Praha - Sněmovna dnes v prvním čtení podpořila návrh opoziční ODS na snížení spotřební daně z piva. Sazby mají klesnout tak, aby se blížily úrovním před rokem 2010, kdy je Parlament zvýšil, aby stát získal více peněz do rozpočtu. ODS chce snížením kromě jiného kompenzovat restauracím zavedení elektronické evidence tržeb. Vláda loni v prosinci tento návrh odmítla. Dnes odolal návrhu na zamítnutí, který vznesl poslanec vládního hnutí ANO Bronislav Schwarz.

ODS navrhuje snížit základní sazbu spotřební daně z nynějších 32 korun na 26,80 Kč za hektolitr piva. Do roku 2010 byla sazba daně 24 Kč. Snížení sazeb navrhla i u malých nezávislých pivovarů, čímž chtěla podpořit tyto pivovary i rozvoj měst a okolních regionů. "Je čas snížit daně, můžeme to udělat, tento návrh má podporu celého trhu, všech profesních organizací," argumentoval za předkladatele předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura.

Podle vlády však návrh není zcela slučitelný s právem EU, protože spotřební daň je daň harmonizovaná v celé unii. Podle vlády by snížení základní sazby znamenalo u půllitru desetistupňového piva úsporu asi 0,30 Kč. Kabinet tak poukázal na to, že navrhované snížení nezaručuje pokles cen pro restaurace ani pro spotřebitele. Vláda také odhaduje roční výpadek příjmů z daně v následujících letech na 800 milionů korun, zatímco ODS odhadla čistý výpadek na 500 milionů ročně.

Vláda navíc uvedla, že snížením spotřební daně z piva by vznikla nerovnost ve zdaňování spotřební daní, která by mohla být chápána jako nežádoucí signál o politické vůli ke snižování i jiných sazeb spotřebních daní, například u lihu, pohonných hmot nebo cigaret.

Zpravodaj k předloze a bývalý ministr financí Miroslav Kalousek (TOP 09) označil vládní zdůvodnění negativního stanoviska za nekvalifikované, účelové a hloupé. Sazbu daně lze podle něj upravit tak, aby nebyla v rozporu s EU. Navíc podle něj není v silách žádného ministra financí odhadnout inkaso spotřební daně s přesností na jednu miliardu korun; přesnost se podle něj pohybuje kolem dvou až tří miliard.

Kritiku si vysloužil i poslední argument vlády o vytváření nerovnosti ve zdaňování spotřebních daní. To je podle něj možné jen u zaměnitelných výrobků. "Hledat rovnost a nerovnost ve zdanění spotřební daní mezi cigaretami a pivem, to pardon jako, takovýhle nesmysl by snad nemohla napsat ani zkorumpovaná pakáž," prohlásil Kalousek.