Praha - Sněmovna dnes nehlasovala ani o jedné z pětice písemných interpelací, které v dopoledním bloku projednávala. V jednacím sálu nebyl dostatečný počet členů dolní komory, aby mohli rozhodovat. Nebyl však přítomen ani jeden ze členů vlády, na něž písemné dotazy směřovaly. Absence ministrů se stejně jako v minulosti stala terčem kritiky, tentokrát od předsedy klubu TOP 09 a Starostů Michala Kučery (TOP 09).

"Když se podíváte na ta prázdná místa, tak to nám dává vláda na vědomí, co si myslí o parlamentní demokracii, co si myslí o Sněmovně a co si myslí o přístupu k tomu, jak má plnit své úkoly," řekl Kučera. Účast ministrů za ČSSD, hnutí ANO a KDU-ČSL na interpelacích v tomto volebním období označil za tragickou. "Přítomných je nula ministrů. To tady ještě nebylo," konstatoval. Předsedající Radek Vondráček (ANO) na to podotkl, že ministr průmyslu a obchodu Jiří Havlíček (ČSSD) přítomen byl, ale při Kučerově vystoupení sál opustil.

Smířlivě se naopak k dnešním absencím členů vlády vyjádřil místopředseda Sněmovny Vojtěch Filip (KSČM), když se měly projednávat jeho písemné dotazy na premiéra Bohuslava Sobotku (ČSSD) a na ministra obrany Martina Stropnického (ANO). Sobotka se omluvil z celého jednacího dne, Stropnický z části dopoledne. "Chápu, že tady pan předseda vlády není a už se žádné odpovědi nedočkám," uvedl Filip. Písemné interpelace totiž dnes Sněmovna probírala s největší pravděpodobností naposledy v tomto volebním období. V případě Stropnického Filip ocenil, že se mu ministr omluvil i osobně.

Předkladatelé písemných dotazů na členy vlády nenavrhovali ani žádná usnesení, o kterých by Sněmovna hlasovala. V sále bylo kolem pěti desítek poslanců, pro hlasování je nutná přítomnost 67 členů dolní komory. Z dnešního jednacího se omluvilo devět ze 17 členů vlády, další tři z části jednacího dne.