Praha - Sněmovna odmítla přednostně řešit reformu azylového systému Evropské unie, kterému se má věnovat nadcházející summit EU. O dnešní projednání neúspěšně žádaly KSČM spolu s hnutím SPD, které se kvůli tomu podle svého předsedy Tomia Okamury pokusí svolat mimořádnou schůzi dolní komory. Přednostní projednání zablokovalo ANO za pomoci Pirátů. Reformou se má ve středu zabývat sněmovní evropský výbor.

Komunisté ústy Leo Luzara požadovali, aby vláda Sněmovně sdělila, jaké kroky bude na summitu v souvislosti s azylovou reformou podnikat. "Mám trošku obavu z toho, že tento mandát momentálně ani neexistuje," uvedl Luzar v souvislosti s povolební výměnou kabinetu.

Česko a další státy ze středu a východu Evropy dlouhodobě odmítají, aby reforma zavedla trvalý mechanismus přerozdělování žadatelů o azyl mezi členskými státy EU. Evropská komise ho do reformy takzvaného dublinského systému zapracovala se souhlasem Evropského parlamentu jako poslední možnost pro případ, že by některý členský stát musel čelit náhlému přívalu velkého počtu migrantů. Okamura to označil za útok na suverenitu, který je "zuřivější než všechny předtím".

Lidovec Jan Bartošek poukázal na to, že situaci má řešit evropský výbor Sněmovny, který by měl hlasovat o mandátu pro jednání premiéra Andreje Babiše (ANO) na summitu EU. "Usnesení tohoto výboru je stejně tak platné jako usnesení celé Poslanecké sněmovny," prohlásil Bartošek. Podle předsedy poslanců ODS Zbyňka Stanjury má usnesení Sněmovny větší váhu než stanovisko jejího výboru.

Na jednání výboru odkázal také dosavadní ministr obrany a budoucí ministr zahraničí Martin Stropnický (ANO), podle něhož to neznamená vyhýbání se diskusi na schůzi Sněmovny. "My rozhodne nebudeme slepě naskakovat do nějakých vlaků, které by nás vezly, kam nechceme," uvedl. Podle něj to bude i v programovém prohlášení vlády. Stropnický také podotkl, že reforma azylového systému nebude prioritou summitu EU. Záležitost by podle unijních plánů měla být dořešena až v první polovině příštího roku.