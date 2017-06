Praha - Strážníci budou moci nadále měřit rychlost vozidel i mimo domovské obce na základě veřejnoprávních smluv. Sněmovna dnes v rámci schvalování novely o obecní policii jejich nynější pravomoc nezúžila. Předloha, která nyní zamíří k posouzení do Senátu, mimo jiné snižuje věk pro nástup do služby a prodlužuje dobu mezi povinnými pravidelnými zkouškami strážníků.

S omezením práva strážníků měřit rychlost aut jen na domovské obce přišlo ministerstvo vnitra s poukazem na to, že tato činnost by neměla být prioritou obecních policií. Ačkoli tři sněmovní výbory tuto úpravu dřív podpořily, plénum ji z novely na návrh Zdeňka Ondráčka (KSČM) podle pozdějšího doporučení bezpečnostního výboru a za souhlasu ministra vnitra Milana Chovance (ČSSD) vypustilo.

Ondráček poukazoval na to, že státní policie by nebyla schopna rozsah měření rychlosti převzít. Další z odpůrců omezení pravomoci Jan Farský (STAN, za TOP 09) řekl, že strážníci neměří rychlost bezdůvodně. Už nyní ji mohou měřit jen v místech, která odsouhlasí státní policie, připomněl. Podle kritiků jde ale u měření rychlosti strážníky jen o plnění obecních rozpočtů.

Věk pro nástup do služby k obecním policiím novela snižuje o tři roky na 18 let, zůstává ale podmínka maturitního vzdělání. Se zbraní by strážníci mohli sloužit až od 21 let. Ze tří na pět by se měla prodloužit lhůta pro pravidelné přezkušování obecních policistů.

Návrh také rozšiřuje možnosti uzavírání smluv s obecními policiemi. Strážníci by nově mohli pomáhat při krizových stavech v jiných obcích než v regionu, kde daná obecní policie sídlí, i při velkých společenských nebo sportovních událostech či demonstracích.