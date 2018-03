Praha - Získávání důkazů mezi členskými státy EU má upravit novela o mezinárodní justiční spolupráci, která mimo jiné do českého práva zavádí evropský vyšetřovací příkaz. Vládní předlohu dnes Sněmovna v prvním kole projednávání podpořila, Václav Klaus mladší (ODS) neprosadil zamítnutí předlohy. Před dalším schvalováním normu projedná sněmovní ústavně právní výbor, dostal na to jen 30 dní místo obvyklých šedesáti. Kratší lhůtu požadoval ministr spravedlnosti Robert Pelikán (ANO)

Evropský vyšetřovací příkaz poslouží k právní pomoci s cílem opatřit důkaz v jiném členském státě EU. Novela má upravit například postup při vydání příkazu a situace, kdy v Česku příkaz dorazí jinému justičnímu orgánu než tomu, kterému přísluší. Popisuje také důvody pro odmítnutí příkazu, případně jeho odložení. Odklad výkonu příkazu bude možný kvůli tomu, že by mohl narušit trestní řízení vedené v Česku nebo že důkaz je nutný pro jiné trestní řízení.

Příkaz se podle návrhu bude moci týkat například zajištění věci v jiné členské zemi pro důkazní účely. Bude se využívat i pro výslech prostřednictvím videokonference nebo telefonu a ke sledování nebo nasazení odposlechu telekomunikačního provozu v jiném členském státě. Justice bude moci vydat vyšetřovací příkaz rovněž k dočasnému převzetí osoby, která je v jiném členském státu ve vazbě nebo ve vězení, k provedení důkazu.

Česko stejně jako další členské státy vyjma Dánska a Irska měly promítnout evropskou směrnici do svého právního řádu do druhé poloviny května loňského roku. Novelu schválila již vláda premiéra Bohuslava Sobotky (ČSSD). Zákon však do konce volebního období neprojednala minulá Sněmovna.