Praha - Cílem loňské reorganizace policie nebylo odstranit bývalého ředitele protimafiánského útvaru Roberta Šlachtu, omezení činnosti policejních útvarů nebo zabránění vyšetřování kauz. Ve své zprávě to dnes konstatovala vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny. Její závěry mezi politiky znovu rozdmýchaly spor o reorganizaci. Představitelé ČSSD hovoří o tom, že loňské neshody byly divadlem hnutí ANO a jeho předsedy Andreje Babiše, podle pravicové opozice zneužilo ANO téma v krajských volbách. Babiš naopak zprávu i komisi zpochybnil a hovořil v souvislosti s ní o výsměchu či šaškárně. Sněmovna vyzvala Babiše, aby se za své výroky omluvil. Závěry komise jsou podle Šlachty naprosto nedostatečné. Ve zprávě chybí zásadní informace o výpovědích svědků a důkazech. Uvedl to olomoucký vrchní státní zástupce Ivo Ištvan. Sněmovna vyzvala vládu, aby zvážila případná opatření v souvislosti s činností olomouckého vrchního státního zastupitelství (VSZ).

Předseda komise Pavel Blažek (ODS) přednesl zprávu po více než půlročním vyšetřování. V úvodu řekl, že organizační změnu může navrhnout policejní prezident a schválit ministr vnitra. Nikde podle komise není zakotvena povinnost informovat o tom státní zástupce. Přesto vedení policie v čele se svým prezidentem Tomášem Tuhým a jeho bývalým náměstkem Zdeňkem Laubem přípravu reformy podcenilo a nedostatečně projednalo, což komise považuje za Laubeho manažerskou chybu.

Při vyšetřování komise se neprokázalo, že by reorganizace byla připravena v souvislosti s podnikatelskými nebo politickými zájmy. Komise v závěrečné zprávě zkritizovala hlavní odpůrce policejní reformy - Šlachtu a bývalého detektiva protimafiánského útvaru Jiřího Komárka. Jejich veřejné vystupování podle komise lze označit za neprofesionální.

Komise zkritizovala i Vrchní státní zastupitelství v Olomouci, které v souvislosti s policejní reformou podle poslanců aktivisticky vstoupilo do politického života. Komise už podala trestní oznámení na olomouckého státního zástupce Petra Šeredu a na vyšetřovatele Generální inspekce bezpečnostních sborů Milana Vaculíka.

Premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) po vyslechnutí zprávy řekl, že Babiš a ANO proti policejní reformě vedli kampaň založenou na nepravdách a pomluvách a jejich konstrukce se nyní zhroutily. Sociální demokraté, kteří loni změny obhajovali, dnes zdůrazňovali fakt, že se na zprávě shodli všichni členové komise včetně zástupce ANO. Podle ODS Babiš loni zneužil Komárka a Šlachtu v předvolebním boji, člen komise za TOP 09 Daniel Korte tvrdí, že kampaň kolem reorganizace měla poškodit ČSSD a Sobotku a odstranit Tuhého a ministra vnitra Milana Chovance (ČSSD).

Babiš by se měl podle Sobotky omluvit za loňské výroky Tuhému i ministrovi vnitra Milanu Chovancovi (ČSSD), ministr financí to však neplánuje. Zprávu tvrdě odsoudil, výsledky označil za předem jasné. Šlo o šaškárnu, výsměch a prasárnu, řekl Babiš. Ministr spravedlnosti Robert Pelikán (ANO) také zpochybnil členy komise s tím, že leckterá strana má důvod nemít ráda orgány činné v trestním řízení. Sobotka i šéf Sněmovny Jan Hamáček (ČSSD) jeho slova odsoudili s tím, že by mohla vést až ke zpochybnění demokracie.

Podle Tuhého komise očistila jméno policejního prezidenta a pověst policie, které neprospěla související mediální štvanice. Reforma nevedla k masivním odchodům ani nezastavila vyšetřování citlivých kauz, dodal Tuhý.

Ve Sněmovně stále pokračuje projednávání závěrečné zprávy. Debata se nese v duchu sporu zástupců hnutí ANO s představiteli dalších stran, zejména sociální demokracie.

Poslanci na návrh předsedy klubu ODS Zbyňka Stanjury odhlasovali, že dnes budou moci jednat až do noci. Navrhl to jménem všech sněmovních frakcí s výjimkou ANO. Poslanci hnutí naopak neúspěšně prosazovali odročení diskuse o závěrečné zprávě komise na příští sněmovní schůzi. "Já myslím, že kolegové z ANO se musí ještě ty obstrukce naučit," poznamenal Stanjura.

O návrzích usnesení by mělo plénum hlasovat po dokončení debaty, do nichž jsou řádně přihlášeni ještě tři poslanci. Diskuse se však protahuje, mnoho poslanců využívá takzvané krátké faktické poznámky. Vystupují i politici s přednostními právy. Předseda klubu KSČM Pavel Kováčik označil debatu za koaliční zabijačku.

Vláda se má zabývat situací na olomouckém VSZ

Sněmovna vyzvala vládu, aby zvážila případná opatření v souvislosti s činností olomouckého vrchního státního zastupitelství (VSZ). Vláda by měla posoudit, zda postačuje kárná žaloba, kterou podal nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman, nebo zda nejsou potřeba další opatření, včetně personálních změn. Vyplývá to ze závěru sněmovní komise ke sporné reformě policie, který dnes poslanci schválili.

Kárné žalobě čelí náměstek olomouckého vrchního státního zástupce Pavel Komár kvůli tomu, že loni v červnu informoval média o výslechu policejního prezidenta Tomáše Tuhého a jeho náměstka Zdeňka Laubeho. Veřejnost se o jejich předvolání k podání vysvětlení v souvislosti se spornou policejní reorganizací dozvěděla dříve než policejní funkcionáři.

"VSZ medializací prověřování okolností policejní reformy aktivisticky vstoupilo do politického života," stojí v odůvodnění schváleného usnesení, které je v závěrečné zprávě. Podle komise nebyl mediální výstup důvodný, jelikož prověřování vycházelo z nepravdivých a neověřených informací.

Sněmovna: Babiš se má omluvit za výroky k vyšetřovací komisi

Sněmovna vyzvala Babiše, aby se omluvil za své výroky na adresu sněmovní vyšetřovací komise k reorganizaci policie. Na návrh Hamáčka to schválili poslanci při hlasování o usneseních k závěrečné zprávě komise.

Hamáček Babišovy výroky označil za skandální, nepřijatelné a za zpochybňování základů demokracie. Posléze ho v rozpravě vyzval k omluvě, což Babiš odmítl. Proto Hamáček navrhl usnesení, které Sněmovna přijala.

Šlachta ke zprávě komise: Vlk se nažral a koza zůstala celá

Závěry sněmovní vyšetřovací komise jsou naprosto nedostatečné. Závěrečná zpráva se reorganizací policejních útvarů zabývá okrajově, i když kvůli tomu komise vznikla. Jsou v ní také polopravdy, řekl dnes ČTK bývalý ředitel protimafiánského útvaru Robert Šlachta, který na protest proti reformě odešel od policie. Podle něj se "vlk nažral a koza zůstala celá".

"To, co komise vytvořila, je zjištění nedostatečné," uvedl Šlachta. Podle něj zjištění komise zastírají pravý důvod, proč komise vznikla. "Mělo se mluvit o reorganizaci a o té je tam minimum, že byla rychlá, ukvapená," řekl Šlachta.

Zopakoval, že podle něj byla reorganizace spuštěna kvůli tzv. kauze Beretta, která se týká vynášení informací z policejního vyšetřování za úplatky. V kauze figurují pražská žalobkyně Dagmar Máchová, policista Radek Holub, bývalý celník Pavel Šíma či policista Igor Gáborík.

Podle Šlachty jsou v závěrech komise polopravdy, protože poslanci uvěřili "druhé straně", kam zařadil vedení policie, které reformu spustilo. "Jsem z toho smutný, ty závěry jsou naprosto zdrcující a přijde mi to, jako by si někdo chtěl vyřídit účty s olomouckým vrchním státním zastupitelstvím," řekl Šlachta.

Dodal také, že poslancům předložil i jiné důkazy než odposlechy. "Ten závěr je jednostranný a byl veden k tomu, aby se vlk nažral a koza zůstala celá," prohlásil. Šlachta patřil mezi nejhlasitější kritiky policejní reformy. Po odchodu od policie se stal náměstkem generálního ředitele celníků.

Ištvan: Ve zprávě k reorganizaci policie chybí zásadní údaje

Ve zprávě sněmovní vyšetřovací komise chybí zásadní informace o výpovědích svědků a důkazech. Uvedl to dnes ve vysílání Českého rozhlasu - Radiožurnálu olomoucký vrchní státní zástupce Ivo Ištvan. Bez zmíněných informací je podle něj zpráva "sterilní" a každý si ji může vykládat, jak chce. Komise se také podle něj snažila očernit státní zástupce.

"Překvapilo mě, že nejpodstatnější faktická zjištění se sestávají na pěti stranách (zprávy komise)," řekl Ištvan. "Pokud jsme slyšeli, že komise shromáždila 4000 stran textu, výpovědí, důkazů, pak to, co je ve zprávě uvedeno, je jen malinká výseč toho, co jsem očekával, že ve zprávě bude," doplnil.

Státní zástupci či policisté podle Ištvana musí vždy ve zprávách z vyšetřování uvádět, co svědci řekli či neřekli, jaké důkazy byly předloženy nebo co který důkaz prokazuje. Ve zprávě sněmovní komise ale takový výčet chybí. "Tady vůbec nezjistíte, co jednotliví svědci povídali, co bylo obsahem listinných důkazů. Čili na základě těchto informací si tu zprávu potom může vykládat každý, jak chce," uvedl.

Komise také podle Ištvana věnovala příliš velký prostor činnosti státních zástupců. "Skoro bych řekl, že více než samotné policejní reorganizaci. Pan předseda komise (Pavel) Blažek činnost státního zastupitelství, když ještě ani nebyly provedeny všechny důkazy, hodnotil stále jako nezákonnou. My jsme namítali, že takový postoj zavání podjatostí a řada z těchto údajných nezákonností byla vyvrácena," prohlásil.

Nakonec podle Ištvana komise ve své zprávě neuvedla k činnosti státních zástupců nic nového. "Působí to, jako kdyby tady byla snaha najít za každou cenu v činnosti Vrchního státního zastupitelství v Olomouci něco, co by mělo být nezákonné," dodal.

Olomoucké vrchní státní zastupitelství samo prověřuje reorganizaci policie. Ištvan loni předal sněmovní vyšetřovací komisi čtyřicetistránkový dokument vypracovaný k reorganizaci policie bývalým šéfem policejního Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu Šlachtou, který na protest proti reformě odešel od policie. Člen sněmovní komise Daniel Korte (TOP 09) dnes označil Šlachtův dokument za snůšku hospodských drbů. Kroky olomouckého zastupitelství označil Korte za nestandardní.

