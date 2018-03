Praha - Sněmovna se odmítla zabývat tvrzením ruské diplomacie, že jed použitý v Británii proti bývalému ruskému agentovi mohl pocházet z Česka. Požadovaly to ODS a TOP 09. Ministr zahraničí Martin Stropnický (ANO) sice projednání podpořil, většina zástupců ANO se ale spolu s SPD a KSČM postavila proti.

Stropnický se ohradil proti tvrzení poslankyně ODS Jany Černochové, že na ruské nařčení reagoval nedostatečně a že se pokusil problém vysedět. Připomenul své sobotní odmítavé stanovisko k ruskému nařčení o původu jedu. Poznamenal, že jeho důvodem mohlo být ostré odsouzení útoku i solidarita s Británií, která z útoku viní Rusko.

Ministr zahraničí také uvedl, že si na středu předvolal ruského velvyslance Alexandra Zmejevského. Chce od něj slyšet vysvětlení výroku mluvčí ruské diplomacie o původu jedu. Odmítl výtky, že by si velvyslance předvolal pozdě. Podle Stropnického takovéto závody nemají smysl a jsou to "dětinské hry". "Nemáme se za co stydět," hájil postoj svého úřadu Stropnický. Uvedl také, že na pondělní radě ministrů zahraničí zemí EU prosazoval ostřejší stanovisko k ruským obviněním. Výsledná kompromisní verze prohlášení ministrů ale "není úplně bezpohlavní," dodal ministr.

Černochová i předseda poslanců ODS Zbyněk Stanjura se pozastavili nad tím, že se k ruskému nařčení prozatím nevyjádřil Hrad. ODS chtěla, aby se alespoň Sněmovna proti ruským tvrzením postavila.

Ruský dvojitý agent Sergej Skripal a jeho dcera byli počátkem března v anglickém Salisbury otráveni bojovou látkou novičok, po útoku skončili v nemocnici. Nervově paralytická látka byla vyvinuta v někdejším Sovětském svazu. Britové viní z útoku Rusko, které to odmítá. Ruské ministerstvo zahraničí v sobotu uvedlo, že použitá látka mohla pocházet z Česka, Slovenska, Švédska nebo Británie.

Náměstek ruského ministra zahraničí Sergej Rjabkov dnes řekl, že reakce České republiky a Švédska nic nemění na tom, že tyto státy mají možnost vyvíjet látky typu novičok. "Ruské prohlášení, že možnost práce s takovými látkami mají kromě Británie také USA, Švédsko a Česká republika, není náhodné," uvedl Rjabkov. "Bouře jako reakce ale nijak nepopírá fakt, že právě tyto země jsou, pokud víme, schopny provádět výzkum a vyvíjet a syntetizovat takové věci," dodal.

Skupina senátorů v pondělí vyzvala vládu jako celek, aby se proti ruskému tvrzení ohradila. Poslanci TOP 09 vyzvali Stropnického, aby zvážil i vyhoštění ruských diplomatů.