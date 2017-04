Praha - Lidé, kteří se musí postarat o vážně nemocné příbuzné, by mohli mít na péči až tříměsíční placené ošetřovatelské volno. S nepřítomností na pracovišti by ale musel souhlasit jejich zaměstnavatel. Předpokládá to vládní novela o nemocenském pojištění, kterou po dnešním úvodním kole Sněmovna poslala k posouzení sociálnímu výboru. Poslanci budou navrhovat některé změny předlohy. Vesměs kritice čelil dnes ve Sněmovně návrh zákona o sociálním bydlení, jak jej připravilo ministerstvo práce a sociálních věcí Michaely Marksové (ČSSD) a schválila vláda. Z pravicové opozice zněla slova o nepoužitelném paskvilu, shoda na předloze není ani v koalici. Poslanci ji v úvodním kole jen rozjednali.

Novela by měla podle ministryně práce a sociálních věcí Michaely Marksové (ČSSD) odstranit překážky, které lidem znemožňují pečovat o rodinné příslušníky v domácím prostředí. Vedle příjmu by jim zajistila i ochranu pracovního místa, uvedla ministryně.

Ošetřovné by mohlo podle předlohy trvat až 90 dnů, členové rodiny by se na něm mohli střídat. Z nemocenského pojištění by dostávali 60 procent základu svého příjmu. Volno by si mohli vzít lidé s nemocenským pojištěním na péči o člověka, který strávil aspoň týden v nemocnici. Týkalo by se to například lidí po vážných úrazech, po mozkové příhodě, operacích nebo po těžkých nemocech.

Opozičním TOP 09 a Úsvitu ani koaliční KDU-ČSL se podmínka nejméně týdenní hospitalizace nelíbí, podle poslankyně Jany Hnykové (Úsvit) to povede k podvodům. Lidovec Vít Kaňkovský označil podmínku za nelogickou a diskriminační, bude žádat její zrušení. Úsvit a KSČM navíc zpochybňují souhlas zaměstnavatele, komunisté navrhnou jeho vypuštění. "Může vést k nerovnému přístupu," řekla poslankyně KSČM Alena Nohavová.

Naopak TOP 09 na souhlasu zaměstnavatele trvá, chce, aby byl v novele uveden výslovně. Zejména menší firmy s nižším počtem zaměstnanců by mohly mít s ošetřovatelským volnem problémy, řekla Gabriela Pecková (TOP 09). Lepší než zavádět novou dávku by podle ní byla úprava příspěvku na péči. Rovněž TOP 09 ale bude podávat pozměňovací návrhy.

Předlohu zpochybňuje ODS, její poslanec Vladislav Vilímec ale nakonec návrh na její vrácení vládě k přepracování nepodal. Vilímec upozorňoval na dopady na zaměstnavatele i na to, že norma není provázaná s podporou terénních služeb a nepropojuje ani zdravotní a sociální systém.

O příbuzné by se mohli postarat podle předlohy synové, dcery, vnoučata, manželé a manželky, prarodiče, registrovaní partneři a partnerky, druhové a družky, ale i sourozenci, zeťové a snachy či synovci a neteře. Mohli by to být i ti, kteří nejsou příbuznými, ale bydlí s ošetřovaným.

Ročně by si podle analýzy ministerstva práce a sociálních věcí volno vybralo asi 30.000 lidí. Stálo by to kolem 1,8 miliardy korun. Suma zahrnuje nejen výdaje na ošetřovné z nemocenského pojištění, ale i výpadek u daní a sociálních odvodů. O 242 milionů ročně by pak přišlo zdravotní pojištění. Celkem asi 32 milionů by bylo potřeba ještě na mzdy téměř 60 lidí, kteří by se agendě věnovali.

Zákon o sociálním bydlení Sněmovna jen rozjednala

Vesměs kritice čelil dnes ve Sněmovně návrh zákona o sociálním bydlení, jak jej připravilo ministerstvo práce a sociálních věcí Michaely Marksové (ČSSD) a schválila vláda. Z pravicové opozice zněla slova o nepoužitelném paskvilu, shoda na předloze není ani v koalici. Poslanci ji v úvodním kole jen rozjednali. Šance na schválení normy v nynějším volebním období se tak o něco snížila. Kdy se k ní dolní komora vrátí, totiž není jasné.

"Snažili jsme se dojít k nějakému kompromisu a zavést systém běžný v civilizovaných zemích," hájila návrh Marksová. Zákona se podle ní mohou bát jen ti, kteří vydělávají na obchodu s chudobou.

Kritici podoby normy ale poukazovali na její podle nich mnohamiliardové dopady nebo široký okruh lidí, jichž by se týkal. Podle Markéty Pekarové Adamové (TOP 09) by se jednalo skoro o pět procent populace. "Návrh nemá vyřešené financování, lidi by stahoval do systému, ale nenutil by je jej opustit," varovala její stranická kolegyně a zpravodajka Jitka Chalánková.

Poslanec ODS Vladislav Vilímec soudí, že Česko zákon v předložené podobě možná vůbec nepotřebuje. "Projednáváme něco, co dobře víme, že schváleno nebude," uvedl.

S kritickým stanoviskem ministryně pro místní rozvoj Karly Šlechtové (za ANO) seznámila dolní komoru poslankyně hnutí Radka Maxová. Uvedla například, že nebyly vypořádány koncepční připomínky. "Široce pojatá cílová skupina sebou nese riziko účelového chování osob," četla Maxová ze stanoviska ministryně.

Předlohy se zastala v podstatě jen Marta Semelová (KSČM). "Získat byt je pro velkou část našich spoluobčanů neřešitelným hlavolamem," poznamenala.

Sociálním demokratům se společně s hnutím ANO nepodařilo prosadit návrh, aby Sněmovna normu v úvodním kole projednala dnes i za cenu večerního jednání. František Laudát (TOP 09) navíc vyzýval k "ukončení nedůstojného divadla", když v sálu nebyla přítomna ani Marksová. "To je vrchol," ulevila si u řečnického pultíku Maxová, když předsedající Vojtěch Filip (KSČM) debatu na krátký čas přerušil, protože v sálu nebyl ani jeden ze členů vlády.

Poslanci budou po dokončení úvodní diskuse hlasovat o návrhu Chalánkové na vrácení normy vládě k dopracování i pro prodloužení lhůty pro její projednání ve výborech. Kritici se ale shodují v tom, že ji ve Sněmovně není možné opravit.

Sociální byt měli dostat podle návrhu zákona lidé, kteří půl roku žijí po ubytovnách, ústavech či azylových domech, a také ti, kteří vydávají za přiměřené bydlení přes dvě pětiny svých příjmů a nezůstane jim ani 1,6 násobek životního minima. Když se zákon do voleb stihne přijmout, první lidé v nouzi by o sociální byt mohli žádat úřady od pololetí příštího roku. Získat by ho pak měli nejpozději do půlky roku 2020.

Existovaly by dva druhy sociálních bytů - s podporou sociálních pracovníků a bez ní. Obce by se mohly dobrovolně rozhodnout, zda sociální bydlení budou mít. Pokud by sociální byty radnice přidělovat nechtěly, zajistil by je místo nich Státní fond rozvoje bydlení. Přidělit by je měl do tří let.