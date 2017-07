Praha - Sněmovna dnes odložila schvalování mise českých vojáků do Pobaltí. Měla by se k němu vrátit ve středu. Čeští vojáci by měli působit v Litvě a v Lotyšsku v rámci aliančních mnohonárodních bojových uskupení.

Odročení navrhl předseda poslanců ČSSD Roman Sklenák. Podle kuloárových informací nebylo jisté, že se pro misi vysloví vzhledem k nižšímu počtu poslanců v sálu potřebných nejméně 101 členů dolní komory. Ve středu by mohla být mise prvním bodem jednání dolní komory.

Do Pobaltí chce vláda vyslat až 290 vojáků. V Litvě a v Lotyšku by měli působit celý příští rok a ještě v lednu následujícího roku. S návrhem musí souhlasit také Senát, na programu jeho schůze je ve druhé polovině července.

Čeští vojáci mají být v Pobaltí v rámci akce zvané posílená předsunutá přítomnost NATO, kterou aliance reaguje, jak uvádí, na ruskou hrozbu. Podle ministra obrany Martina Stropnického (ANO) jde o výraz solidarity a ochoty naplňovat princip kolektivní obrany.

Do Litvy by měla česká armáda vyslat až 250 vojáků v podobě mechanizované roty s obrněnými vozidly Pandur a ženijní čety, které doplní zdravotníci, četa palebné podpory a logistická jednotka. Uskupení povede Německo. Pod kanadským vedením se předpokládá přítomnost českých vojáků v Lotyšsku. Půjde o minometnou četu čítající až 40 vojáků. Mise vyjde ministerstvo obrany zhruba na 362 milionů korun.

V Litvě už čeští vojáci působili na začátku letošního roku v rámci společného cvičení zemí Visegrádu, tedy Česka, Slovenska, Polska a Maďarska, a Pobaltí. V minulosti také hlídali čeští piloti vzdušný prostor pobaltských zemí. České stíhačky by se do ochrany pobaltského nebe měly znovu zapojit přespříští rok.