Praha - Sněmovna dnes už v úvodním kole zamítla návrh poslanců Starostů a nezávislých, aby se posuzování stavebních záměrů s územním plánem vrátilo z úřadů obcí s rozšířenou působností na stavební úřady v jednotlivých obcí. Poslanci STAN svým návrhem chtěli urychlit stavební řízení, vláda s ním ale vyslovila nesouhlas. Ministryně pro místní rozvoj v demisi Klára Dostálová (ANO) poukazovala na to, že řešení obsahuje pozměňovací návrh k novele zákona o urychlení výstavby dopravní infrastruktury, kterou Sněmovna rovněž projednává.

Loňská novela stavebního zákona účinná od letošního 1. ledna přesunula posuzování záměrů na obce s rozšířenou působností a některé z nich si stěžují na to, že jsou tím přetíženy. Zástupce předkladatelů a poslanec STAN Vít Rakušan jako příklad uváděl Černošice u Prahy, kde stavebníci čekají na stanovisko až 55 týdnů. "Vezměte si, že chcete stavět garáž a čekáte 55 týdnů na to, než vám úřad vydá stanovisko," řekl. Za podporu návrhu se přimlouvali i poslanci ODS. Zastánci návrhu poukazovali i na to, že na úřady obcí s rozšířenou působností se nedaří sehnat pro tuto problematiku kvalifikované úředníky.

Zpravodaj k novele Milan Pour (ANO) však navrhl zamítnutí, které nakonec podpořilo 111 poslanců hlavně z klubů ANO, SPD, ČSSD a KSČM. Vláda návrhu STAN mimo jiné vytkla, že mění zákon po krátké době od nabytí účinnosti bez řádného vyhodnocení dopadů. Vláda také uvedla, že navrhovaná změna by vyvolala problémy při rozhodování o umísťování záměrů v území, a to kvůli nedostatečné koordinaci a nejednotné rozhodovací praxi stavebních úřadů při výkladu politiky územního rozvoje.

Ministryně jako příklad uvedla, že v úseku, kde má vést například dálnice, by mohla vzniknout třeba mateřská škola. "Starostové navrhují úplně zrušit závazné stanovisko. A znovu říkám, pokud by závazné stanovisko neexistovalo, tak si v území každý úřad bude dělat, co chce, a nebude to zkoordinované a ve finále to odnesou všichni občané, protože tam bude chaos v tom území," řekla ČTK.

Ministryně argumentovala tím, že k novele zákona o urychlení výstavby dopravní infrastruktury vznese poslanec ANO Martin Kolovratník pozměňovací návrh, který by měl situaci řešit. Jeho návrh, na němž se ministerstvo podílelo, počítá s tím, že závazné stanovisko orgánů územního plánování se nebude vydávat třeba pro stavby nebo zařízení na zastavěných stavebních pozemcích rodinných domů související s bydlením nebo pro rodinnou rekreaci a jejich doplňkové stavby.