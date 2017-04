Praha - Sněmovna schválila zavedení kariérního řádu učitelů. Pedagogové budou zařazeni do tří stupňů od začínajících po vynikající. Podle tohoto zařazení budou také odměňováni. Nebudou mít ale nárok vybrat si jednou za čas půlroční studijní volno, které jim chtěli dopřát někteří poslanci. Ministryně školství Kateřina Valachová (ČSSD) dnes úpravy poslanců odmítla. Novelu o pedagogických pracovnících nyní dostane k projednání Senát.

Sněmovna se souhlasem ministryně stanovila také příplatky pro třídní učitele, a to na 1000 až 1500 korun měsíčně. Nyní se pohybují podle Valachové jen kolem 400 korun hrubého, vláda navrhovala příplatek od 500 do 2000 korun měsíčně podle typu školy. Nebyl přijat požadavek poslankyně KSČM Aleny Nohavové, aby příplatek za třídnictví činil pět až osm procent z tarifu nejvyššího stupně v platové třídě, do níž je učitel zařazen.

Poslankyně TOP 09 Anna Putnová chtěla pro učitele uzákonit nárok na půlroční studijní volno jednou za 15 let, pro svůj návrh ale získala jen dvě desítky hlasů. Ještě menší podporu měl poslanec ČSSD Petr Kořenek pro návrh na nenárokové půlroční volno jednou za deset let, i když tuto variantu doporučoval i sněmovní školský výbor.

Vládní předloha počítá s tím, že každý začínající učitel bude muset absolvovat dvouleté adaptační období, zakončené atestačním řízením na škole, kde bude působit. Pomáhat by mu měl takzvaný uvádějící učitel za příplatek 3000 korun měsíčně. Přezkušováni nebudou pedagogové s více než dvouletou praxí, kteří budou automaticky samostatnými učiteli.

Třítisícový příplatek budou mít ze zákona rovněž učitelé třetího stupně za to, že budou zajišťovat profesní rozvoj pedagogických pracovníků školy a metodicky usměrňovat a koordinovat vzdělávací a výchovnou činnost učitelů. Atestace pro třetí stupeň mají být spuštěny v roce 2021.

Novela pamatuje rovněž na nepedagogy v řadách učitelů, kteří na středních školách vyučují odborné předměty. Odborná kvalifikace bude uznána těm, kdo za sebou mají nejméně 20 let v oboru. Novela počítá rovněž se specializací sociálních pedagogů a kariérních poradců. Poslankyně TOP 09 Nina Nováková neprosadila uzákonění funkce koordinátora žákovské samosprávy, který by pomáhal se zapojením žáků do činnosti školy.

Ministerstvo školství si od kariérního řádu slibuje zatraktivnění učitelské profese pro absolventy pedagogických fakult, kteří kvůli nízkým platům ve školství mnohdy odcházejí pracovat do jiných oborů.