným politickým vlivům.

Novela podle ministra spravedlnosti Roberta Pelikána (ANO) vybrala z celkové úpravy postavení státních zástupců drobnost, která podle něho může působit líbivě, ale může být "nevhodná, kontraproduktivní a k ničemu". K odpůrcům se připojili i Marek Benda z ODS a Marek Výborný (KDU-ČSL), podle něhož je návrh nahodilý.

Pro návrh na zamítnutí předlohy, jak jej v souladu se stanoviskem vlády podali poslanci ANO a podpořil jej Benda, hlasovalo 99 ze 146 přítomných poslanců. Proti bylo pět poslanců TOP 09.

Nejvyššího státního zástupce měla vláda jmenovat podle navrhované novely na deset let. Stejný člověk by funkci nemohl vykonávat opakovaně. Funkční období vrchních, krajských a okresních státních zástupců by bylo sedmileté. Nemohli by působit u stejného zastupitelství dvakrát po sobě. Předloha by rovněž zakotvila kvalifikační požadavky pro tyto žalobce. Náměstky vedoucích žalobců by jmenoval místo ministra spravedlnosti nejvyšší státní zástupce.

Vedoucí státní zástupci by mohli být podle novely odvoláni pouze rozhodnutím kárného soudu v kárném řízení pro závažné porušení svých povinností. Nyní může nejvyššího státního zástupce odvolat vláda bez uvedení důvodu, ostatní vedoucí státní zástupce pak ministr spravedlnosti pro závažné porušení povinností.