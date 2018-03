Praha - Sněmovna neschválila program mimořádné schůze, a poslanci se tedy nebudou zabývat snahou premiéra v demisi Andreje Babiše zprostit funkce ředitele Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) Michala Murína. Novinářům to dnes řekl předseda poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek. Podle předsedy KDU-ČSL Pavla Bělobrádka odešel Babiš ze Sněmovny ještě před hlasováním. Jednání poslanců bylo uzavřené, trvalo asi hodinu.

Podle Kalouska hlasovali proti programu poslanci ANO, SPD a KSČM, které označil za nepřiznanou vládní koalici. Sněmovna tímto hlasováním podle Kalouska dala najevo, že někteří lidé stojí nad zákonem a mohou zasahovat do vlastního vyšetřování, což označil za orientální despocii.

Podle Bělobrádka odešel Babiš ještě před hlasováním o programu schůze, když předtím poslancům řekl, že se k věci nebude vyjadřovat. Šéf lidovců uvedl, že se následně nepodařilo schválit přerušení schůze do návratu Babiše.

Opozice chce od Babiše vysvětlení jeho postoje k Murínovi

Opozice chce dnes od premiéra v demisi Andreje Babiše slyšet vysvětlení jeho návrhu zprostit ředitele GIBS Michala Murína služby. Předseda poslaneckého klubu STAN Jan Farský ale vyjádřil pochybnosti o tom, že bude program odpolední mimořádné schůze Sněmovny schválen. KSČM už oznámila, že program schůze nepodpoří, SPD zatím není rozhodnutá.

"Je pro nás nepřijatelné, aby trestně stíhaný premiér a vláda bez důvěry činili zásadní personální kroky ve vedení Generální inspekce bezpečnostních sborů. Jsme proti tomu, aby vláda bez důvěry takto ovlivňovala činnost policie," řekl novinářům šéf poslaneckého klub KDU-ČSL Jan Bartošek. Podle něj musí Babiš poslancům vysvětlit, proč zahájil s Murínem kázeňské řízení. Pokud to bude nutné, měla by se podle něj mimořádná schůze konat bez přístupu veřejnosti.

Podle předsedy lidovců Pavla Bělobrádka se vládní hnutí ANO chová jako na dobytém území a snaží se o nepřátelské převzetí České republiky. "Je třeba to odmítnout. Tak se možná může postupovat v banánové republice, ale ne v členské zemi Evropské unie," řekl.

"Pokud má každý občan věřit, že žijeme v právním státě, nemůže trestně stíhaná osoba rozhodovat v personálních otázkách orgánů činných v trestním řízení. Pravidla musí být pro všechny občany stejná, premiér není nad zákonem," řekl předseda poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek.

Předseda poslaneckého klubu ČSSD Jan Chvojka poznamenal, že Babiš musí vysvětlit, proč podle něj Murín představuje bezpečnostní riziko. Postup premiéra v demisi ohledně osudu šéfa GIBS považuje sociální demokracie za velmi netransparentní. Chvojka poznamenal, že GIBS je již měsíc pod velmi velkým tlakem, aniž by byly oficiálně známé důvody postupu Babiše. Situace podle Chvojky GIBS paralyzuje a ohrožuje fungování České republiky jako celku. Dodal, že veřejnost může mít důvodné podezření, že jde o politicky motivovaný pokus o ovlivnění justice a případně vyšetřování kauzy Čapí hnízdo, v níž je Babiš obviněn z podvodu.

Vysvětlení budou chtít od Babiše slyšet i Piráti, protože premiér podle nich odpověděl na jejich interpelaci ohledně GIBS pouze obecnými frázemi.

Farský ale vyjádřil pochybnosti o tom, že se podaří program mimořádné schůze schválit a tím i přijmout ve věci nějaké usnesení Sněmovny. "Vždycky se najde většina, v poslední době to byla většina ANO, SPD a komunistů, kteří zvedli ochranný štít před sebou a proti demokracii," řekl.

Předseda poslaneckého klubu KSČM Pavel Kováčik uvedl, že komunističtí poslanci program schůze nepodpoří. "Podle našeho soudu jde o politikaření, jde o politický výstup, který má prospět našim politickým protivníkům," řekl. Podle něj se záležitostí nemá zabývat plénum Sněmovny, ale komise pro kontrolu GIBS, která ale po odstoupení Zdeňka Ondráčka (KSČM) z funkce předsedy nemůže zasedat. "Dokud nebude ustaven příslušný orgán Poslanecké sněmovny, tak svolávání takových schůzí je pro nás zbytečné," řekl.

Piráti chtějí dnes navrhnout usnesení Sněmovny, které by svolalo jednání komise i bez zvoleného předsedy. "To, že komise nemůže zasednout pět měsíců po volbách, je skandální," řekl pirátský člen komise Mikuláš Ferjenčík.

GIBS: Řízení s Murínem souvisí s výtkami ke spolupráci se žalobci

Součástí kázeňského řízení s ředitelem Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) Michalem Murínem, které vyvolal premiér Andrej Babiš (ANO), jsou zejména výtky ke spolupráci inspekce se státními zástupci. Inspekce to dnes uvedla na svém webu. Murín si přeje, aby Sněmovna co nejrychleji zvolila předsedu komise pro kontrolu činnosti GIBS. Místo zůstává po rezignaci Zdeňka Ondráčka (KSČM) neobsazeno, komise tedy zatím nemůže pracovat.

"Tato dlouhodobě nekomfortní situace znemožňuje jeho (Murínovu) účinnou obhajobu a jen velmi těžko nachází prostor pro účinnou argumentaci na tom správném plénu," uvedla inspekce. Komisi Murín pokládá za orgán, jenž má nejširší možnosti k řešení problémů inspekce GIBS, včetně seznamování se s interními informacemi. Předsedu sněmovní komise pro kontrolu činnosti GIBS by dolní komora mohla volit na schůzi, která začne 10. dubna.

Inspekce zopakovala, že kázeňské řízení je neveřejné a k jeho zdůvodnění a obsahu se nemůže podrobněji vyjadřovat. "Obecně se dá pouze konstatovat, že součástí řízení jsou především výtky ze vzájemné spolupráce mezi GIBS a státními zástupci," napsala. Murín se osobně nebude k řízení veřejně vyjadřovat a nebude komentovat vystoupení politiků a žalobců, byť ho jednostranná medializace podle tiskové zprávy mrzí. Kázeňské řízení může trvat podle inspekce i několik týdnů.

Babiš tvrdí, že v Murína ztratil důvěru, zpochybňuje také hospodaření inspekce. Inspekce už dříve uvedla, že premiér žádal ředitelovu rezignaci. Pokud by odstoupil do konce února, bylo by to prý "bez skandálu". Murín rezignovat odmítl. V souvislosti s řízením by mohl být Murín dočasně zproštěn výkonu služby.

Dnes odpoledne se k situaci kolem GIBS sejdou poslanci. Svolání schůze podnítila TOP 09 spolu se zákonodárci některých dalších klubů. Babiš by měl na schůzi kázeňské řízení vysvětlovat. Podle předsedy poslanců TOP 09 Miroslava Kalouska existuje vážné podezření, že jde o snahu politicky ovlivnit GIBS a jejím prostřednictvím i další bezpečnostní složky.