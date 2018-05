Praha - Sněmovna dnes ve třetím čtení schválila vládní novelu zákona o ozdravných postupech, která upřesňuje pravomoci České národní banky v případě krize na finančním trhu a upravuje fungování Garančního systému finančního trhu. Podle ministryně financí Aleny Schillerové je většina změn technického charakteru. Mají umožnit hladší a efektivnější fungování rámce pro řešení případných budoucích krizí na finančním trhu, kdy se například banky nebo záložny dostanou do potíží.

Poslanci novelu zákona schválili v podobě, v jaké ji předložila vláda. Nyní ji dostane k projednání Senát a poté k podpisu prezident.

Novela zákona z roku 2015 upřesňuje některá již převzatá ustanovení evropské směrnice o krizovém řízení BRRD (Bank Recovery and Resolution). Tato směrnice má sladit řešení selhání bank, družstevních záložen a obchodníků s cennými papíry a na základě doporučení výboru pro finanční stabilitu (FSB) má vést k tomu, aby náklady selhání finančních institucí nesli věřitelé nebo společníci, a nikoli daňoví poplatníci.

Norma nově například zavádí oprávnění ČNB uložit finanční instituci, aby vedla podrobný seznam finančních smluv. To by mělo v případě, že se finanční instituce dostane do problémů, pomoci lépe posoudit účinnost jejího ozdravného plánu.

Norma rovněž novelizuje zákon o soudních poplatcích. Rozšiřuje seznam subjektů, které jsou osvobozeny od poplatků. Nově by měl být seznam rozšířen o ČNB, je-li navrhovatelem v insolvenčním řízení.

Celá novela je reakcí na zkušenost s fungováním zákona, který do českého právního řádu zavedl rámec pro ozdravné postupy a řešení krize úvěrových institucí a investičních podniků. Ty vypracovala a požaduje po členských státech EU. Navrhované úpravy vyplývají z praktických problémů spojených s aplikací zákona, jež nebylo možno vzhledem k jejich charakteru odhalit v průběhu samotné transpozice směrnice, uvádí materiál.

V případě Garančního systému finančního trhu, který má na starosti například výplatu pojištěných vkladů, norma přichází s tím, aby v otázce vnitřních předpisů mohla správní rada pověřit výkonnou radu jejich schvalováním.