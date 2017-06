Praha - Policie bude moci obvinit poslance Josefa Novotného (za ČSSD) a Jaroslava Borku (KSČM) v případu machinací s dotacemi z Regionálního operačního programu Severozápad. Sněmovna je dnes vydala v souladu se stanovisky mandátového a imunitního výboru k trestnímu stíhání.

Borka a Novotný jsou podezřelí z poškození finančních zájmů Evropské unie a zjednání výhody při zadání veřejné zakázky. Jednoho z nich policie podezírá také ze zneužití pravomoci úřední osoby a účasti na organizované zločinecké skupině.

Borka dnes mluvil o poměrně velmi vážném obvinění, o němž má pochyby a bude se o ně přít. Nesouhlasí, jak uvedl, už i s úvodními větami v policejní žádosti o tom, že byl do hodnotící komise zvolen od počátku účelově. "V hodnotící komisi jsme se zcela svobodně vyjadřovali k návrhům, tak jak nám byly překládány, to znamená k návrhům Karlovarského a Ústeckého kraje s žádostí o poskytnutí finančních prostředků," řekl.

Bývalý karlovarský hejtman Novotný, který se z dnešního jednacího dne omluvil, ČTK řekl, že rozhodnutí Sněmovny bylo v pořádku. "Tvrdí, že to není politická záležitost. A čím dřív to člověk bude moci objasnit, tím lépe," řekl Novotný. Podle něj jde v tomto případě o to, že jeden člověk, který byl už dvakrát odsouzený, nyní kazí jméno ostatním. Narážel tím zjevně na bývalého ředitele ROP Severozápad Petra Kušnierze.

Mandátový a imunitní výbor hlasoval o doporučení Sněmovně u každého ze dvou poslanců zvlášť, uvedla jeho předsedkyně Miroslava Němcová (ODS). Stejně postupovalo i plénum. Pro vydání Novotného hlasovalo 68 z 85 přítomných poslanců, proti jich bylo sedm. Borkovo vydání ke stíhání podpořilo 69 přítomných poslanců, proti jich bylo šest.

Kauza ROP Severozápad se týká evropských dotací v Ústeckém a Karlovarském kraji. V případu je nyní obviněno 24 lidí, mezi nimiž jsou politici, vysocí úředníci a podnikatelé. Nyní se jejich počet rozšíří o dva. V posledních letech už bylo několik lidí kvůli ovlivňování rozdělování dotací v tomto operačním programu odsouzeno.

Sněmovna rozhodovala v nynějším volebním období zatím celkem o sedmi poslancích, které chtěla policie stíhat. V jednom případě byl verdikt záporný. Pokud dolní komora poslance ke stíhání nevydá, policisté ho může případně obvinit až potom, co mu skončí mandát.